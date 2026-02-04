รูปภาพซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR”
บทประพันธ์ : ธัญลักษณ์ จุลพงษ์
บทโทรทัศน์ : ศิวรัฐ หาญพานิช
กำกับการแสดง : โอ๋ กฤษฎา เตชะนิโลบล
ผลิต : CHANGE2561
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทาง oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
