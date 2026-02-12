เรื่องย่อซีรีส์ “Only Friends : Dream On เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน”
กำกับการแสดง : ภิญญา จู่คำศรี
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปฯ oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
Romeo & Romeo ละครเวทีที่ถูกนำมาดัดแปลงจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง Romeo & Juliet โดยนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ “แจ็ค” (เอิร์ท พิรพัฒน์) อยากตีความใหม่ในบริบทของผู้ชายสองคนที่รักกัน โดยมี “ดีน” (มิกซ์ สหภาพ) นักแสดงคู่บุญของแจ็คควบตำแหน่งแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปตอนปีสาม “ราฟฟี่” (บูม ธราธร) เพื่อนร่วมคณะที่แอบชอบแจ็คตั้งแต่ปีหนึ่ง และ “อาโนลด์” (จอส เวอาห์) หนุ่มหล่อเอกเต้นที่ “ตั้ว” (กวิน แคสกี้) รูมเมทของดีน แนะนำให้มาออดิชันเพื่อรับบทเป็น “โรมิโอ” ทั้งสองคน นอกจากนั้นยังมี “โรม” (อู๋ ธนบูรณ์) หนุ่มคารมดีเอกดนตรีมาร่วมทำละครเวทีเรื่องนี้ด้วย เรื่องราวการทำละครเวทีของแก๊งเพื่อนมหาลัยพร้อมกับการทำตามความฝันที่ต้องใช้ใจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ รับบท แจ็ค
มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์ รับบท ดีน
จอส เวอาห์ แสงเงิน รับบท อาโนลด์
กวิน แคสกี้ รับบท ตั้ว
อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ รับบท โรม
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ รับบท ราฟฟี่
สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์ รับบท ทิมมี่
นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์ รับบท บอสตัน
ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง รับบท พีท
ป๊อด ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง รับบท เกมเพลย์
