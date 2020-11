จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เชิญชวน ACUVUE® MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ “Sight For kid“ เนื่องในวันสุขภาพตาโลก

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น มุ่งมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพตา และมอบการมองเห็นที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสายตา เนื่องในวันสายตาโลก (WORLD SIGHT DAY) บริษัทฯ เชิญชวนให้สมาชิก ACUVUE® MEMBER มีส่วนร่วมในการมอบสุขภาพตาที่ดีให้แก่น้อง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทุก ๆ กล่อง เพี่อร่วมบริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้รับการตรวจและดูแลรักษาดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของน้อง ๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563“มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็น และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปีประมาณ 312 ล้านคนมีสายตาสั้น และครึ่งหนึ่งของกรณีเหล่านี้ยังตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจทำให้เด็กที่ไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพตาเหล่านั้น ขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน มีคุณภาพชีวิตต่ำลง และอาจถึงขั้นตาบอด ทั้งที่ความบกพร่องทางการมองเห็นเหล่านี้เป็นความบกพร้องที่แก้ไขได้ไม่ยากตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมองเห็นและการสูญเสียการมองเห็น เราอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมามีสุขภาพตาที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการ Sights for Kids โครงการการร่วมมือระหว่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น (Johnson & Johnson Vision: JJV) และมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Club International Foundation: LCIF) ตั้งแต่ปี 2545โครงการ Sight for Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาในโรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆจากทั่วโลกกว่า 190,000 คนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็กๆและให้ความรู้เรื่องสุขภาพตา โดยที่มีนักเรียนกว่า 575,000 คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อประเมินและทำการรักษาแล้วและในปีนี้ จึงอยากเชิญชวนสมาชิก ACUVUE® MEMBER มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ เพราะเพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทุก ๆ กล่อง บริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids ซึ่ง 10 บาทนั้น ก็สามารถทำให้เด็ก 1 คน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาได้” นางสาวเสาวณีย์ พันธ์ขจรเวช ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจวิชั่นแคร์ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น กล่าวทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีการมองเห็นที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาด้านสายตาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวตามวัย รวมถึงคอนแทคเลนส์เพื่อความงาม ทั้งในรูปแบบรายวัน และรายใช้ซ้ำ และล่าสุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมถึงไวรัสติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เพิ่มเติมที่ LINE @ACUVUE