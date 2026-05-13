เรื่องย่อซีรีส์ “เสน่หาวาโย”
บทประพันธ์ : แซลม่อน
บทโทรทัศน์ : ติณณา
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ผู้ผลิต : นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังทาง BUGABOO.TV
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
เจ้าหญิงแคทเธอรีน หรือ เจ้าหญิงบลู (เบ็คกี้ รีเบคก้า) รัชทายาทอันดับหนึ่งแห่งประเทศมาเดลิน เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่ง เพราะ คิงอาเธอร์ เดอเลน่า (ปีเตอร์ ธูนสตระ) พ่อของเธอ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบัน วางแผนจะสละราชบัลลังก์ให้เธอเร็วๆ นี้
การมาเมืองไทยของเจ้าหญิง ทำให้ วาโย วาทินวณิช หรือ ลม (ฟรีน สโรชา) ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.วาทิต วาทินวณิช (พลโท วันชนะ สวัสดี) ผู้เป็นพ่อที่เป็นนายตำรวจใหญ่ ให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหญิง ทันทีที่ลมได้เจอเจ้าหญิงบลู ลมก็ตกหลุมรักทันที ลมรู้สึกราวกับว่าบลูคือรักแรกพบที่ตามหามานาน ทว่า ลมต้องหักห้ามใจเพราะรู้ว่าความรักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ ทว่า โชคชะตากลับนำพาทั้งสองให้ได้มาใกล้ชิดกัน เมื่อวันหนึ่ง ลมบังเอิญช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจากการถูกไล่ล่าไว้ได้ และคนที่ลมช่วยไว้ก็คือบลู เจ้าหญิงแห่งมาเดลินนั่นเอง
บลูถูก เกรซ (เรเน่ เวโรนิก้า ปากาโน่) ข้ารับใช้คนสนิท วางแผนร่วมมือกับ อองรี (คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น) องครักษ์ประจำตัวของเจ้าหญิง วางยานอนหลับโดยตั้งใจจะฆ่าเจ้าหญิง และให้ เฮเลน่า (เบ็คกี้ รีเบคก้า) ที่ศัลยกรรมจนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเจ้าหญิงบลูมาสวมรอยเพื่อทำการก่อกบฏ ทว่า ทุกอย่างกลับผิดแผน เพราะลมโผล่มาช่วยเจ้าหญิงไว้ได้ ลมพาบลูที่บาดเจ็บหนักไปรักษาตัว และซ่อนตัวที่เซฟเฮาส์ของตัวเอง โดยสัญญาว่าจะทำหน้าที่อารักขาเจ้าหญิงอย่างสุดความสามารถ
ลมพยายามสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงกันแน่ และแล้วลมก็ได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าให้กลับมาอารักขาเจ้าหญิงตัวปลอมที่โรงแรม ด้วยความสงสัย ลมจึงเดินทางไปตามคำสั่ง แต่เมื่อขับรถออกไปได้ไม่นาน ก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นกับดักที่คนร้ายต้องการล่อให้ลมออกจากเซฟเฮาส์ ลมจึงรีบเลี้ยวรถกลับไปที่เซฟเฮาส์เพื่อช่วยบลูที่กำลังถูกคนร้ายตามฆ่าได้อย่างหวุดหวิด เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลมรู้ทันทีว่าคนร้ายมีสายอยู่ในกรมตำรวจ และโทรศัพท์ก็ถูกดักจับสัญญาณ ลมจึงตัดสินใจเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ และพาบลูซ้อนบิ๊กไบค์หนีไปที่ไร่แสนรักของ ดิน (แอปเปิ้ล ลาภิสรา) และ โรส (มิ้ม ปัณฑิตา) ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตั้งหลัก
ลมขอร้องดินไม่ให้บอกวาทิตเรื่องที่พาเจ้าหญิงหลบหนีมาที่นี่ เพราะเชื่อว่าถ้าพ่อรู้เรื่องต้องส่งเจ้าหญิงกลับไปให้ทางการของมาเดลินแน่ๆ เพราะตอนนี้ทั้งลมและบลูเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจใครได้บ้าง ลมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจาก ฟ้า (ธัญทิพย์ ทวีสินธนัตย์) น้องต่างบิดาของ น้ำ (อิงฟ้า วราหะ) ลูกพี่ลูกน้องตนเองซึ่งเป็นนักข่าว ให้ช่วยสืบสถานการณ์ที่มาเดลินให้ เพราะฟ้ามีสายข่าวทั้งในและนอกประเทศ ฟ้าตัดสินใจช่วยลม และคอยตามทำข่าวเจ้าหญิงเพื่อเปิดโปงเรื่องเจ้าหญิงตัวปลอมให้ได้
การทำข่าวของฟ้าทำให้เกรซกับเฮเลน่าเคลื่อนไหวลำบากขึ้น และต้องระวังตัวเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ เจ้าชายคาเรล (จัสติน แองกัส มอยร์) น้องชายของบลู รัชทายาทอันดับที่สอง ที่โทรมาหาบลูบ่อยๆ รู้สึกผิดปกติกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของบลู เกรซกลัวความแตกเพราะฟ้าตามทำข่าวทุกที่ จึงรีบเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปประเทศญี่ปุ่นต่อ แต่ก่อนไปก็สั่งให้อองรีกำชับคนร้ายฝั่งไทยให้ตามกำจัดลมและเจ้าหญิงบลูให้ได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ รับบท วาโย วาทินวณิช หรือ ลม, วินด์
เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง รับบทเจ้าหญิงแคทเธอรีน บลู เดอเลน่า หรือ บลู, พัดพา / เฮเลน่า
พลโท วันชนะ สวัสดี รับบท พลตำรวจเอกวาทิต วาทินวณิช หรือ ทิต
เรเน่ เวโรนิก้า ปากาโน่ รับบทเกรซ
คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น รับบท อองรี
ปีเตอร์ ธูนสตระ รับบท คิง อาเธอร์ เดอเลน่า
จัสติน แองกัส มอยร์ รับบท คาเรล ฌอง เดอเลน่า
น้ำ อรธารา พูลศักดิ์ รับบท บัว
ฟรังค์ พร้อมพัชชา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท บีม
