ไม่อยากให้มีพันธะ ราคี “ใบเฟิร์น” ทบทวน “นิกกี้” เพื่อนที่ไม่สนิท

ทำเอาคนใกล้ตัวงงตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้น หลังบล็อกไอจีขณะที่เผยว่ารู้สาเหตุแต่พูดไม่ได้ ล่าสุดเจอตัวสาวใบเฟิร์นในงานแถลงข่าวลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทย 2021-2028 THAI FOOTBALL : THE FUTURE IS YOU ที่โรงแรมดิแอทธินี แบงค็อก กรุงเทพฯ เจ้าตัวเปิดใจตอนนี้เลิกบล็อกไอจีแล้ว ออกตัวไม่ใช่เพื่อนสนิท“ตอนนี้ไม่บล็อกแล้วนะ เพราะมานั่งทบทวนคิดดูเลยรู้สึกว่าจริงๆ แล้วเฟิร์นก็มีเพื่อนหลายคนอย่างแจ็ค แฟนฉัน , ดีเจมะตูม ก็เป็นเพื่อนที่เวลาเรางอนมันจะเก็ตว่าทำยังไงถึงจะหาย อย่างแจ็คคือโดนงอนวันละ 8 ล้านรอบ อย่างไม่ชวนไปงานศพพี่โรเบิร์ต สายควัน เฟิร์นก็เอาแล้ว มันก็เพื่อนเอากาแฟไหมซึ่งเขาไม่ผิด มันไม่มีใครผิดอยู่แล้ว เราเลยมานั่งคิดดูว่าจะไปอะไรกับมันทำไมถามว่างอนเรื่องอะไร มันนานมากแล้ว ช่วงวันเกิด ก่อนวันเกิด มันทับซ้อนกันเยอะมาก อย่างที่บอกว่าคนอื่นก็เป็นฟีลเพื่อนเป็นไรวะ แต่เขาเป็นสไตล์ผู้ชาย”ไม่เกี่ยวอีกฝ่ายเปิดตัวจีบ “ก้อย อรัชพร โภคินหนึ่งคือเฟิร์นไม่ได้คุยกับนิกกี้ และเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขามันไปในระดับไหนแล้ว และเฟิร์นก็ไม่ได้รู้จักน้องก้อยเป็นการส่วนตัว เฟิร์นไม่รู้ คือเอาตรงๆ ถ้ามีคนมาจีบเฟิร์น แล้วคนนั้นมีข่าวกับคนนี้ เราก็จะรู้สึกอะไรนักหนา เขาอาจจะไม่พูดอะไรก็ได้ ลับหลังเขาอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ได้ แต่เป็นเฟิร์น เฟิร์นคิดเฟิร์นเลยไม่อยากออกมาพูดแล้วเพราะเป็นห่วงเขาอยากให้ฝ่ายชายมูฟออนเดินหน้าต่อแบบสวยๆ“ไม่ได้ถึงกับกลัวเขาเข้าใจผิด แต่แค่รู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขา เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไง เลยคิดว่าดีกว่าไหมที่เขาจะมูฟออนเดินหน้ากันสวยๆ งามๆ เพราะเราก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับนิกกี้ในเชิงจีบกันหรือชอบกันอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้นและไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว เลยคิดในใจว่าให้มันผ่านไป”เคลียร์ๆ กันไป ไม่มีอะไรติดค้าง ลั่นไม่ใช่เพื่อนที่สนิทตลอดเวลา ไม่ได้รู้ใจเขาจะได้ไม่มีอะไรติดค้างคาใจกับเราแล้ว เฟิร์นว่าเขาไม่ได้ติดหรอกถามว่าตอนนี้หายงอนหรือยัง ไม่ได้ว่างอนหรือไม่งอนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ใจเราขนาดนั้น เรายังทำงานได้ค่ะ เรายังต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่เพื่อนสนิทของเฟิร์นหมายถึงว่าต้องเจอกัน ต้องโทร.หากันตลอด หรือเป็นแก๊งที่ไปเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเฟิร์นก็มีแก๊งที่ไปเที่ยวด้วยกัน ส่วนเขาก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในสายงานเดียวกัน เจอกันบ่อยๆ ในการทำงาน และเป็นเพื่อนที่พูดคุยทักกันได้บ้าง แต่ว่าไม่ได้เหมือนอย่างมะตูมหรือแจ็ค”ยันนิกกี้ไม่ได้จีบ“เขาไม่ได้จีบ เขาไม่ได้หว่านแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะ รู้สึกว่าเขาไม่ได้จีบอยู่แล้ว รู้สึกว่าเป็นการทำงาน ที่คาแร็กเตอร์เขาเป็นแบบนั้น พอมีคอนเทนต์ร่วมกัน คนก็เลยชอบในเคมี แต่เรามองออกเลยว่าไม่มีการจีบกันตั้งแต่ต้น แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าเพื่อนเลย”เคลียร์ผ่านตรงนี้ไม่ได้บล็อกแล้ว แต่คงไม่โทร.หาเป็นอะไร งง ซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะ แต่เราไม่ได้เคลียร์กันนะ แต่ตอนนี้ไม่ได้บล็อกแล้วถามว่ายังสนิทใจเหมือนเดิมไหม ได้นะคะ ในอนาคตก็น่าจะได้ ใกล้ๆ นี่แหละ เพราะเดี๋ยวต้องมีงานคู่กันอีก ตอนนี้ไม่งอนแล้วค่ะ หนูไม่ได้เป็นคนงอนนานขนาดนั้น แจ็คก็รู้ หนูงอนแจ็คบ่อยมาก นิดๆ หน่อยๆ งอนเป็นเมีย ซึ่งคุณแฟนแจ็คก็จะมาเพิ่มเรื่องอะไรแบบนี้ เหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น”ขอหยุดสัมพันธ์ "โม่ จาตุรนต์ ไพรศุภา" มีคนที่คุยแล้ว ไม่เร่งเร้าสัมพันธ์แบบแฟน มีหรือไม่มีก็ได้“หัวใจเราก็ดีค่ะ เราชอบทำงาน ก็มีคนคุยเขาก็เข้าใจ หลังจากที่เขาไปเคลียร์อะไรของเขาซึ่งเราก็รู้มาบ้างแล้วแหลเป็นคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใย เป็นคนที่คบหาได้ในระดับนึงแต่ว่าจะขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนไหม ตัวหนูยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรแบบนั้น ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป ชีวิตนี้จะเป็นคนนี้ไหม หรือว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามา หนูก็พร้อมที่จะรอให้คนเข้ามาในชีวิตอยู่ แต่ว่า ณ ตอนนี้ไม่ได้อยากจะเร่งเร้าที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบแฟนแล้ว คือมีหรือไม่มีก็ได้ ถามว่าเปิดประตูใจไหม ได้ๆ หมายถึงว่ามีคุยบ้าง เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมากกว่า คุยได้กับทุกคนค่ะ”