“ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย” ซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ ส่งเคมี “โจวอี้หราน - เปาซ่างเอิน” ทะยานขึ้นอันดับ 1 WeTV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โจวอี้หราน” ประกบ “เปาซ่างเอิน” ในซีรีส์พีเรียดโรแมนติก - ดราม่าฟอร์มยักษ์ “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation” มาแรงอันดับ 1 บนแอป WeTV ภายใน 24 ชั่วโมง! เปิดฉากท่องยุทธภพแล้ววันนี้

สมศักดิ์ศรีซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆ ทั่วโลกตั้งตารอ สำหรับ “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation” ซีรีส์โรแมนติก - ดราม่าเข้มข้น ที่ได้พระเอกหนุ่มหน้าหวาน “โจวอี้หราน” พลิกบทบาทสวมวิญญาณหนุ่มขี้ระแวง โลกส่วนตัวสูงปรี๊ด โคจรมาปะทะเคมีสุดลงตัวกับ “เปาซ่างเอิน” นางเอกสาวแสนสดใส ผู้พกรอยยิ้มมาละลายใจคนดู ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างตราตรึงสมการรอคอย จนสร้างกระแสตอบรับถล่มทลาย และพาซีรีส์ทะยานขึ้นแท่นอันดับ 1 บนแอป WeTV ภายใน 24 ชั่วโมงแรกอย่างรวดเร็ว

อ่านเรื่องย่อฉบับเต็ม >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000018181

“ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย (Generation to Generation)” บอกเล่าเรื่องราวของ “มู่ชิงเยี่ยน” (รับบทโดย โจวอี้หราน) ประมุขน้อยแห่งลัทธิมาร มีบุคลิกสองด้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจเด็ดขาดและเจ้าเล่ห์​ วันหนึ่งเขาได้สูญเสียครอบครัวและได้รับบาดเจ็บ จนได้พักฟื้นที่สำนักชิงเชวี่ยโดยใช้นามแฝงว่า “ฉางหนิง” ทำให้เขาได้เจอกับหญิงสาวจอมยุทธที่มีบุคลิกสดใส ร่าเริง และรักอิสระอย่าง “ไช่เจา” (รับบทโดย เปาซ่างเอิน) จากสำนักชิงเชวี่ย ท่ามกลางยุทธภพอันซับซ้อนและผันผวน ทั้งคู่จับมือกันฉีกหน้ากาก “ความจอมปลอม” ของเหล่าผู้คนในวงการยุทธ เดินหน้าเผชิญทั้งรักและชัง หักมุมไม่หยุด ใช้ไหวพริบต่อสู้กันอย่างชั้นเชิง แต่สุดท้ายพวกเขาก็มีเหตุให้ต้องพรากจากกันในที่สุด และความลับตัวตนที่แท้จริงของ “ฉางหนิง” ก็ปิดไม่มิดอีกต่อไป

ท่ามกลาง ‘ความผูกพันที่กำลังจะก่อตัว’ กลับต้องสั่นคลอนเมื่อ ‘โชคชะตาบีบให้ต้องจากกัน’ มาร่วมลุ้นไปกับจิ๊กซอว์ที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ แต่กลับโหยหากันที่สุด ใน “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation”

บอกเลยว่าใครที่ชอบแนวพระเอกนิ่งขรึม แต่เสียอาการเพราะความน่ารักของนางเอก ห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียว! สามารถรับชมซับไทยได้แล้วตอนนี้บนแอปพลิเคชัน WeTV และ wetv.vip เท่านั้น



