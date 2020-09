คนบันเทิงจีนผู้ทรงอิทธิพลประจำปี 2020 : ยุคสมัยของคนรุ่นใหม่

แต่ล่าสุดตำแหน่งของดารารุ่นใหญ่หลายคนอาจจะถือว่าเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นยุคสมัยของการผลัดใบอย่างเป็นทางการแล้วก็ว่าได้ เพราะในการจัดอันดับ 100 ดาราที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงจีนในรอบปีที่ผ่านมา ดาราดาวรุ่งหลายคนได้เข้าไปยึดหัวหาดอันดับต้น ๆ เอาไว้เกือบจะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยในการจัดอันดับที่ใช้ทั้งกระแสจากสื่อ และโซเชียลมีเดีย การถูกค้นหาชื่อในโลกออนไลน์มาร่วมคำนวณด้วย กัวฟู่เฉิง ถูกจัดอันดับให้เป็นดาราทีมีอิทธิพลต่อวงการในลำดับที่ 95 โดยดาราเท้าไฟวัยเหยียบ 55 ปี ยังมีงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งคอนเสิร์ตก็ยังขายบัตรหมดทุกรอบ แถมงานแสดงก็ยังมีออกมาเรื่อย ๆแน่นอนว่าเฉินหลงก็ต้องติดอันดับมาด้วย แต่คราวนี้อันดับอาจจะต่ำไปหน่อยคือที่ 95 แต่ถือว่าก็ยังมีชื่ออยุ่ในทำเนียบดาราทรงอิทธิพลประจำปี โดยตอนนี้ เฉินหลง อายุ 66 ปีแล้ว แต่ก็ยังรับงานเหมือนไม่กลัวเหนื่อย เล่นหนังปีละหลายๆ เรื่อง ไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้ผลงานรวมทั้งหมดเหยียบ 130 เรื่องแล้ว และดูสุขภาพแบบนี้ก็คงจะไม่เลิกรับงานเร็ว ๆ นี้แน่อีกคนที่ติดอันดับเข้ามาแน่ ๆ ก็คือ หลิวเต๋อหัว พระเอกขวัญใจคนเดิมที่ปีนี้ติดอันดับ 91 ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมามีชื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลประจำวงการบันเทิงจีนอีกครั้ง หลัง หลิวเต๋อหัว พักงานไปร่วมปีเพราะอุบัติเหตุตกม้าที่เมืองไทยจนบาดเจ็บสาหัส และต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่นานพอสมควรซึ่งหลังกลับมารับงานเต็มตัว หลิวเต๋อหัว ก็มีหนังฉายออกมาแล้ว 2 คือ ภาคต่อของ Shockwave หนังเก็บกู้ระเบิดที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรต่อกับภาคแรกเลย เช่นเดียวกับหนังแอ็กชั่นอาญการรม The White Storm 2 - Drug Lords ที่ขึ้นชื่อว่าภาคสองแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ The White Storm เหมือนกันตัวของ หลิวเต๋อหัว จะอายุครบ 59 ปี ในวันที่ 27 กันยายนที่จะถึงนี้ แต่ดูแล้วพระเอกตลอดกาลของฮ่องกง ก็คงจะไม่หยุดรับงานง่าย ๆ แน่ เรียกว่าคงเป็นดาราที่มีกำหนดหมดอายุ ไม่มีกำหนดเกษียณอีกคนในวงการบันเทิงจีนต้องยอมรับว่าปัจจุบันว่าภาพยนตร์ไม่ได้เป็นสื่อที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงการบันเทิงอีกแล้ว ดาราที่เน้นหนังผลงานหนังเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็นที่ทรงอิทธิพลลำดับต้น ๆ แต่อย่างใด แต่ตลาดบันเทิงกลายเป็นพื้นที่ของบรรดา ไอดอล, นักร้อง และดาราที่มีผลงานในรายการเรียลลิตี้โชว์ต่าง ๆ อย่าง แอนเจลเบบี้ ที่มีผลงานหลากหลายแขนงก็ติดอันดับสูงถึงที่ 16อดีตสมาชิกวง EXO ก็ติดันดับต้น ๆ ด้วยกันทั้งคู่ทั้ง ลู่หาน ในอันดับที่ 15 และ อู๋อี่ฟาน ในอันดับที่ 8โดยดาราที่ว่ากันว่าเป็นเหมือนราชินีคนใหม่ของวงการบันเทิงจีนแทนที่ ฟ่านปิงปิง ที่ตกบัลลังค์ไปเพราะคดีภาษีอย่าง หยางมี่ ติดอันดับเข้ามาในตำแหน่งที่ 6โดยดาราที่ครองแชมป์เป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวจีนมากทีสุดในปีนี้ก็คือดาราหนุ่มวัย 20 ปี แจ็คสัน ยี ที่มีผลงานการแสดงในหนัง Better Days นั่นเอง ส่วนอันดับ 3 ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนางเอกอันดับ 1 ของจีนยุคนี้อย่าง โจวตงอวี๋สำหรับอันดับที่ 2 เป็นตัวแทนของดารารุ่นใหญ่ และดาราภาพยนตร์แท้ ๆ ที่ติดอันดับอยู่ในตำแหน่งต้น ๆ เขาก็คือ สวี่เจิ้ง ดาราที่คนไทยคุ้นเคยกับจากหนัง Lost in Thailand แต่จริง ๆ แล้วดาราผู้นี้มีผลงานต่อเนื่อง Lost มาแล้วทั้งในฮ่องกง, ญี่ปุ่น และล่าสุดก็คือ Lost In Russia ผลงานของเขาทำเงินถล่มทลายทุกเรื่องสวี่เจิ้ง เป็นทั้งนักแสดง, ผู้กำกับ, เขียนบท และอำนวยการสร้าง หนังของเขาไม่ได้แค่ทำเงินถล่มทลาย แต่ยังมีเนื้อหาน่าสนใจ อย่าง Dying to Survive ที่นอกจากจะทำเงินเกิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้วว่ากันว่าเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งที่พยายามหายาเถื่อนจากอินเดียมาใช้ต่อชีวิตต่อตัวเอง ยังมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับยาในจีนแผ่นดินใหญ่กันเลยทีเดียว สวี่เจิ้ง จึงถือว่าเป็นคนบันเทิงที่เรียกว่าทรงอิทธิพลตัวจริงคนหนึ่งในยุคนี้ก็ว่าได้