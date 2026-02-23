เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย • Generation To Generation” [2026]

• “โชคชะตาหรือคำสาป? เมื่อจอมยุทธหญิงแสนดีฝ่ายธรรมะ กับประมุขพรรคมารหล่อร้าย ตกหลุมรักกันและกัน”
ชื่อสากล : Generation To Generation
ชื่อไทย : ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย
ชื่อจีน : 江湖夜雨十年灯 | Jiang Hu Ye Yu Shi Nian Deng
แนวซีรีส์ : โรแมนติก • ย้อนยุค • กำลังภายใน
เรตซีรีส์ : PG
ผู้กำกับ : หลี่ว์ฮ่าวจี๋จี๋ (Lu Hao Ji Ji) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ม้ามืดสุดปัง “มรสุมชีวิต | The Double” (2024, YOUKU)
ผู้เขียนบท : “เชาซื่อหาน” (Shao Si Han) • หญิง • เขียนบทซีรีส์ฮิตในตำนาน “มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ | Swords of Legends” (2014, WeTV)
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Ten Years Lantern on a Stormy Martial Arts World Night (江湖夜雨十年灯)
ผู้ประพันธ์ : กวนซินเจ๋อล่วน (Guan Xin Ze Luan - 关心则乱)
จำนวนตอนออกอากาศ : 37 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 38 - 50 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. วันแรก ออกอากาศเวลา 11:00 น. 5 ตอนรวด
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 22 กุมภาพันธ์ 2026 –
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป วีทีวี (WeTV) และทางเว็บ wetv.vip
★ เรื่องย่อ “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย • Generation to Generation"
ระหว่างไปฝึกวรยุทธ์ที่สำนักชิงเชวี่ยเป็นเวลาหนึ่งปี ตามกฎของหุบเขาลั่วอิง “ไช่เจา” (รับบทโดย เปาซ่างเอิน) หรือ เจาเจา จอมยุทธหญิงผู้น่ารักแสนดี ปากหวาน อวยยศคนเก่ง นิสัยสวยเอ้อระเหยไปวัน ๆ ได้ใช้ความฉลาดเป็นกรดช่วยเหลือ “ฉางหนิง” (รับบทโดย โจวอี้หราน) เอาไว้ จากการถูก “ชีหลิงปัว” (รับบทโดย ฟ่านจิ้งอี) บุตรสาว “ชีอวิ๋นเคอ” (รับบทโดย หยวนเหวินคัง) เจ้าสำนักชิงเชวี่ย และพรรคพวกรุมรังแกทำร้าย
ฉางหนิง คนนี้ เป็นที่รับรู้ว่าเขาคือบุตรชายของ “ฉางฮ่าวเซิง” (รับบทโดย -) ประมุขป้อมตระกูลฉาง ที่ครอบครัวกถูกฆ่าล้างตระกูล ซึ่ง “ชีอวิ๋นเคอ” (รับบทโดย หยวนเหวินคัง) เจ้าสำนักชิงเชวี่ย ได้นำเขามาพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสและถูกพิษ ที่ใต้ผาหมื่นวารีพันขุนเขาแห่งนี้ แต่มักถูก ชีหลิงปัว กับ “ไต้เฟิงฉือ” (รับบทโดย เหยียนอวี้เฉิน) และลูกน้องในสำนักรุมรังแก
แท้ทรูเขาคือนายน้อยผู้เฉียบขาดและเจ้าเล่ห์แห่งพรรคมาร ที่วางแผนแฝงตัวเข้ามาอยู่ในสำนักชิงเชวี่ยเพื่อหาความจริงบางประการ แต่แล้วในที่สุดก็ถูกเจ้าสำนัก ชีอวิ๋นเคอ จับได้ ว่าตัวจริงเสียงจริงของเขาคือ “มู่ชิงเยี่ยน” (รับบทโดย โจวอี้หราน) ประมุขพรรคมาร เขาจึงถูกจองจำไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันจนกว่าจะตายไป ตามมติ 6 สำนักธรรมะเป่ยเฉิน กระทั่ง เจาเจา เป็นคนช่วยเขาออกมา
.
นับจากนั้นมู่มู่และเจาเจาก็จูงมือกันออกตะลุยใต้หล้า เพื่อหาหลักฐานฉีกหน้ากาก 6 สำนักธรรมะจอมปลอม แม้ว่าเส้นทางเดินในยุทธภพจะเต็มไปด้วยความรัก ความเกลียดชัง การหักเหลี่ยมเฉือนคม และชิงไหวชิงพริบตลอดทาง ไช่เจาถูกฝ่ายธรรมะก่นด่าประณามหยายามหยัน ว่าสุดท้ายเจริญรอยตามอาจารย์อา "ไช่ผิงซู" (รับบทโดย ว่านเผิง) เจ้าหุบเขาลั่วอิงคนก่อน แต่ไม่ว่าอย่างไร ด้วยคำสัญญาที่พวกเขาให้ไว้ว่า จะไม่มีวันปล่อยมือจากกันให้อีกฝ่ายต้องต่อสู้เพียงลำพังโดยเด็ดขาด
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ใน “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย • Generation To Generation”
โจวอี้หราน (ZhouYi Ran) รับบทเป็น มู่ชิงเยี่ยน และ ฉางหนิง
เปาซ่างเอิน (Bao Shang En) รับบทเป็น ไช่เจา หุบเขาลั่วอิง
อวี๋เจียเฉิง (Yu Jia Cheng) รับบทเป็น ซ่งอวี้จือ สำนักชิงเชวี่ย
ฟ่านจิ้งอี (Fan Jing Yi) รับบทเป็น ชีหลิงปัว สำนักชิงเชวี่ย ลูกสาวชีอวิ๋นเคอ
เปียนเทียนหยาง (Bian Tian Yang) รับบทเป็น ฝานซิงเจีย
ต้วนอวี้ (Duan Yu) รับบทเป็น หยางเสี่ยวหลัน สำนักซื่อฉี
เหยียนอวี้เฉิน (Yan Yu Chen) รับบทเป็น ไต้เฟิงฉือ สำนักชิงเชวี่ย
หยวนเหวินคัง (Yuan Wen Kang) รับบทเป็น ชีอวิ๋นเคอ เจ้าสำนักชิงเชวี่ย ใต้ผาหมื่นวารีพันขุนเขา
หลี่ย่วน (Li Yuan) รับบทเป็น อิ่นซู่เหลียน
จิงเชา (Jing Chao) รับบทเป็น ไช่ผิงชุน เจ้าหุบเขาลั่วอิง
หลูซาน (Lu Shan) รับบทเป็น หนิ่งเสี่ยวเฟิง ฮูหยินเจ้าหุบเขาลั่วอิง
เซิ่งอีหลุน (Sheng Yi Lun) รับบทเป็น เนี่ยเจ๋อ
และนักแสดงอีกมากมาย
ร่วมด้วย
ว่านเผิง (Wan Peng) รับบทเป็น ไช่ผิงซู แห่งหุบเขาลั่วอิง สำนักฝ่ายธรรมะ (รับเชิญพิเศษ) อาหญิงของ ไช่เจา
หลี่อวิ๋นรุ่ย (Li Yun Rui) รับบทเป็น มู่เจิ้งหยาง และ มู่เจิ้งหมิง (รับเชิญพิเศษ)
