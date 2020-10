“ติช่า” ลั่นฟาดกลับชาวเน็ตบีบให้ call out ดาราไม่ควรถูกยัดเยียดความคิด! รับยังไม่เข้าใจ 100% ขอเป็นผู้สังเกตการณ์

เป็นนักแสดงอีกคนที่ถูกจี้ให้ออกมาแสดงจุดยืน ร่วม Call out เป็นกระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย สำหรับทำให้เจ้าตัวฟาดกลับหน้าหงายว่าอีกฝ่ายเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหน จนทำให้มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและต่อต้านออกมา ซึ่งสาวติช่าเผยว่าเป็นเรื่องที่กดดันตัวเธอไม่น้อย เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก“ถ้าถามว่าช่วงนี้กดดันไหม กดดันเลย ยอมรับเลยว่ากดดันเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดกับหลายๆ ฝ่าย เพราะว่าด้วยกับโควิดมาแล้วรอบหนึ่ง หลายคนก็ตกงาน ทั้งเครียดหลายๆ อย่างเพราะเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้เราเป็นกลางเท่าที่เป็นได้ เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงหลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมคุณไม่ออกมาและใช้เสียงของคุณให้เป็นประโยชน์แต่การที่เราจะใช้เสียงเรามีเรื่องของความรับผิดชอบเราก็เลยมีความแบบว่ารอก่อนว่ามันจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นช่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของช่าเราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ เราออกมาทำแอ็กชั่นเพราะว่านั่นคือ The real change พี่ๆ นักข่าวทุกคนคงจะเข้าใจหนูว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่ง่ายเลยกับการที่ต้องอยู่ตรงนี้”บอกที่อธิบายเรื่องการเรียนที่สวีเดน แค่จะบอกว่าแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีการโน้มน้าวกัน“หนูก็ได้อธิบายเรื่องการศึกษาจากต่างประเทศด้วย คอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือมันมีการเปรียบเทียบเยอะ แล้วก็มีการถามว่าติช่าโตที่สวีเดนเนี่ย ทำไมที่นั่นเขาไม่ได้สอนเรื่องประชาธิปไตยเหรอ แล้วหนูก็บอกว่าที่ที่หนูเรียนมาตอนอยู่ที่สวีเดน เขาสอนว่าประชาธิปไตยมันคืออะไร แต่คุณครูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะ เพราะความคิดของคุณครูมันสามารถไปโน้มน้าวความคิดของคนอื่นได้ ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้แล้วไปบอกคนอื่นอย่างนี้เขาไม่ทำ เขาจะแค่แบบว่าฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะ ถ้าเกิดเธอจะเอาไปคิดหรือไปมีความเห็นอะไรมันเป็นเรื่องของเธอ ซึ่งหนูก็คิดว่าตัวหนูเองการที่เรามีผู้ติดตาม ไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถมีอิทธิพลให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเองในการแสดงออกของตัวเอง แล้วหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ถ้าเกิดคนในประเทศของเราคิดเหมือนกันหมด 100% ทุกอย่างตรงกันเราไม่มีปัญหาแน่นอน แต่ด้วยว่าตอนนี้มันมีหลายความคิดหลายความแตกต่างมันก็เลยจะมีความแบบอย่างนี้นิดหนึ่งค่ะ”บอกขอเป็นฝ่ายสังเกตการณ์ไปก่อน“ถามว่าจะมีวิธีจัดการกับความกดดันที่เกิดขึ้นยังไงเราก็เลยต้องรอ แล้วอีกอย่างหนึ่งคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมพอเรื่องตัวเองพูดง่าย แน่นอนเรื่องตัวเองพูดง่าย เพราะมันเป็นเรื่องของหนูเอง มันเป็นเรื่องที่หนูไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบหลายๆ ความคิดเห็นมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายไงอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ มันไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นหรือไม่ได้ไปมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งค่ะซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้น”เผยที่ตอบคอมเมนต์กลับเรื่องแฟน ไม่คิดว่าแรงไป“หนูว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตที่เราจะคบใคร แล้วมันก็เกิดขึ้นได้ว่าคนเราก็เลิกกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน ด้านความสัมพันธ์หลายๆ อย่าง ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ทุกครั้งหนูก็เลยตอบไปแบบเป็นการแซวหนักนิดหนึ่งว่า แล้วจะหายใจทำไมล่ะถ้าเกิดในเมื่อวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดี มันก็เลยกลายเป็นแบบอุ๊ปส์ อย่างนี้ค่ะ (ยิ้ม)ถามว่าโกรธไหม ไม่โกรธเลยค่ะ ปกติไม่ค่อยโกรธคอมเมนต์อะไรเลย ตอนพิมพ์แค่มีความแบบฮื้อ ฉันจะตอบยังไงดีนิดหนึ่ง คิดว่ามันแรงไปไหมกับคำที่เราตอบกลับไปเหรอ อันนี้ไม่นะคะ มันเหมือนกับชี้ให้เห็นชัดเจนเลยเพราะเขามาคอมเมนต์ว่า ยูจะหวานทำไมในเมื่อยูก็เลิกกัน เราก็เลยบอกว่ามันเป็นคล้ายๆ เหมือนว่า แล้วเราจะหายใจทำไมในเมื่อเดี๋ยววันนึงเราก็ตาย เหมือนกับเป็นการยกตัวอย่างที่ชัดเจนมาก หลังจากหนูคอมเมนต์ที่ออกจะแรงนิดหนึ่งก็มีอธิบายว่าชีวิตคนเราไม่มีใครไม่อยากสมหวังในความรักหรอก”บอกคนนี้ไม่ใช่นายแบบ แต่ทำงานด้านการเงิน รับชอบของแซ่บ“กับแฟนคนนี้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เพราะหนูรู้ว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือเปล่า หรือทำจะแบบว่าปฏิบัติกับเราแปลกไปหรือเปล่า เราก็เลยพยายามเก็บเรื่องนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ให้รู้จักกันเพราะเขาอยากรู้จักจริงๆหลายคนอิจฉาเพราะหนุ่มของเรางานดีทุกคนเหรอเราก็ใช้ความตลกที่เป็นเสน่ห์ของเราดึงเข้ามาด้วยค่ะ เขาไม่ใช่นายแบบเลย หลายคนชอบถามว่าเป็นนายแบบหรือเปล่า ไม่ใช่เลย ทำงานอื่นเลย ทำเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะ”เผยให้เวลาฝ่ายชายแค่เดือน ธ.ค.นี้ ถ้ามาเจอกันได้ก็คบต่อ“แต่ตอนนี้เขากลับไปแล้ว เลยยากนิดหนึ่ง เลยมีความสัมพันธ์แบบมีระยะทาง อีกแล้ว เป็นอะไรที่ใจไม่ค่อยดีเลย เพราะเราเป็นคนที่ชอบการอยู่ใกล้มาก เลยยากนิดนึงค่ะ ถามว่ากลัวไหม หนูขอยอมรับตอนนี้เลยว่าหนูกลัว เพราะว่าหนูเคยมีปัญหาเรื่องระยะทางมาแล้ว ถามว่ายากไหม ยากมากเลย ยิ่งบุคลิกแบบเรายิ่งยากไปใหญ่เลย ก็เตรียมใจแล้วขั้นหนึ่ง ถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปฉันทนได้แค่นี้นะ คือเราก็เซ็ตเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็ตรงไปตรงมา คือพอความสัมพันธ์มันไกลกัน มันต้องมีการสื่อสารสนทนากันที่มันเคลียร์และตรงทนได้ถึงเดือน ธ.ค.นี้ค่ะ อีก 2 เดือนค่ะ ถ้าธ.ค. แล้วยังไม่มาเจอกันได้ งั้นเราต้องมาคุยกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ คือตอนนี้มันยังโอเคอยู่ค่ะแต่พิสูจน์ใจหนูนี่คือสุดยอดแล้ว หนูใช้ความอดทนทุกวันที่ผ่านไป (ทำท่าสูดลมหายใจ) โอเคค่ะ”ไม่ห่วงเรื่องสาวๆ จะเข้าหาแฟน แต่ห่วงตัวเองจะเผลอใจให้คนอื่นมากกว่า“กลัวเรื่องสาวๆ ไหมเพราะเขาอยู่ต่างแดนเหรอเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์หลายแบบในทุกวันนี้ จริงๆ เขากลัวเรามากกว่าเรากลัวเขา แต่หนูพยายามเป็นคนดี และหนูจะเป็นคนดีตอนนี้ถึงธันวาคมอย่างน้อยๆส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์นะ เป็นคนคุยตรงๆ บอกตรงๆ ถ้าเกิดวันหนึ่งสมมติว่าตัณหามันเยอะ กิเลสมันเยอะ เราจะบอกเคลียร์กันจริงๆ แต่ตอนนี้ถือว่าง่ายขึ้นเราจะตกลงกันยังไงให้มันเวิร์กที่สุด ยืนยันว่าไม่มีคบซ้อนแน่นอน จนกว่าจะถึงธันวาคมค่ะ ชัดเจนมากเพื่อคุณคนเดียว Only for you”