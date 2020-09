สุดยอดของความเอวคอด เมื่อ“เบเบ้ ธันย์ชนก” อวดความฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่น

View this post on Instagram

อยากลีนๆไปตลอดทำยังไง? คอร์สออนไลน์ bebe fit routine พรุ่งนี้วันสุดท้าย เริ่มพร้อมกัน 5 ต.ค. ค่า 1.อาหารสำคัญมากๆ ถ้าต้องการคงรูปร่างในระยะยาว ต้องเปลี่ยนนิสัยการกิน เน้นว่าเป็นวิธีที่เราจะสามารถทำมันไปได้ตลอดนะคะ ส่วนตัวเบ แค่ทานจบเป็นมื้อ(ข้าว1ทัพพี เนื้อสัตว์ไม่มัน150g ไข่2ฟอง) ลดของมัน ของทอด ของหวาน (มีครั้งคราวแบบเดือนละ 1-2ครั้ง) กินครบ3มื้อ โดยมื้อเย็นเน้นผักและเนื้อสัตว์ไม่มันหรือไข่ ไม่ดื่มน้ำต่างๆที่แคลสูง 2.ออกกำลังกายนี่คือแน่นนอนสุด 1วีคพักเต็มที่1วัน ออกทั้งcardio(6วัน วิ่ง, ปั่นจักรยาน, โดดเชือก สลับวันกันไป เพราะต้องการคงความทนทานของกล้ามเนื้อและหัวใจปอดที่อึดเอาไว้สอน), weight training(3วัน) และ ฝึกกีฬากายกรรม(2วัน) ค่ะ 3.ถ่ายรูปแสงดี 4.บิดเก่ง🤣 คอร์สออกกำลังกายของเบ เน้นการดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกายทั้งbodyweight และ cardio และปรับพฤติกรรมการกินแบบยั่งยืนนะคะ คือสอนให้รู้จักปรับใช้เองได้ เพราะเราคงไม่สามารถลงคอร์สกันไปตลอดชีวิต เพราะสุดท้ายเป้าหมายคือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดี โดยปรับใช้ได้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของแต่ละคน สมัครได้ทาง inbox bebe fit routine หรือแอดไลน์ @bebefitroutine มาได้เลยค่า