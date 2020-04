“แมทธิว – ลีเดีย” อัปเดตอาการ ทำใจต้องอยู่เป็นเดือนเพราะผลตรวจยังเป็นบวก

View this post on Instagram

สงสัยคิดบวกเยอะเกินไป ผลเราเลยยังเป็นบวกครับ 😕 แต่ก็ยังดีที่ คุณหมอบอกว่า เชื้อน่าจะน้อยลงเยอะละ แล้วหวังว่าตรวจรอบหน้าจะไม่เจอเลย เพราะนานมากแล้ว ส่วนมากใช้เวลา3-4สัปดาห์ กว่าเชื้อจะหมด แต่บางคนก็ถึง5-6สัปดาห์ 😱😲 Staying positive (literally) 🙁 Hoping our next tests come back with the result we want 🤞🏻🤞🏻👊🏽👊🏽 #covid19 #lydiamatthew