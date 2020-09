ฆ่าตัวตายอีกแล้ว พบศพดาราญี่ปุ่น – ไต้หวัน เสียชีวิตในวัย 36 ปีอีก 2 ราย

ตามรายงานระบุว่าถูกพบศพภายในอพาร์ทเมนต์ของเธอเองที่โตเกียว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ โออินฮเย นักแสดงสาวชาวเกาหลีเสียชีวิต ทางต้นสังกัดของ เซอิ ได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตแล้วโดยผู้พบศพเธอเป็นคนแรกคือ พี่ชาย ที่ต้องการไปเยี่ยมน้องสาวหลังจากที่น้องสาวขาดการติดต่อไม่ยอมตอบแชทและไม่รับโทรศัพท์ ก่อนพบร่างเธอแขวนคอเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก โดยไม่พบจดหมายหรือข้อความที่เขียนทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจคิดสั้นนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดอาชินะ เริ่มต้นงานในวงการบันเทิงในฐานะ นางแบบ และเริ่มงานแสดงในปี 2002 จากละครเรื่อง The Tail of Happiness ทางสถานี TBS และยังเคยร่วมคัดตัวบทนำชาวญี่ปุ่นในเรื่อง Silk เมื่อปี 2007 หนังย้อนยุคที่นำแสดงโดย ไมเคิล พิตต์ และ เคียรา ไนท์ลีย์ ด้วย ส่วนผลงานการแสดงด้านอื่นๆมีทั้ง The Psychic Wanderers, Tokyo Detective Duo, The Emperor's Cook, Daisy Luck และ Hand of God ซึ่งเธอยังเคยรับบทเป็น Hime ใน Kamen Rider Hibiki นอกจากนั้น อาชินะ ยังเคยพากษ์เสียงโดยให้เสียงเป็น เอมิลี โธรน จากซีรส์ Revenge เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยนับได้ว่าปีนี้เป็นปีที่สาหัสสำหรับวงการบันเทิงญี่ปุ่นมิใช่น้อย เพราะสูญเสียนักแสดงมากฝีมือจากการฆ่าตัวตายไปแล้วถึง 2 คนคือ ฮานะ คิมูระ จาก Terrace House เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา รวมถึง ฮารุมะ มิอูระ ที่จบชีวิตตนเองเมื่อเดือน ก.ค.ขณะเดียวกัน ทางฝั่งไต้หวัน ก็มีรายงานว่าพบศพในบ้านพัก ซึ่งศพของ เอเลียน ฮวง นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นตรงทางเดินไปห้องน้ำ พร้อมกับพบบาดแผลที่ศีรษะและมีเลือดนองอยู่ที่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่พบยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในที่เกิดเหตุ โดยไม่พบร่องรอยของการบุกรุกหรือต่อสู้แต่อย่างใดรายงานระบุด้วยว่า เอเลียน ฮวง ได้ถึงบ้านพักในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 ก.ย. เพียงลำพัง จนกระทั่งผู้เป็นพ่อพบศพในเวลา 11.00 น. ของเช้าวันรุ่งขึ้น ( 16 ก.ย. )เอเลียน ฮวง มีชื่อเสียงในฐานะนักร้อง ,พิธีกร และ นักแสดง โดยเริ่มต้นงานในวงการในฐานะบอยแบนด์จากวง Cosmo และโด่งดังจากการทำหน้าที่พิธีกรในรายการบันเทิงชื่อดังอย่าง 100% Entertainment ก่อนจะข้ามไปมีผลงานที่สิงคโปร์ในภาพยนตร์เรื่อง Already Famous และซีรีส์เรื่อง Joys of Life นอกจากนั้นในสมัยวัยรุ่นมัธยมเขายังดังจากการเป็นแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวชื่อดัง เรนนี่ หยาง ด้วย