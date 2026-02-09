เรื่องย่อละคร “กุหลาบเล่นไฟ”
บทประพันธ์ : เทพิตา
บทโทรทัศน์ : พิไลลาพย์
กำกับการแสดง : ต่อพงศ์ ตันกำแหง
ผลิต : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) และ ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) สามสาวเพื่อนรัก ที่มีบุคลิกและนิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยปมปัญหาครอบครัวที่ยากจะเยียวยา แต่มิตรภาพกลับเป็นที่พึ่งเดียวที่ทำให้พวกเธอยืนหยัดอยู่ได้ ทั้งอ้อม มินท์ และดาวจึงผูกพันแน่นแฟ้นเป็นเพื่อนรักที่สามารถตายแทนกันได้ ซึ่งมิตรภาพมาก่อนสิ่งใดเสมอ ดังคำสัญญาที่พวกเธอให้กันไว้ว่า “เราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป” ทว่า เมื่อผู้ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามา ความรู้สึกที่เคยบริสุทธิ์ของทั้งสามคนก็ได้แปรเปลี่ยนไป จนมิตรภาพที่เคยมั่นคงต้องพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดี!
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เจ้าของบริษัทโฆษณาชื่อดัง หนีความวุ่นวายจากกรุงเทพฯ มาพักผ่อนที่ จ.ภูเก็ต และได้บังเอิญพบกับอ้อมที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัย การพบกันโดยไม่ตั้งใจกลับก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่ค่อยๆ ฝังรากลึกในหัวใจของทั้งสอง และโชคชะตาก็นำพาให้ธนนท์ได้รู้จักกับดาวและมินท์ โดยที่ทั้งมินท์กับดาวต่างก็ตกหลุมรักธนนท์ตั้งแต่แรกเห็น ทั้งสองไม่รู้เลยว่าอ้อมเองก็แอบมีใจให้กับธนนท์ด้วยเช่นกัน อ้อมพยายามรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อน เพราะรู้ว่าดาวกับมินท์ต่างก็ชื่นชอบธนนท์ ในขณะที่ตัวอ้อมเองก็ต้องต่อสู้กับเสียงหัวใจตัวเอง เพราะเธอเองก็ตกหลุมรักธนนท์เข้าแล้วเช่นกัน แต่ยิ่งเธอพยายามผสานความสัมพันธ์ก็ยิ่งต้องเจ็บปวด เมื่อดาวกับมินท์ไม่มีใครยอมถอย ความบาดหมาง ความเข้าใจผิด และความโกรธเกลียด ค่อยๆ กัดกร่อนสายสัมพันธ์ของสามสาวจนแตกร้าว อ้อมพยายามที่จะรักษามิตรภาพของพวกเธอเอาไว้ แต่มันกลับไร้ค่า เมื่อจุดจบของมิตรภาพเดินทางมาถึง การเคลียร์ใจกันระหว่างมินท์กับดาวจบลงด้วยอุบัติเหตุไม่คาดฝัน นั่นได้พรากชีวิตของดาวไปตลอดกาล การสูญเสียเพื่อนรักกลายเป็นจุดเปลี่ยนของอ้อม เมื่อมิตรภาพที่เคยงดงามแปรเปลี่ยนไปเป็นไฟแค้น เธอจึงคิดที่จะแก้แค้นแทนดาวเพื่อนรักที่ต้องจากไป เธอสัญญากับตัวเองว่าจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้มินท์ต้องไปขอโทษดาวที่หน้าหลุมศพ
เส้นทางแห่งการแก้แค้นจึงเริ่มต้นขึ้น ทั้งอ้อมและมินท์ต่างไม่อาจเดินย้อนกลับไปที่จุดเดิมได้อีกแล้ว อ้อมใช้ธนนท์เป็นหมากในเกมแก้แค้น เปลี่ยนความรักที่เขามอบให้อย่างจริงใจให้กลายเป็นเพียงเครื่องมือทวงคืนความเจ็บปวดให้ดาว ขณะที่มินท์เองก็กำลังถลำลึกลงไปในไฟแค้นจนไม่เหลือพื้นที่ให้คำว่าอภัย! แก้วที่แตกร้าวไม่สามารถกลับคืนมาเหมือนเดิมได้อีก เหลือแต่เพียงแรงแค้นที่จะต้องมีแต่ผู้ชนะเท่านั้น
รายชื่อนักแสดง
ธันวา สุริยจักร รับบท ธนนท์ / ท็อป
เกศรินทร์ น้อยผึ้ง รับบท ปริตา / อ้อม
ปภาวดี ชาญสมอน รับบท รัญชิตา / มินท์
เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช รับบท ปัทมาศ / ดาว
ถิร ชุติกุล รับบท เอกภพ
ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า รับบท มาร์ท
วินนี่ ผิวทอง รับบท พรพิมล / พอลล่า
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์ รับบท ปริเทพ
ปณิตา พัฒนาหิรัญ รับบท ชาลินี
ปริยะ วิมลโนช รับบท พิชัย
กุสุมา ตันสกุล รับบท ขวัญ
ณุศรา ประวันณา รับบท ลัดดาวัลย์
ช้องมาศ บางชะวงษ์ รับบท บี
กันตา ดานาว รับบท เสาวลักษณ์
วาเนสซ่า บีเวอร์ รับบท พัชรินทร์
นฤภทร นิ่มศิริ รับบท ปรางค์
ปัทมา ปานทอง รับบท นางวา
นักแสดงรับเชิญ
ตฤณ เศรษฐโชค รับบท เจ้าสัวเทียน
กิตติพัฒน์ พุ่มสุโข รับบท ศันย์
