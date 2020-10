หนุ่มๆแห่โฟกัส! เมื่อ “เกรซ กาญจน์เกล้า” สวมเกาะอกบางเฉียบอาบน้ำให้ช้าง

View this post on Instagram

เค้าให้ชมช้างว่า “ดีๆ” คือการกล่าวชมน้องที่ทำตามที่เราขอ ก็เลยพูดไปเรื่อย~ 😌 #ดี๊ดีดีๆๆๆๆๆๆบลาๆๆๆๆๆ #อรุณคงรำคาน