เรื่องย่อซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ”
ผู้กำกับ : ทิชากร ภูเขาทอง
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง iQIYI
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวความวุ่นวายของความสัมพันธ์ในกลุ่มแซฟฟิก ที่เริ่มต้นจากการกลับมาของ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) แฟนเก่าของ “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) ที่เข้ามาในฐานะลูกค้าของบริษัททำโฆษณาที่ปริมและ “มิน” (วิว เบญญาภา) เปิดร่วมกัน โดยมีสไตลิสต์สาวรุ่นน้องของปริมอย่าง “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) และนางแบบสาวสวยมากเสน่ห์อย่าง “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) รวมถึงตากล้องสาวประจำบาร์ที่มินชอบไปอย่าง “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) เข้ามาร่วมโปรเจกต์ด้วย ความสัมพันธ์วุ่นวายของกลุ่มสาวแซฟฟิกที่จะทำให้คุณได้รู้ว่ากฎของความรักบางอย่างมันก็ต้องทำตาม ไม่งั้นจะเจอกับเรื่องวุ่นวายใจเหมือนกับแก๊งนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม รับบท ปริม
ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์ รับบท แบมบี้
มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน รับบท ชาช่า
เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร รับบท กอหญ้า
วิว เบญญาภา จีนประสม รับบท มิน
มิ้ม รัตนวดี วงค์ทอง รับบท แพรว
ไซซี รัตท์ริชา ประภากิติ รับบท แอรี่
ยู่ยี่ อลิสา อินทุสมิต รับบท ญานิน
มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล รับบท เจ๊แอ๊น
