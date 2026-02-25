“ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย” ซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ ส่งเคมี “โจวอี้หราน - เปาซ่างเอิน” ทะยานขึ้นอันดับ 1 WeTV

“โจวอี้หราน” ประกบ “เปาซ่างเอิน” ในซีรีส์พีเรียดโรแมนติก - ดราม่าฟอร์มยักษ์ “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation” มาแรงอันดับ 1 บนแอป WeTV ภายใน 24 ชั่วโมง! เปิดฉากท่องยุทธภพแล้ววันนี้
สมศักดิ์ศรีซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆ ทั่วโลกตั้งตารอ สำหรับ “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation” ซีรีส์โรแมนติก - ดราม่าเข้มข้น ที่ได้พระเอกหนุ่มหน้าหวาน “โจวอี้หราน” พลิกบทบาทสวมวิญญาณหนุ่มขี้ระแวง โลกส่วนตัวสูงปรี๊ด โคจรมาปะทะเคมีสุดลงตัวกับ “เปาซ่างเอิน” นางเอกสาวแสนสดใส ผู้พกรอยยิ้มมาละลายใจคนดู ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างตราตรึงสมการรอคอย จนสร้างกระแสตอบรับถล่มทลาย และพาซีรีส์ทะยานขึ้นแท่นอันดับ 1 บนแอป WeTV ภายใน 24 ชั่วโมงแรกอย่างรวดเร็ว
อ่านเรื่องย่อฉบับเต็ม >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000018181
“ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย (Generation to Generation)” บอกเล่าเรื่องราวของ “มู่ชิงเยี่ยน” (รับบทโดย โจวอี้หราน) ประมุขน้อยแห่งลัทธิมาร มีบุคลิกสองด้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจเด็ดขาดและเจ้าเล่ห์ วันหนึ่งเขาได้สูญเสียครอบครัวและได้รับบาดเจ็บ จนได้พักฟื้นที่สำนักชิงเชวี่ยโดยใช้นามแฝงว่า “ฉางหนิง” ทำให้เขาได้เจอกับหญิงสาวจอมยุทธที่มีบุคลิกสดใส ร่าเริง และรักอิสระอย่าง “ไช่เจา” (รับบทโดย เปาซ่างเอิน) จากสำนักชิงเชวี่ย ท่ามกลางยุทธภพอันซับซ้อนและผันผวน ทั้งคู่จับมือกันฉีกหน้ากาก “ความจอมปลอม” ของเหล่าผู้คนในวงการยุทธ เดินหน้าเผชิญทั้งรักและชัง หักมุมไม่หยุด ใช้ไหวพริบต่อสู้กันอย่างชั้นเชิง แต่สุดท้ายพวกเขาก็มีเหตุให้ต้องพรากจากกันในที่สุด และความลับตัวตนที่แท้จริงของ “ฉางหนิง” ก็ปิดไม่มิดอีกต่อไป
ท่ามกลาง ‘ความผูกพันที่กำลังจะก่อตัว’ กลับต้องสั่นคลอนเมื่อ ‘โชคชะตาบีบให้ต้องจากกัน’ มาร่วมลุ้นไปกับจิ๊กซอว์ที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ แต่กลับโหยหากันที่สุด ใน “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย - Generation to Generation”
บอกเลยว่าใครที่ชอบแนวพระเอกนิ่งขรึม แต่เสียอาการเพราะความน่ารักของนางเอก ห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียว! สามารถรับชมซับไทยได้แล้วตอนนี้บนแอปพลิเคชัน WeTV และ wetv.vip เท่านั้น
