เผยอดีต “ซอเยจี” ก่อนดังเปรี้ยงใน It’s Okay to Not Be Okay ถูกขุดสวยศัลฯ+รักสามเส้า

ชีวิตพลิกผันฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่โดนจับเข้าวงการบันเทิงเสียก่อน

แสดงดีจนได้แต่งตั้งให้ติดยศเป็นตำรวจจริงๆ

มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียด

ดังเปรี้ยงเป็นขวัญใจทั้งผู้หญิงและผู้ชายจากซีรีส์ It’s Okay to Not Be Okay

ลือสนั่น รัก 3 เส้า ซอเยจี , คิมซูฮยอน และ ญาติคิมซูฮยอน

สาวสวยที่อายุครบ 30 ปีเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่ของวงการแต่อย่างใด แต่เธอเข้าวงการมาร่วม 7 ปีแล้ว พร้อมกับมีผลงานผ่านตามาแล้วมากมาย ทั้งโฆษณา, มิวสิควิดีโอ, ซีรีส์, ภาพยนตร์ และการถ่ายแบบก่อนเข้าวงการเรื่องการเรียนของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กันจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนยองวอน และมัธยมปลายจากโรงเรียนยองชินพร้อมกันนั้นเธอสนใจด้านภาษาสเปนเป็นพิเศษ จึงเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนจะขอทางครอบครัวไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสเปน โดยเรียนด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัย Complutense University of Madrid มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและอยู่ในอันดับต้น ๆ ด้านวารสารศาสตร์ของสเปน ซึ่งต้องสอบผ่านเกณฑ์ในระดับที่สูงถึงจะได้เข้าเรียนที่นี่ด้วยส่วนการเลือกศึกษาด้านวารสารศาสตร์นั้นเป็นเพราะเจ้าตัวมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าว แม้ว่าทั้งแม่และพี่สาวของเธอจะทำงานเป็นแอร์โฮสเตส แต่เธอก็เลือกที่จะทำตามความต้องการของตนเองคือเข้าไปสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างไรก็ตามชีวิตของเธอก็ต้องพลิกผันไม่ได้ทำตามฝันหลังจากได้พบกับ ซีอีโอ จากค่าย Made in Chan Entertainment ที่ขอให้เธอเข้าวงการบันเทิงแทน ส่งให้เธอเข้าวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเริ่มมีผลงานครั้งแรกในปี 2013 จากการเป็นนางแบบให้กับ SK Telecom และมีผลงานแสดงเรื่องแรกในซิทคอม Potato Star 2013QR3 ซึ่งออกอากาศในปี 2013 -2014 และตามมาด้วยงานแสดงอีกมากมาย ก่อนจะมารับบทนำเป็นนางเอกในซีรีส์เรื่อง Moorim School เมื่อปี 2016 แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกตัดตอนจาก 20 ตอนเหลือเพียง 16 ตอนส่วนผลงานที่ทำให้คนเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาคือการรับบทองค์หญิงซุกมยอง ในซีรีส์เรื่อง Hwarang ปี 2016 รับบทนำในเรื่อง Save Me ปี 2017 และรับบททนายสาวฮาแจอี ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในเรื่อง Lawless Lawyer ปี 2018 ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากจากเรื่องนี้เองที่ทำให้เธอถึงขั้นได้รับเลือกจากกรมตำรวจ แต่งตั้งติดยศเป็นตำรวจกิตติมศักดิ์ ซึ่งเธอก็รับปากว่าเธอจะเป็นแบบอย่างที่ดี และจะทำงานช่วยเหลือประชาชนรวมถึงช่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับจะโชว์ด้านดีๆของการเป็นนักแสดงของวงการบันเทิงต่อไปจากรูปลักษณ์ที่เป็นสาวในอุดมคติของชาวเกาหลี เพราะรูปร่างผอมบางน้ำหนักเพียงแค่ 43 กก.กับส่วนสูง 169 ซม. ผิวขาวหยวก ผมยาวดำสลวย พร้อมกับใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ดั่งตุ๊กตากระเบื้องเคลือบ ทำให้มีคนสนใจอย่างมากว่าเธอสวยธรรมชาติ หรือสวยศัลยกรรมยิ่งเธอได้ร่วมงานกับไอดอลตัวท็อปชื่อดังของวงการอย่างจากวง Big Bang ในมิวสิควิดีโอเพลง Let's Not Fall in Love ที่ได้ใกล้ชิดกับฝ่ายชายอย่างสนิทสนม และยังเคยมีข่าวลือกับจากวง ดงบังชินกิ เมื่อครั้งร่วมงานกันในซีรีส์ Diary Of A Night Watchman จนลือกันไปทั้งกองว่ากำลังคบหาดูใจกันแม้ต้นสังกัดของทั้งคู่จะออกมาปฏิเสธข่าว แต่ความสนิทสนมนอกจอก็ยังทำให้ถูกลือไม่เลิก ยิ่งได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง Moorim School ที่แสดงคู่กับก็ทำให้เธอโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นโดยชาวเน็ตได้พยายามขุดประวัติของเธอที่หายากเนื่องจากก่อนเข้าวงการ เธอใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ และสนใจอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหน ก่อนจะพบภาพเธอสมัยเรียนมัธยม จึงนำออกมาแฉว่าเธอมาไกล ผ่านการทำศัลยกรรมจนหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนนอกจากนั้นชาวเน็ตที่หมั่นไส้เธอเป็นทุนเดิมยังแสดงความเห็นด่าทอเธออย่างมากมาย พร้อมกับสร้างข่าวลือต่างๆนานาที่ไม่เป็นความจริง และยังมีการแสดงความเห็นล่วงละเมิดทางเพศที่ดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนช่วงปลายปี 2015 ต้นสังกัด Made in Chan Entertainment ต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างพร้อมประกาศกร้าวดำเนินการฟ้องร้องชาวเน็ตที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมและไม่เป็นความจริงต่อ ซอเยจี เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2016ในซีรีส์เรื่องล่าสุดนี้เป็นที่จับตามอง เพราะเป็นผลงานเต็มตัวเรื่องแรกหลังปลดประจำการของพระเอกดัง หลังจากก่อนหน้านี้เคยเป็นแขกรับเชิญพิเศษโผล่ในซีรีส์ Crash Landing On You มาแล้ว ซึ่งผลงานเรื่อง It’s Okay to Not Be Okay ถือว่าไม่ทำให้ผิดหวัง เปิดตัวสุดปังตั้งแต่ตอนแรกแต่ที่พูดถึงมากกว่าพระเอกก็คือตัวนางเอกอย่างที่เธอกลับมาในภาพลักษณ์ที่ดูสวยขึ้น สง่าขึ้น จนหลายๆคนร้องทักว่าเธอไปทำอะไรมา ถึงดูมีออร่ากว่าเรื่องก่อนๆค่อนข้างมากถ้าไม่นับเรื่องศัลยกรรม ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบต่างๆส่งให้เธอโดดเด่นอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากบทนักเขียน โกมุนยอง ที่มีนิสัยเป็นเอกลักษณ์และเป็นสาวสตรอง ด้านแฟชั่น เสื้อผ้า หน้า ผม ก็ทำให้เธอดูเป๊ะปังแบบสุดๆ จนไม่อยากละสายตาและจากผลงานเรื่องนี้เองที่เคมีทั้งคู่เข้ากันเป็นอย่างดี ทำให้คนเริ่มคลับคล้ายคลับคลาว่า ทั้งคู่เคยโคจรมาเจอกันก่อนหรือไม่ จนกระทั่งพบว่า ทั้งและเคยร่วมงานกันมาก่อนในโฆษณาพุดดิ้ง Petitzel เมื่อปี 2014 ซึ่งในโฆษณานั้นทั้งคู่เกือบจะได้จูบกันด้วยจากเคมีที่เข้ากันแบบสุดๆนี้เอง ที่ทำให้อดีตนักข่าวบันเทิงออกมาเปิดเผยเรื่องรักสามเส้าเรา 3 คน ของและญาติของ คิมซูฮยอน ผ่านทาง YouTube เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้เผยว่า เมื่อก่อนเคยออกเดตกับมาก่อน แต่ตอนนี้หลังจากทั้งคู่เลิกรากันไปแล้วก็มาสานสัมพันธ์รักกับผู้กำกับที่เป็นญาติของงานนี้สร้างความตกใจให้กับบรรดาชาวเน็ต ที่แม้จะไม่เชื่อในข่าวลือนี้มากนักแต่ก็อดไม่ได้ที่จะช็อกหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง เพราะตอนนี้ทั้งและเข้ามาอยู่ในสังกัดเดียวกันอย่าง Gold Medalist ซึ่งเป็นค่ายใหม่ที่ก่อตั้งโดยผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หากทั้งหมดเกี่ยวข้องกันในเรื่องรักๆใคร่ๆ เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อีรุงตุงนังไม่น้อยทีเดียว