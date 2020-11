“นิชคุณ” โกอินเตอร์ไกลกว่าเดิมเดินหน้าเล่นหนังฮอลลีวูด

ตามรายงานระบุว่า ผลงานฮอลลีวูดเรื่องนี้คือ Hong Kong Love Story เป็นแนวโรแมนติก-คอมเมดี กำกับโดย เคโอนี แว็กซ์แมน โดยมีนักแสดงอย่าง ไบรอน แมนน์ นักแสดงชาวฮ่องกง-อเมริกัน ที่เคยเล่นภาพยนตร์เรื่อง The Big Short และซีรีส์ Altered Carbon นอกจากนั้นยังมี เคนเนธ ซาง หรือ เจิง เจียง นักแสดงระดับตำนานชาวฮ่องกง ที่เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน Die Another Day และเรื่อง Memoirs of a Geishaภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกระบุว่าสร้างมาจากประสบการณ์จริงของ ไบรอน แมนน์ โดย นิชคุณ และ ไบรอน แมนน์ จะรับบทเป็นลูกชายของครอบครัวที่มั่งคั่งที่เดินทางไปฮ่องกงและพบเจอกับเรื่องราวมากมายที่สอนให้พวกเขารู้จักความหมายของคำว่ามิตรภาพและความรักทางด้านนักแสดงนำหญิงของเรื่องคือ โดมินิกา คาชลิก คนที่จะมาทดสอบมิตรภาพและความสัมพันธ์ของ 2 นักแสดงนำชาย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำในเดือนธ.ค. ส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้คือ แอรอน เชอร์ชอว์ ที่เคยทำงานในฐานะผู้จัดการกองถ่ายของเรื่อง Pacific Rim: Uprising,