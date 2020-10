ไม่ได้ขายแตงโม? “โย ยศวดี” แท็กทีม “เอ อัญชลี” อวดเต้าทะลักขายน้ำพริกอย่างแซ่บ

View this post on Instagram

ขอแม่เอวี่ขายของนิดนึงนะค่า😊 🐟 ปลาร้าทอดกรอบสมุไพรใครยังไม่เคยลองขอบอกว่าต้องลองนะ ใครบอกกินปลาร้าไม่เป็นก็ต้องลองนะ ติดใจทุกคนเลย กรอบหอมอร่อยกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ฟินมาก❤ 🥣ส่วนน้ำพริกฟูฟูต่างๆของแม่เอวี่ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่า ❤วันนี้แม่ค้าใจดีจัดโปร5ชิ้นส่งฟรีอีกแล้วนะค่าา 📲สั่งกันได้เริ่ม 📮รอบส่งวันศุกร์และเสาร์นี้เลนค่าา Line @mae_avie #ปลาร้าทอดแม่เอวี่