"ติช่า" ตอบกลับชาวเน็ต "หายใจทำไมเดี๋ยวก็ตาย" หลังถูกดูแคลนเปิดตัวแฟนหนุ่มเดี๋ยวก็เลิก

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพร่วมกับแฟนหนุ่มไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์โดยระบุว่า “ทำเป็นรักกัน เดี๋ยวก็เลิกกัน 55+”ขณะที่ทางด้านของนางแบบสาวเองก็ได้ตอบกลับข้อความดังกล่าวไปว่า...“แล้วเธอจะทำเป็นหายใจทำไม ในเมื่อเดี๋ยวเธอก็ตาย? ทีนี้ เข้าใจรึยังว่าทำไมควรคิดก่อนพิมพ์?""คือเธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่มีใครหรอก อยากให้รักล้มเหลว ไม่มีใครอยากเจ็บปวด แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ต้องเจอ ใช่ อาจจะเป็นไปได้ ‘เดี๋ยวก็เลิก""แต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุด Enjoy กับทุกช่วงเวลาของชีวิต ทุกคนที่เราคบมา คือคนที่ใช่ของเวลานั้นๆ Time is relative and time is always moving, enjoy the journey."ทั้งนี้คำตอบดังกล่าวนั้นก็สร้างความถูกใจให้กับคนที่ติดตามอินสตาแกรมของเจ้าตัวไม่น้อยทีเดียว...