“หยิ่น-วอร์” เศร้า! มองฟ้ากัดปากตัวเอง โผล่เคลียร์สารพัดดราม่า

หลังจากที่และตกเป็นข่าวจัดงานมีทติ้งใกล้ชิดกับแฟนคลับจนโดนถล่มว่า เป็นต้นเหตุของการรวมตัวโดยไม่รักษาระยะห่างหวั่นจะเป็นการแพร่เชื้อโควิด-19 ซ้ำยังขายบัตรแพงเวอร์ 50,000 บาท ล่าสุดก็ยังโดนข่าวเม้าอีกว่า เป็นดาราคู่วายที่ไม่ยอมไปโปรโมทงานฟรี งานไหนไม่มีตังค์ไม่ไป เรียกว่าเจอมาสารพัดดราม่า แต่ที่ผ่านมาก็เงียบเชียบไม่ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด ปล่อยให้ต้นสังกัดเป็นคนชี้แจงจัดการข่าวดังกล่าว พึ่งจะยอมเปิดปากก็ตอนที่ร่วมงาน Cheerity : Let’s Cheer up together at Central Embassy ที่เซ็นทรัลแอมบาสซี่ บอกว่า ที่ผ่านมากลัวดราม่าก็เลยยกหน้าที่ให้ต้นสังกัดเป็นคนจัดการ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่หวั่นให้เกิดโรคระบาดโควิด: “คือในทุกๆ งานเราเป็นส่วนหนึ่งในการบอกทุกคนให้ช่วยกันป้องกัน แต่ภาพที่ออกไปมันดูย้อนแย้ง เราควรขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น”และถ้าตอนนั้นเรากลับไปเลย แฟนๆ ที่รออยู่ก็ไม่รู้ว่าเรากลับไปแล้ว”: “ช่วงเวลานั้นคือเขารอเราอยู่ ซึ่งถ้าเรากลับไปเลย เขาก็จะไม่รู้ว่าเรากลับไปแล้วจริงไหม และห้างก็จะปิดอยู่แล้ว สู้ให้เราออกไปบอกเขา ซึ่งไม่ถึง 5 นาที เพื่อบอกทุกคนว่า เรากลับแล้วและเห็นภาพว่าทุกคนสลายออก”ที่ผ่านมาโยนให้ต้นสังกัดเป็นคนชี้แจงเรื่องนี้: “ให้ทีมผู้ใหญ่จัดการหมดเลยครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรออกไปอีก มันจะกระทบต่อฝ่ายไหนบ้าง อย่างที่บอกว่าเรากลัวมากๆ ถ้าเกิดเราบอกไป แก้ตัวออกไป มันอาจจะมีผลกระทบคนอื่น เราแคร์เรื่องนี้มาก เรายอมให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนจัดการ ควรหรือไม่ควร”: “ส่วนการจัดการกับความรู้สึกของเราตอนนั้น คือเรารู้เจตนาของเราอยู่แล้วว่าเราออกไปเพื่ออะไร เพื่อจะสลายให้คนไม่มาชุมนุมกัน แต่ถึงยังไงผมก็ต้องขอโทษ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว และทั้งหมดทั้งมวลก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาเคลียร์กัน ถูกต้องแล้ว”เคลียร์ข่าวเรื่องบัตรมีทติ้งราคาแพงมหาศาล 50,000 บาท: “ก็คุยกันนะครับ แต่ก่อนตอนไม่ดังยิ่งกว่านี้อีก แต่อย่างที่บอกเราทำพลาดในทุกๆ วัน แต่ก็ต้องแก้ไขกันไปเศร้าเจอสารพัดดราม่า: “ก็มีบ้าง แต่ไม่ถึงกับร้อง แค่น้ำตาคลอ”: “แต่ผมก็มีซึมอยู่บ้าง อย่างวันที่เราไปวัด เราสองคนนั่งมองท้องฟ้า และมองหน้ากัน เกิดคำถามว่าทำไม? และนั่งกัดปากตัวเองไว้ เพราะถ้ามีใครมาเห็น เราจะเสียฟอร์ม (ยิ้ม) แต่เราก็ผ่านตรงนั้นมาแล้ว”ทำใจกับความดังที่แลกมากับด้านลบ: “แต่มันก็มีด้านดีบ้างนะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องปกติ อย่างที่บอกเราก็ทำพลาดอยู่ทุกวัน เพียงแต่เราถูกสายตาจับจ้องเยอะ แต่ต้องระวังตัว ซึ่งมันก็จะข้อดี มันทำให้เราปรับตัวให้มันดีขึ้นต่อไป เป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นไปอีก”: “อย่างวันนี้ก็เป็นด้านดี เราใช้ชื่อเสียงของเรามาช่วยกันทำบุญ อย่างที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เตรียมตัวจะรับอะไรกับดราม่า แต่พอผ่านดราม่าเมเจอร์ เราต้องปลอดภัย ระมัดระวังตัวมากขึ้น เซฟตัวเองมากขึ้น อะไรที่มันพลาด มันก็ต้องปรับปรุง”: “ตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันบ้างแหละ” (ยิ้ม): “อย่างวันนี้ก็ได้พูดขอโทษแล้ว ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นหรอก ขออภัยด้วยครับ”โต้ข่าวไม่รับโปรโมตงานฟรี: “ไม่นะครับ เราไปทั้งงานที่เป็นการโปรโมต กับการจ้างต่างๆ เราก็ไป”: “ถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวเรา เราก็ว่าไม่ใช่ตัวเราก่อนดีกว่า (ยิ้ม) ที่ผ่านมาเราไปงานโปรโมทค่อนข้างเยอะ”: “แต่ช่วงนั้นอาจจะติดโควิดด้วย บางทีอาจจะไปไม่ได้บ้าง แต่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ถ้าเขาหมายถึงเรา เพราะบางทีคิวงานอาจจะชนกัน”อยู่เคียงข้างกันตลอด: “ทุกสถานการณ์ที่เวลาเจอข่าวไม่ดี เราก็อยู่ข้างกันตลอด อยู่กันแล้วก็มองหน้ากัน (พยักหน้า) เป็นการให้กำลังใจ”: “หมายถึงว่าเราสองคนเตรียมตัวรับ” (หัวเราะ): “ผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีก ผมก็จะทำตัวให้มันดีที่สุด อย่างข่าวในแง่ลบที่เกิดขี้น มันทำให้เราได้เรียนรู้ ปรับแก้ไปเรื่อยๆ ผมก็อาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นไปเรื่อย มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้”: “อีกอย่างก็ขอขอบคุณแฟนๆ ด้วยช่วงที่ดังๆ มันเป็นช่วงโควิด แต่พอทุกวันนี้ก็ยังตามมาหา มารักเราขนาดนี้ ก็ขอบคุณครับ”: “ขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่มาให้การสนับสนุนเรา ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตาม แต่ทุกคนก็สนับสนุนให้เรากล้าทำในสิ่งต่างๆ เพราะรู้ว่ามีพวกคุณสนับสนุนอยู่”: “สุดท้ายก็ต้องขอโทษกับข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกเรา เราก็ขอโทษอีกครั้ง เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้น และต่อจากนี้ไปเราจะทำตัวให้ดีกว่านี้ครับ”