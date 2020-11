"จอห์นนี เดปป์" แพ้คดี The Sun!! ศาลอังกฤษเชื่อคดีซ้อมเมียมีมูล

คดีความดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทและบรรณาธิการบริหารของหลังสื่อดังแห่งแดนผู้ดีรายงานข่าวอ้างว่า เดปป์ มีพฤติกรรมทำร้ายร่ายกายตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นสามีภรรยากัน ในข้อหาหมิ่นประมาท และให้ข้อมูลเท็จในการพิจารณาคดี จอห์นนี เดปป์ ยอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องการใช้ยา และเหล้ามานาน แต่สำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ความรุนแรงกับ แอมเบอร์ เฮิร์ด นั้น เดปป์ ยืนกรานปฏิเสธว่าฝ่าย The Sun อ้างข้อมูลจากภาพ, คลิปเสียง และข้อความที่ เดปป์ ส่งไปหา แอมเบอร์ เฮิร์ด ประกอบการรายงานข่าวดังกล่าว โดยตีพิมพ์บทความ มีใจความบางส่วนว่าคดีความครั้งนี้ร้องแรงขึ้นในเดือน ก.ค. เมื่อฝ่าย แอมเบอร์ เฮิร์ด มาขึ้นให้การ และอ้างต่อศาลว่า จอห์นนี่ เดปป์ เคยขู่เอาชีวิตเธอหลายครั้งแอมเบอร์ เฮิร์ด กล่าวในศาลอดีตภรรยาของ จอห์นนี เดปป์ ยังกล่าวในศาลอีกว่าซึ่งล่าสุดในการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้ประโยชน์ไปทางด้วยการสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว พร้อมแสดงเหตุผลว่าข่าวของ The Sun นั้นรายงานไปตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ถึง 14 เหตุการณ์ที่ฝ่ายจำเลยอ้างถึง และยังพิจารณาจากของมูลที่ฝ่ายโจทก์ยื่นให้ศาลพิจารณาด้วยขณะที่ฝ่าย The Sun ที่เป็นหนังสือพิมพ์ในเครือ News Corp ของมหาเศรษฐีได้ออกแถลงการณ์หลังเอาชนะในชั้นศาลว่าส่วนทนายความของ แอมเบอร์ เฮิร์ด ได้ให้ข่าวเช่นเดียวกันว่า