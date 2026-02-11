“แก้วหน้าม้า” เปิดม่านความสนุกรับวาเลนไทน์ “ม่อน - กุ๊กกิ๊ก” จับคู่พิสูจน์รักแท้

ช่อง 7HD ปลุกตำนานรัก “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นใหม่ คว้า “ม่อน สุรศักดิ์” ประกบคู่ “กุ๊กกิ๊ก กชกร” ครั้งแรก ชวนพิสูจน์รักแท้ที่ไม่ได้มองแค่เปลือกนอก ประเดิมจอรับวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์นี้
ต้อนรับวันแห่งความรัก ช่อง 7HD ชวนแฟนละครพื้นบ้าน ลุ้นไปกับเรื่องราวความสนุกของการพิสูจน์รักแท้ ในเรื่อง “แก้วหน้าม้า”ที่ค่าย สามเศียรหยิบมาทำใหม่ จับ ม่อน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์กับ กุ๊กกิ๊ก กชกรรับบทนำคู่กันครั้งแรก ร่วมด้วย ภูธนิน สินสมใจ, มาฬิศร์ เชยโสภณ, กุสุมา ตันสกุล, อัครัช จิตตะศิริ, ชนารดี อุ่นทะศรี, นาตาลี สตีลลัท, ณพบ ประสบลาภ, ฉัตรมงคล บำเพ็ญ, รุ่งรัตน์ ดวงขวัญและอีกมากมาย
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000014285
“แก้วหน้าม้า”จากนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ (นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ) ที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าทินกร) ทรงนำมานิพนธ์ใหม่ดัดแปลงบทประพันธ์โดย บุราณ เขียนบทโทรทัศน์โดย รรรรร (ระ-รัน-รอน) อำนวยการสร้างโดย ไพรัช สังวริบุตร อำนวยการผลิตโดย สยามและ สยม สังวริบุตรแอ็กติ้งโคชโดย ประทุม มิตรภักดี ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงโดย ธนากร กรียะสูตร์ และกำกับการแสดงโดย ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ และ ศิรวิชญ์ สังวริบุตร
เรื่องราวกล่าวถึง พระปิ่นทอง (ม่อน) จำต้องรับนาง แก้วหน้าม้า (กุ๊กกิ๊ก) เข้าวังตามสัญญา จากที่เก็บว่าวได้ เมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของแก้ว พระปิ่นทองจึงแกล้งส่งนางไปทำภารกิจเสี่ยงอันตรายต่างๆ แก้วพยายามพิสูจน์ตัวด้วยความรักและความภักดี แต่บทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชม โดย “ม่อน - กุ๊กกิ๊ก”ควงกันมาชวนแฟนๆ รอชมว่า
ม่อน “เวอร์ชั่นนี้ เรื่องราวจะมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัย ผมเองได้คุยกับพี่หลุยส์ (สยาม สังวิรบุตร) พี่ลอร์ด (สยม สังวริบุตร) ถึงคาแร็กเตอร์ตัวเองในเวอร์ชั่นนี้ ว่าบทพระปิ่นทองจะให้มีความน่ารักวัยรุ่นสดใส คำพูดให้พูดเหมือนปกติทั่วไป ไม่ใช่แบบเจ้าชายพูดเนิบๆ แล้วก็เรื่องนี้รับบทนำคู่พี่กุ๊กกิ๊กครั้งแรก ที่ผ่านมาเราเคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ยังไม่เคยเล่นคู่กันเลย พี่กุ๊กกิ๊กเป็นคนน่ารักเข้ากับคนง่าย ตั้งใจทำงานมาก แล้วที่บอกว่าผมต้องปรับคาแร็กเตอร์ให้ดูเป็นวัยรุ่นสดใส ดูมีเอนเนอร์จี้ แต่บอกเลยว่าบทแก้วหน้าม้าของพี่กุ๊กกิ๊กหนักกว่าเยอะ เพราะเอนเนอร์จี้ต้องคูณสองคูณสาม ใครที่นึกภาพพี่กุ๊กกิ๊กเป็นแก้วหน้าม้าไม่ออก ก็อยากให้ลองเปิดใจติดตามเวอร์ชั่นนี้ดูครับ”
กุ๊กกิ๊ก“สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการปรับบทให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะ เนื้อเรื่องครบรส ดราม่า บู๊ ตลก กุ๊กกิ๊กน่ารัก มีหมด ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กิ๊กได้ทำอะไรใหม่ๆ บทบาทใหม่ๆ ที่แฟนๆ ยังไม่เคยเห็น และค่อนข้างฉีกแนวการแสดงที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันค่ะ ได้เต้น ได้ร้องเพลง ได้รำ ทำหลายอย่างมาก เรื่องนี้ได้รับบทนำคู่กับม่อนครั้งแรกด้วย ที่ผ่านมาเราเคยร่วมงานกันมาก่อน แต่พอมารับบทนำคู่กัน ช่วงแรกม่อนเขาอาจจะเก้ๆ กังๆ บ้าง กิ๊กก็ชวนม่อนคุย นัดแนะคิวการแสดง บอกม่อนว่าเล่นเลย พี่จะเล่นประมาณนี้นะ ม่อนอย่าขำนะ ม่อนก็มีหลุดขำบ้าง แต่ก็สนุกดีค่ะ น้องเป็นคนตั้งใจ และเป็นสุภาพบุรษมาก อยากฝากให้ลองเปิดใจดูเวอร์ชั่นนี้กันนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอน เล่นเองยังสนุกเองเลย อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะคะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “แก้วหน้าม้า” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ได้ทาง BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์