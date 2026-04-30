เรื่องย่อละคร “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย”
บทประพันธ์ : คนน้ำเค็ม
บทโทรทัศน์ : ภูเขา
กำกับการแสดง : รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
ผู้ผลิต : บริษัท โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569
เรื่องย่อ
ปูนา (ศรัณย่า ชุณหศาสตร์) สาวน้อยที่ฝันอยากเป็นนักร้อง อาศัยอยู่กับ ธารินทร์ (เอก รังสิโรจน์) ผู้เป็นอาของเธอมาตั้งแต่เด็ก ปูนามีคู่อริชื่อ มาเรีย (พรทิวา สาครจันทร์) ที่แข่งขันกันมาตั้งแต่เด็กจนโต เมื่อปูนาชนะการประกวดร้องเพลง และกำลังจะได้เป็นนักร้องกับค่ายเพลง ดาราทอง ที่มี สิงหา ดาราทอง (ทัตพงศ์ พงศทัต) นักร้องรุ่นใหญ่เป็นผู้บริหารค่าย มาเรียซึ่งเป็นลูกสาว ผู้ใหญ่เปรื่อง (พิเชษฐ ศรีราชา) รู้สึกริษยา จึงอาศัยเส้นสายตัดหน้าแย่งเพลงของปูนาไปเป็นของเธอ ทำให้ปูนาโดนปรับจากการเป็นนักร้องกลายมาเป็นพนักงานดูแลเสื้อผ้าศิลปิน แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอท้อใจ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของปูนาคือการหาหลักฐานที่จะมาช่วยรื้อฟื้นคดีของ ภูผา ธารารินทร์ (เอก รังสิโรจน์) พ่อผู้เป็นพี่ชายฝาแฝดของธารินทร์ และอรอนงค์ วงศ์วิเชียร (ฝน ธนสุนทร) ซึ่งเป็น 2 อดีตนักร้องชื่อดังที่ต้องตายอย่างมีเงื่อนงำ
ไชยา (สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ) และ มนัส (วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด) 2 ตำรวจสายสืบที่มีผลงานดีเด่นในการสืบหาขบวนการค้ายาเสพติด ได้รับมอบหมายให้มาแฝงตัวอยู่ที่หมู่บ้าน โคกตาอยู่ เพื่อสืบหาหัวหน้าขบวนการค้ายาคนสำคัญที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ระหว่างนั้น ศรรัก (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) ลูกชายของสิงหาโดนคู่อริปองร้าย ไชยากับมนัสเข้าช่วยเหลือ ศรรักจึงมีข้อเสนอให้ไชยากับมนัสมาเป็นบอดี้การ์ดและคอยขับรถให้ พวกเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทดาราทอง ทำให้ไชยาและมนัสได้เจอกับปูนาและมาเรีย โดยไชยามักคอยช่วยเหลือปูนาเอาไว้จากการโดนมาเรียกลั่นแกล้งเสมอ
ศรรักรู้สึกถูกชะตากับปูนา ทำให้ไชยาซึ่งแอบรักปูนาอยู่ต้องกล้ำกลืน เพราะศรรักอยู่ในฐานะเจ้านาย ขณะที่มนัสก็แอบชอบมาเรียอยู่ แต่มาเรียไม่ชอบเขา เพราะเป้าหมายของมาเรียคือการได้แต่งงานกับศรรัก ลูกชายเจ้าของค่ายเพลง ปูนาพยายามสืบหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในอดีตโดยมีไชยาคอยช่วยเหลือ จนทำให้ทั้งคู่ค้นพบความจริงว่า แท้จริงหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดที่สืบหาอยู่นั้นก็คือ สิงหา ดาราทอง เจ้าของค่ายเพลงที่ทั้งคู่ทำงานด้วยนั่นเอง! เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติรับบทไชยา
ศรัณย่า ชุณหศาสตร์รับบทปูนา
วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาดรับบทมนัส
พรทิวา สาครจันทร์รับบทมาเรีย
พูลภัทร อัตถปัญญาพลรับบทศรรัก
ฝน ธนสุนทร รับบทวิไล / อรอนงค์
เอก รังสิโรจน์รับบทภูผา / ธารินทร์
พิเชษฐ ศรีราชารับบทผู้ใหญ่เปรื่อง
มนต์สิทธิ์ คําสร้อยรับบทเมืองไพร
พลรัตน์ รอดรักษารับบทกำนันป๋อง
ทัตพงศ์ พงศทัตรับบทสิงหา
ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์รับบทกิตติ
ราวรรณ โทนะหงษารับบทพรหล้า (พอลล่า)
ธงธง มกจ๊กรับบทโซฟี่
โจอี้ เชิญยิ้มรับบทโจอี้
โอบะ เสียงเหน่อรับบทตู่
ถั่วแระ เชิญยิ้มรับบทดำ
อรุณพงศ์ นราพันธ์รับบทเด่น
บริพันธ์ ชัยภูมิรับบทเสี่ยนก
อ้น อังกอร์รับบทชาติ
ชณภัส รุ่งหิรัญประภากรรับบทเปลว
เอก ธณากรรับบทเสี่ยหนู
เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์รับบทขวัญตา
เฌอร์ลิญา อธิภัทรากุลพันธ์รับบทไอซ์
เฌอร์ลิษา อธิภัทรากุลพันธ์รับบทชะเอม
เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจรับบทผู้กองต้อม
ปาณิสรา ประถมปัทมะรับบทแพรวา
เกียรติพันธ์ ฉิมโฉมรับบททด
เลิศศรัณ วิญญาสุขรับบทช้าง
ธงชัย มาเม่นรับบทว่อง
ชาลี กรีชัยรับบทชิต
สิรชัย แสงศิริรับบทวีรชัย
ชาลี เนียรศิริรับบทผ.ก.ก เสมอใจ
ไอศูรย์ คงดีรับบทหมู่ชม
อัศนัย เทศทะวงศ์รับบทจ่าอู๋
นรเทพ เชาวน์วิวัฒน์รับบทจ่าเบี้ยว
พัฐจักร โกมารรับบทจ่ายศ
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์รับบทเสี่ยโอ๊ต
น้ำทิพย์ เสียมทองรับบทน้ำทิพย์
พัชรวลัย พงษ์ภมรรับบทน้ำมนต์
ตุ้มเม้ง เถิดเทิงรับบทจวบ
นียดา ศรีบุญสม รับบทดาด้า
ร.ท จักรพงศ์ ภาคีชีพรับบทรองภุชงค์