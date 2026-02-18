รูปภาพละคร “กลิ่นมาลี”
บทประพันธ์ : SUDA
บทโทรทัศน์ : จีรนุช ณ น่าน, วิโรจน์ ศรีสิทธ์เสรีอมร
กำกับการแสดง : ใหม่ ภวัต พนังคศิริ
ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทางแอป oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000016479
