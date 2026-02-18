เรื่องย่อละคร “กลิ่นมาลี”
บทประพันธ์ : SUDA
บทโทรทัศน์ : จีรนุช ณ น่าน, วิโรจน์ ศรีสิทธ์เสรีอมร
กำกับการแสดง : ใหม่ ภวัต พนังคศิริ
ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังทางแอป oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ มาลี (ริชชี่ อรเณศ) หญิงสาวที่มีความงามและมีกลิ่นกายหอมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว เธอคือดาวเด่นที่เหล่าคหบดีและขุนนางต่างหมายปองและอยากครอบครองตัวเธอ รวมทั้ง หลวงอินทราบดี (โตโน่ ภาคิน) นักรบผู้ปกป้องแผ่นดิน ที่มี หมู่เพิ่ม (ตงตง กฤษกร) ลูกน้องคนสนิทคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง แม้ว่าหลวงอินทราบดีจะแข็งกร้าวต่ออำนาจของศัตรูเพียงใด แต่ชายหนุ่มนักรบกลับต้องมาสยบให้กับกลิ่นหอมอันเย้ายวนของมาลี เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพาเธอกลับจวนและยกย่องเป็น "เมีย" โดยไม่สนคำครหาว่าเธอมาจากที่ต่ำ แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อหลวงอินทราบดีถูกบังคับให้แต่งงานกับ บุปผา (เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) คู่หมั้นสูงศักดิ์ที่ถูกผู้ใหญ่จับวางไว้ให้แล้ว
เมื่อกลิ่นหอมคือจุดเริ่มต้นที่นำพาให้ “หลวงอินทราบดี” และ “มาลี” ได้มาพบกัน แต่ทั้งคู่จะฝ่าฟันกำแพงชนชั้นที่ขวางกั้นความรักที่เกิดขึ้นได้อย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ภาคินคำวิลัยศักดิ์แสดงเป็นหลวงอินทราบดี
อรเณศดีคาบาเลสแสดงเป็นมาลี
กฤษกรกนกธรแสดงเป็นหมู่เพิ่ม
วีริณฐ์ศราตั้งกิจสุวานิชแสดงเป็นบุปผา(มาลัย)
เคลลี่ธนะพัฒน์แสดงเป็นออกญาแสนสิงห์
ทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีแสดงเป็นพระยาพิพัฒน์โกษา
อาภาศิรินิติพนแสดงเป็นคุณหญิงทับทิม
ณัฐริกาธรรมปรีดานันท์แสดงเป็นแม่ศรีไพร
รัดเกล้าอามระดิษแสดงเป็นคุณหญิงบัวแก้ว
คมกฤษณ์ดวงสุวรรณ์แสดงเป็นขุนเทพลู
โกสินทร์ราชกรมแสดงเป็นชด
ทนงศักดิ์ศุภการแสดงเป็นจีนฮุ่ย
อำภาภูษิตแสดงเป็นคำแฟง
พรเลิศพิพัฒน์รุ่งเรืองแสดงเป็นมิ่ง
ชลธิชานวมสุคนธ์แสดงเป็นแม่อิ่ม
กิตติพงษ์ปลื้มปรีดาพรแสดงเป็นขาม
วิมลพันธ์ชาลีจังหาญแสดงเป็นม้วน
อารียาผลฟูตระกูลแสดงเป็นนวล
อรัญญาประทุมทองแสดงเป็นผ่อง
ณัฐชยามั่งนิมิตรแสดงเป็นจวง
ธนกฤตตาละโสภณแสดงเป็นขวัญ
ด.ญ. ณัฐชา นีน่าเจสสิก้า พาโดวันแสดงเป็นมาลีเด็ก
นักแสดงรับเชิญ
มยุริญผ่องผุดพันธ์แสดงเป็นแม่บุหงา
อนุชิตสพันธุ์พงษ์แสดงเป็นกรมหมื่นเทพพิพิธ
แพร์รัชนีศิระเลิศแสดงเป็นคุณท้าววรจันทร์
สุรศักดิ์ชัยอรรถแสดงเป็นพระยาอภัยมนตรี
เวนย์ฟอลโคเนอร์แสดงเป็นพระยายมราช
ธงธงมกจ๊กแสดงเป็นบัวผัน
เลอวิทย์สังข์สิทธิ์แสดงเป็นนายมั่น
อ้อยใจแดนอีสานแสดงเป็นอีลิ้นจี่
วัชรชัยสุนทรศิริแสดงเป็นศรีเทพ
ด.ช. ปัณณธรพรประสิทธิ์แสดงเป็นขวัญเด็ก
