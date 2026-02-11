เรื่องย่อละครพื้นบ้าน “แก้วหน้าม้า”
บทประพันธ์ : จากนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าทินกร) ทรงนำมานิพนธ์ใหม่ ดัดแปลงใหม่โดย บุราณ
บทโทรทัศน์ : รรรรร (ระ-รัน-รอน)
กำกับการแสดง : ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ / ศิรวิชญ์ สังวริบุตร
ผลิต : บริษัท สามเศียร จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
“แก้วหน้าม้า” ไม่ใช่แค่เรื่องหญิงรูปร่างประหลาดที่ได้เป็นมเหสีเจ้าชาย หากเป็นเรื่องของความกล้า ศักดิ์ศรี ความเมตตา และความรักที่พิสูจน์ว่า ความงามแท้จริงเริ่มจากหัวใจ ก่อนจะสะท้อนออกมาบนใบหน้า และสายตาของผู้ที่มองเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง
ปฐมบท คำมั่นสัญญา และหญิงหน้าม้า ณ เมืองมิถิลา พระปิ่นทอง (สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์) โอรสรูปงามของ ท้าวปิ่นภูวดล (มาฬิศร์ เชยโสภณ) กับ พระนางนันทา (กุสุมา ตันสกุล) ผู้โปรดปรานการเล่นว่าว ได้ทำว่าวจุฬาตัวโปรดหลุดลอยไปตกในเมืองทานตะวัน พระองค์ทรงสุบินเห็นหญิงสาวแสนสวยเก็บว่าวไว้ จึงออกตามหาด้วยความหวังว่าจะได้พบนางในฝัน และรับเป็นชายา แต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียง แก้ว (กุ๊กกิ๊ก กชกร) หญิงชาวบ้านที่มีใบหน้าคล้ายม้า และกิริยากระโดกกระเดกเป็นผู้เก็บว่าวได้ พระปิ่นทองจำใจรับปากจะรับนางเข้าวังตามสัตย์ปฏิญาณ แต่ด้วยความรังเกียจรูปลักษณ์ จึงพยายามบ่ายเบี่ยง และหนีกลับเมือง
การพิสูจน์ศักดิ์ศรี และภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ แก้วเฝ้ารอสัญญาจนกลายเป็นที่ขบขันของชาวบ้าน แก้วจึงตัดสินใจเดินทางไปทวงสัญญาถึงในวัง ท้าวปิ่นภูวดลรังเกียจว่าที่ลูกสะใภ้ จึงกลั่นแกล้งด้วยการส่งเสลี่ยงมารับ แต่ตั้งเงื่อนไขห้ามวางเสลี่ยงลงพื้น หากแก้วขึ้นไม่ได้ถือเป็นโมฆะ แก้วแก้เกมด้วยการใช้ไม้ไผ่พาดปีนขึ้นเสลี่ยงอย่างทุลักทุเล แต่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรี จนสามารถเข้าวังได้สำเร็จ ทว่า ความวุ่นวายยังไม่จบ พระปิ่นทองกับบิดายังหาทางกำจัดนาง โดยออกอุบายให้แก้วไปนำ “เขาพระสุเมรุ” มาถวายภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถูกประหาร
ปาฏิหาริย์และรักแท้ที่ถูกมองข้าม ด้วยความกตัญญูและจิตใจที่มุ่งมั่น พระฤาษีจึงเมตตาช่วยเหลือ มอบเรือเหาะกับอีโต้เพชรให้ พร้อมทั้งถอดรูปหน้าม้าให้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายใน แต่แก้วขอสวมหน้าม้าดังเดิมเพื่อพิสูจน์รักแท้ นางเหาะไปตัดเขาพระสุเมรุกลับมาได้ทันเวลา พระนางนันทาเริ่มเห็นความดีและความสามารถด้านยาสมุนไพรของแก้วจึงเมตตารับไว้ดูแล แต่พระปิ่นทองยังคงหาทางหนีห่าง โดยออกเดินทางไปต่างเมือง และได้ธิดายักษ์ สร้อยสุวรรณ (กุลปริยา ศรนิล) กับ จันทร์สุดา (นงนภัส พวงประพันธ์) มาเป็นชายา
ศึกชิงรักและการเสียสละ พระปิ่นทองเดินทางต่อไปยังเมืองโรมวิถี และหลงรัก พระธิดาทัศมาลี (ชนารดี อุ่นทะศรี) จนลืมสัญญาทุกอย่าง แก้วซึ่งติดตามมาด้วยความเป็นห่วง แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามนามว่า วัชรา (ภูธนิน สินสมใจ) เข้าช่วยเหลือพระปิ่นทองจากอันตรายหลายครั้ง ทั้งสู้กับยักษ์ และแก้ไขมนต์ดำที่ทัศมาลีทำใส่พระปิ่นทองจนหลงใหล แม้จะถูกเข้าใจผิดและถูกกระทำย่ำยีน้ำใจ แต่แก้วในร่างวัชราก็ยังปกป้องสามี และแสดงความเมตตาต่อศัตรูหัวใจ จนทัศมาลียอมจำนนต่อความดี
รายชื่อนักแสดง
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ รับบท พระปิ่นทอง
กุ๊กกิ๊ก กชกร รับบท แก้วมณี / มณีรัตนา
ภูธนิน สินสมใจ รับบท วัชรา
มาฬิศร์ เชยโสภณ รับบท ท้าวปิ่นภูวดล
กุสุมา ตันสกุล รับบท มเหสีนันทา
อัครัช จิตตะศิริ รับบท หัวหมู่เหิน
ชนารดี อุ่นทะศรีรับบท พระธิดาทัศมาลี
นาตาลี สตีลลัท รับบท อรอุมา
ณพบ ประสบลาภ รับบท ท้าวพาลราช
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ รับบท มิ่ง
รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ รับบท เนียน
ประทุม มิตรภักดี รับบท ขวด
สุรจิต บุญญานนท์ รับบท ท้าวพรหมทัต
จารุศิริ ภูวนัย รับบท มเหสีวรรณิภา
กุลปริยา ศรนิล รับบท พระธิดาสร้อยสุวรรณ
นงนภัส พวงประพันธ์ รับบท พระธิดาจันทร์สุดา
เบญญาภา เชาวฤทธิ์ รับบท คุณท้าวทิพย์
กัญญาพัทธ์ ช้อยเพ็งธนารัต รับบท คุณท้าวเรืองไร
ไอศูรย์ ชูชาญ รับบท หมื่นไกรสร
ธวัชชัย สังวริบุตร รับบท อำมาตย์ภัสตรา
สิดาภา เจิมงามพริ้ง รับบท คุณท้าวชบา
แพท คุ้มแพรวพรรณ รับบท หมื่นสะท้าน
กันต์พงษ์ โชติรัตนะกาญจน์ รับบท มนโท
ชิษณุพงศ์ โพธิ์เจริญธรรม รับบท มนเอก
ชัชวัสส์ สุริยะชัยวัฒนะ รับบท ด้วง
ด.ช.ศตายุ มนเทียร รับบท เดี้ยง
ด.ช.โพธิพงศ์ ศรีเพ็ชร รับบท โก๊ะ
ด.ช.เด่นคุณ สายทอง รับบท จุก
ด.ช.ณภัทร เจริญนนทสิทธิ์ รับบท แกละ
ด.ญ.ชญาน์นันท์ ก้องกาญจโนภาส รับบท เปีย
