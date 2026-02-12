รูปภาพซีรีส์ “Only Friends : Dream On เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน”
กำกับการแสดง : ภิญญา จู่คำศรี
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปฯ oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000014540
