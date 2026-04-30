“เบน-เจด้า” จับคู่สาดบู๊ลุยคดีปริศนาใน “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ละครแอ็กชั่นเคล้าเพลงลูกทุ่ง

“เบน-สันติราษฎร์” ควง “เจด้า ศรัณย่า” ชวนแฟนๆ สนุกจัดเต็ม กับละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้ เปิดปฏิบัติการแฝงตัวสืบแบบสับๆ ที่มาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งไพเราะ ใน “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” เริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้
ช่อง 7HD เสิร์ฟละครแอ็กชั่น ดราม่า คอเมดี้เรื่องใหม่ “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” จากค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ขนทั้งฉากบู๊สุดมัน ดราม่าเข้มข้น มุกฮากระจาย และบทเพลงลูกทุ่งไพเราะมาเอาใจแฟนละครแบบจัดเต็ม นำแสดงโดย เบน สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ ในบท ไชยา ตำรวจหนุ่มสายสืบมือดี ควงคู่ครั้งแรกกับ เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ในบท ปูนา สาวสวยเสียงดีที่ฝันอยากเป็นนักร้อง ร่วมด้วย ริส วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด, มิ้นท์ พรทิวา สาครจันทร์, พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล และนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฝน ธนสุนทร และ มนต์สิทธิ์ คําสร้อย รวมทั้งนักแสดงมากฝีมืออื่นๆ ที่จะมาร่วมสร้างความสนุก
“เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” จากบทประพันธ์ของ คนน้ำเค็ม เขียนบทโทรทัศน์โดย ภูเขา มี เอก รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ควบตำแหน่งผู้กำกับฯ และร่วมแสดงในเรื่องนี้อีกด้วย
เรื่องย่อฉบับเต็ม >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000040581
เรื่องราวของ ปูนา (เจด้า) หญิงสาวเสียงดีที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้อง แต่กลับถูกส่งเข้าไปในค่ายเพลง เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการเสียชีวิตของพ่อแม่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงขบวนการผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ไชยา (เบน) ตำรวจหนุ่ม ก็ได้รับภารกิจลับให้แฝงตัวเข้ามาสืบคดีเดียวกัน จนเกิดเรื่องเข้าใจผิดและก่อเกิดเป็นความรัก ทว่า ยิ่งเข้าใกล้ความจริง อุปสรรคมากมายยิ่งถาโถม จะสนุกแค่ไหน “เบน - เจด้า” ควงกันมาการันตี
เบน “เรื่องนี้ผมรับบท ไชยา ครับ เป็นตำรวจที่ถูกส่งไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านหนึ่ง โดยจะปลอมตัวเป็นยูทูบเบอร์เข้าไปสืบ เรื่องนี้บู๊แอ็กชั่นเยอะตามสไตล์ค่ายอาฉลอง ภักดีวิจิตร โดยมีพี่เอก รังสิโรจน์ กำกับฯ ด้วยความที่พี่เอกเล่นละครและร่วมงานกับอาฉลองมานานก็มีลายเซ็นบางอย่างที่ติดมาจากอาฉลอง ผสมผสานกับสไตล์ของพี่เอกเข้าไปก็จะมีความทันสมัยและกลมกล่อมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรที่ครบรสมาก แล้วก็จะมีเพลงเพราะๆ มาให้คนดูได้เพลิดเพลินตามชื่อละครเลยครับ แต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้ผมได้ร้องเพลงกับเขาด้วยไหม อยากให้มารอดูกันครับ เรื่องนี้ได้เล่นกับเจด้า เราเคยร่วมงานกันมาก่อนตอนเรื่อง ขวางทางปืน แต่ตอนนั้นเราไม่ได้เล่นคู่กัน เรื่องนี้เราได้เล่นคู่กันครั้งแรกก็ไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมาก เจด้าเก่งและตั้งใจ โดยเฉพาะเรื่องร้องเพลง มาติดตามชมกันนะครับ”
เจด้า “ในเรื่องนี้เจด้ารับบท ปูนา ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินนักร้อง รักการร้องเพลง อาศัยอยู่กับอาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโต ซึ่งอาในเรื่องนี้ก็คือพี่เอก รังสิโรจน์ แต่อาไม่ชอบให้ร้องเพลง เลยทำให้ปูนาสงสัยตลอดว่าทําไมอาถึงไม่ชอบให้เราเกี่ยวข้องกับวงการนี้ ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่จะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆ คาแร็กเตอร์ปูนาจะสู้คน เฮี้ยวๆ หน่อย ดื้อบ้างแต่ก็รักครอบครัว รักเพื่อนมาก แล้วก็มีบู๊นิดหน่อย แต่ไม่ได้บู๊เท่าพี่เบนค่ะ เรื่องนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบนอีกครั้งและเล่นคู่กันครั้งแรก ดีใจมาก เพราะว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว พี่เบนน่ารักเหมือนเดิม เราจะแชร์ไอเดียกันตลอดว่าฉากนี้จะเล่นยังไง ฝากแฟนๆ ดู เพลงรักพยัคฆ์ร้าย นะคะ เรื่องนี้สนุกครบรส แถมยังมีเพลงเพราะๆ ด้วย แล้วมาช่วยลุ้นกันว่าปูนาจะได้เป็นนักร้องอย่างที่ฝันไว้หรือไม่ รับรองถ้าได้ดูแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ”
ติดตามชมละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 โดยตอนแรกจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.20 น. (หลังจบการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล)
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์