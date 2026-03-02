รูปภาพซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ”
ผู้กำกับ : ทิชากร ภูเขาทอง
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง iQIYI
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000020926
