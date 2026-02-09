สงครามเพื่อนรัก! “ปูเป้ - พิ้งค์พลอย - จีน” เปิดศึกชิงหัวใจ “ธันวา” ใน “กุหลาบเล่นไฟ” 9 ก.พ.นี้

ศึกครั้งนี้แซ่บแน่! ช่อง 7HD ส่งละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ลงจอ เปิดเกมดราม่าสุดเข้มข้น จากค่าย มีเดีย สตูดิโอ กับการพลิกบทบาทเชือดเฉือนอารมณ์ ของ “ปูเป้ เกศรินทร์”, “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” และ “จีน เฌอตินท์นารา” เพื่อชิงหัวใจ “ธันวา สุริยจักร” เริ่มเปิดศึกปะทะเดือดหน้าจอตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้
แฟนละคร ช่อง 7HD เตรียมแซ่บซี้ดกับเรื่องใหม่ กุหลาบเล่นไฟ ผลงานจากค่าย มีเดีย สตูดิโอที่งานนี้ดราม่าไฟลุก ทันยุคสมัย สนุกไปกับการห้ำหั่น สะท้อนเกมความรัก ความแค้น และมิตรภาพที่แปรเปลี่ยนเป็นสงคราม ผ่านการประชันฝีมือกันของนักแสดงมากความสามารถ ธันวา สุริยจักร ในบทบาทหนุ่มมาดเท่คารมดี ที่สาวๆ ต่างหลงรัก ประกบคู่อีกครั้งกับ ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้งและการพลิกเล่นร้ายครั้งแรกของ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน ที่จะทำให้ทุกคนทึ่งกับพัฒนาการอีกขั้น รวมถึง จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดชที่จะมาท้าทายในบทบาทเพื่อนสาวผู้มีปมครอบครัว ร่วมด้วย วินนี่ ผิวทอง, ดรีม ปุณณฤกษ์ อาศัยป่าและนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
กุหลาบเล่นไฟจากบทประพันธ์ของ เทพิตา บทโทรทัศน์โดย พิไลลาพย์ กำกับการแสดงโดย ต่อพงศ์ ตันกำแหง บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพของ ปริตาหรือ อ้อม (ปูเป้) และ รัญชิตาหรือ มินท์ (พิ้งค์พลอย) สองสาวเพื่อนรัก ที่ต้องมาแตกหักเพราะการตายของ ปัทมาศหรือ ดาว (จีน) เพื่อนรักในกลุ่มอีกคน ซึ่งผิดหวังจาก ธนนท์ (ธันวา) หนุ่มมาดเท่คารมดีที่ทั้งสามต่างหลงรัก ความรักและความแค้นจึงกลายเป็นเกมที่พวกเธอต่างอยากเอาชนะ จึงห้ำหั่นกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ยิ่งมีเรื่องชื่อเสียงและการงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งทำให้พวกเธอต้องทำทุกอย่างเพื่อทำร้ายกันเอง กว่าจะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดต่างก็เกือบต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไป
อ่านเรื่องย่อฉบับเต็ม >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000013562
เมื่อ “ปูเป้ - พิ้งค์พลอย - จีน” ต้องมาฟาดฟันชิงรักหักสวาท ธันวาในละครดราม่าสุดแซ่บแบบนี้ ดีกรีความสนุกจะน่าดูแค่ไหน ทั้ง 3 สาวแท็กทีมมาชวนแฟนๆ รอติดตาม
ปูเป้ “เรื่องนี้ปูเป้รับบทเป็น ปริตา หรือ อ้อม ค่ะ คาแร็กเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างลุยๆ และรักเพื่อนมาก ซึ่งในเรื่องจะมีเพื่อนรัก 2 คนก็คือพี่พิ้งค์พลอยกับพี่จีน แต่จะมีเรื่องที่ทำให้พวกเราทั้ง 3 ต้องทะเลาะแตกหักกัน เพราะรักผู้ชายคนเดียวกันคือพี่ธันวา มันเป็นฟีลเพื่อนรักที่ยิ่งรักกันมากก็ยิ่งเกลียดกันมาก อยากจะให้มาดูความเชือดเฉือนกันของพวกเราดูค่ะ ว่าเวอร์ชั่นนี้จะออกมาในรูปแบบไหน ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะ”
พิ้งค์พลอย “เรื่องนี้รับบทเป็น รัญชิตา หรือ มินท์ ค่ะ และเป็นการมาเล่นร้ายเต็มตัวครั้งแรกเลยค่ะ แถมร้ายมากด้วย เรียกว่าค่อนข้างพลิกบทบาทและท้าทายการแสดงมาก สำหรับพิ้งค์พลอยคาแร็กเตอร์นี้ จะมีความเป็นคุณหนู เป็นสาวเปรี้ยว มีความมั่นใจ บ้านมีฐานะ ถูกเลี้ยงด้วยเงิน เลยต้องการความรักที่แท้จริงไม่ใช่ข้าวของราคาแพง พอได้มาเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือพี่ธันวา แล้วรู้ว่าเพื่อนเราทั้งสองคนก็รักผู้ชายคนนี้ด้วยมันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น ส่วนตัวพิ้งค์พลอยบทนี้ค่อนข้างเล่นยาก แต่ก็สนุกมาก ซึ่งมีเหตุผลที่ทำให้ต้องร้ายนะคะ ดีใจด้วยที่ได้มาร่วมงานกับน้องที่เราสนิทอย่างปูเป้ แล้วก็ได้ร่วมงานกับจีนซึ่งเป็นคนที่เก่งและตั้งใจมากๆ เวลามีฉากที่ปะทะกันมันสมูทมาก ทุกคนเต็มที่กันสุดๆ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ”
จีน “เรื่องนี้รับบท ดาว หรือ ปัทมาศ ค่ะ คาแร็กเตอร์ จะเป็นเด็กที่ดูน่ารักสดใส เป็นมิตร เข้าถึงง่าย แต่เบื้องหลังมีปมปัญหาครอบครัว สิ่งที่แสดงออกมาให้เพื่อนๆ เห็นเป็นแค่ฉากบังหน้าเพื่อปกป้องตัวเอง เป็นตัวละครที่น่าสงสาร มีความซับซ้อน มีมิติของตัวละครที่ลึกอยู่เหมือนกันค่ะ เรื่องนี้ต้องมาฟาดฟันกับพิ้งค์พลอยและปูเป้ ต้องใช้คำว่าฟาดเลยจริงๆ ค่ะ แต่เล่นกับทั้งคู่ง่ายมากค่ะ ยิ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ในเรื่องยิ่งไม่ต้องพูดถึง ทุกคนส่งอารมณ์ได้ดี ใส่เต็มมาเราก็เต็มกลับไป ในมุมจีน กลายเป็นว่าซีนที่จะต้องใช้อารมณ์มันไม่เหนื่อยเลย เพราะทุกคนเต็มที่ อยากฝากให้ติดตามและเปิดใจดูเวอร์ชั่นนี้ที่มีการปรับบทให้ปัจจุบันมากขึ้น มีความแซ่บมากขึ้น อยากให้ทุกคนมาดูมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆ นะคะ”
เมื่อเธอสามคน…รักผู้ชายคนเดียวกัน! “มิตรภาพ” ที่เคยสวยงาม…กำลังจะแปรเปลี่ยนเป็น “สงคราม” ระหว่างเพื่อน ติดตามความสนุกของละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
