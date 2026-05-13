จากหน้าที่สู่หัวใจ “ฟรีน - เบ็คกี้” ชวนฟินรับลมรักใน “เสน่หาวาโย” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” เปิดฉากภารกิจปกป้องเจ้าหญิง เริ่มตอนแรก 16 พฤษภาคมนี้ ทางช่อง 7HD
ช่อง 7HD ชวนแฟนๆ ติดตามความสนุกระดับทอร์นาโดใน “เสน่หาวาโย” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ที่งานนี้ ผู้จัดฯ ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ และผู้กำกับฯ ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล ยังคงจัดเต็ม ทั้งฉากแอ็กชั่น ดราม่า และโรแมนติก ครบรส พร้อมพาผู้ชมดำดิ่งสู่เรื่องราวของ “เจ้าหญิง” และ “ตำรวจหญิง” ที่ต้องร่วมฝ่าฟันอันตรายและกำแพงแห่งฐานันดร โดยเรื่องนี้ได้คู่นักแสดงนำขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่าง ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ มารับบท หมวดลม หรือ วาโย วาทินวณิช ตำรวจหญิงเจ้าเสน่ห์ฝีมือดี และ เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง มารับบท เจ้าหญิงแคทเธอรีน บลู เดอเลน่า รัชทายาทแห่งประเทศมาเดลิน ผู้อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
“เสน่หาวาโย” เรื่องราวของ เจ้าหญิงแคทเธอรีน บลู เดอเลน่า (เบ็คกี้ รีเบคก้า) รัชทายาทแห่งประเทศมาเดลิน ที่ต้องเสด็จมาเยือนประเทศไทยพร้อมกับภารกิจสำคัญ แต่กลับตกเป็นเป้าของขบวนการลอบปลงพระชนม์ ทำให้เธอต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ หมวดลม หรือ วาโย วาทินวณิช (ฟรีน สโรชา) ตำรวจหญิงมากฝีมือ ผู้พร้อมปกป้องเจ้าหญิงด้วยชีวิต จากภารกิจที่เริ่มต้นด้วยหน้าที่ ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันของหัวใจที่อาจจะไม่เหมาะสมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของทั้งคู่ ความรักระหว่างตำรวจหญิงกับเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์จึงต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและขนบธรรมเนียมที่กีดขวางนี้ไปให้ได้
เรื่องราวใน “เสน่หาวาโย” จะน่าติดตามแค่ไหน “ฟรีน - เบ็คกี้” พร้อมใจมาชวน FC ปักหมุดติดตามทางช่อง 7HD แล้วจ้า
ฟรีน “เรื่องนี้ฟรีนรับบทเป็นหมวดลมค่ะ คาแร็กเตอร์จะมีความกวนๆ นิดหนึ่ง แต่ในเรื่องหน้าที่ เขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประมาณหนึ่งเลยค่ะ และได้รับมอบหมายให้ดูแลเจ้าหญิงบลู ที่ก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ให้เราจะต้องปกป้องเจ้าหญิงให้ได้มากที่สุด ความน่าสนุกของเรื่องนี้ก็คือการที่ทุกคนจะได้เห็นคนที่อยู่ในฐานะเจ้าหญิงบลูอย่างเบ็คกี้ต้องมาทำอะไรที่ไม่คิดว่าเจ้าหญิงคนหนึ่งจะได้ทำ รวมถึงตัวลมที่เป็นตำรวจด้วย คือแฟนๆ น่าจะได้เห็นอะไรหลายๆ ฉากที่พวกเราไม่เคยทำ ซึ่งสนุกมาก แล้วในเรื่องนี้มีการต่อสู้ บู๊ ดราม่า มีหลายรสชาติ ฟรีนต้องบู๊เยอะมาก แต่เอาจริงๆ ฟรีนไม่ถนัดบู๊เลยค่ะ ยอมรับว่าเหนื่อย แต่ก็เต็มที่มากๆ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนมากๆ นะคะ อยากให้แฟนๆ รอติดตามทุกตอน เพราะเรื่องนี้เข้มข้นและสนุกมาก บุกป่าฝ่าทะเล ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ รวมถึงนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะ”
เบ็คกี้ “เรื่องนี้เบคเล่นเป็นเจ้าหญิงบลูค่ะ เป็นเจ้าหญิงที่ถูกหล่อหลอม เติบโตขึ้นมา และเรียนรู้เพียงหน้าที่ของตัวเองว่า วันหนึ่งถ้าต้องขึ้นเป็นควีนจะเป็นยังไง ต้องทำอะไร ความรักของเจ้าหญิงมีเพียงครอบครัวและหน้าที่ พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น เจ้าหญิงเลยรู้สึกว่าโลกที่เขาเคยอยู่มันแตกสลาย และต้องมาใช้ชีวิตในแบบที่เขาไม่เคยใช้ ได้เจอกับความรู้สึกใหม่ๆ แต่จะบอกว่าเบคยังรับบทอีกตัวละครหนึ่ง ก็คือ เฮเลน่า ค่ะ หลายคนอาจงงว่าทำไมเรื่องนี้เบคมีสองบทบาท อยากให้มารอดูค่ะ บอกไม่ได้ และอยากให้ติดตามกันตั้งแต่อีพีแรก เพราะจะได้เห็นเบคใส่ชุดเจ้าหญิงที่อลังการมากในฉากสวมมงกุฎ เป็นชุดที่เบคชอบมากที่สุด ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นชุดที่หนักมาก อยากให้รอติดตาม เพราะนอกจากความสวยงามของการเป็นเจ้าหญิงแล้ว ทุกคนจะได้เห็นความมอมๆ สะบักสะบอมมากๆ ด้วย ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่ซัปพอร์ตและรอติดตามกันนะคะ ตื่นเต้นมากที่ซีรีส์จะได้ออกอากาศแล้ว ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ”
ลุ้นไปกับเรื่องราวของทั้งคู่ได้ใน “เสน่หาวาโย” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
