“จาแนลล์ โมเน่” ปลดแอกทวงคืนชีวิตสุดเริ่ด ใน “Antebellum หลอนย้อนโลก”

เพราะนอกจากเธอจะสร้างเสียงฮือฮาบนเวทีออสการ์ปีล่าสุด ด้วยการแสดงเปิดงานสุดเท่คงคอนเซปต์ภาพยนตร์หลอน Midsommar สมกับเป็นเจ้าแม่สายแฟอันดับต้นๆของโลกแล้ว ผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสปอร์ตไลท์ส่องทางการแสดงเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ดีกรีรางวัลออสการ์ที่หยิบเอาประเด็น LGBT ในกลุ่มคนดำมาเล่าได้ดีเยี่ยม อย่าง Moonlight หรือภาพยนตร์น้ำดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตจริงของคนดำในองค์กรระดับโลก NASA อย่าง Hidden Figure ที่ส่งผลให้เธอเข้าชิงรางวัลในสาขานักวิจารณ์มาแล้วทั่วโลกนอกจากผลงานด้านการแสดงของจาแนนล์จะโดดเด่นแล้ว เธอยังถือเป็นศิลปินระดับเข้าชิงรางวัลอัลบั้มแห่งปีแกรมมีอวอร์ดปี 2561 ที่ผ่านมา จากผลงานเพลงชุด Dirty Computer อีกด้วยและล่าสุดกับชีวิตไม่ธรรมดาของ จาแนลล์ โมเน่ ที่ได้รับเลือกจากนิตยสารระดับโลกอย่าง VARIETY ให้เธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับตำแหน่ง Power of Women ที่คัดเลือกโดยพิจารณาจากทั้งผลงานการแสดงรวมถึงบทบาทในชีวิตจริงของเธอที่ได้ร่วมเรียกร้องสิทธิให้กับเหล่า LGBT และผู้หญิงผิวดำในอเมริกาความปังยังไม่หมด สำหรับหญิงผู้เก่งคนนี้ เพราะกันยายนนี้คอหนังทั่วโลกจะต้องช็อกอีกครั้ง กับผลงานล่าสุด ภาพยนตร์หลอนเซอร์ไพรส์โลก เรื่อง Antebellum หลอนย้อนโลก ในบทบาทผู้หญิงสองศตวรรษ ที่ต้องการทวงคืนชีวิต จากผู้สร้างภาพยนตร์มิติใหม่ของความหลอน Get Out และ Us ที่เคยออกอาละวาด ปั่นหัวผู้ชมมาแล้วทั่วโลกAntebellum เล่าเรื่องราวสุดลึกลับอันเป็นปริศนาที่เกิดขึ้นกับ เวโรนิก้า เฮนลีย์ (จาแนลล์ โมเน่) นักเขียนสาวระดับเบสต์เซลเลอร์ เธอพบว่าตัวเองติดอยู่ในอีกโลกความเป็นจริงอันน่ากลัว และต้องสางปริศนาของเรื่องราวให้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไข“ยังไม่ต้องรู้ว่าตัวหนังมันจะออกมาน่ากลัวขนาดไหน แค่คอนเซปต์ของหนัง คือการทำให้คนผิวดำไม่มีปากเสียง ไม่มีสิทธิ์พูด ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องอะไร นับว่าเป็นความสยองขวัญอย่างแท้จริง” จาแนลล์ โมเน่ กล่าวถึงแนวคิดของภาพยนตร์ถึงเวลาทวงคืนชีวิต ครั้งนี้อย่าให้มันปั่นหัวคุณได้อีก อยากรู้หรือยังว่า Antebellum คืออะไร? รู้พร้อมกัน 17 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์