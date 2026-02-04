เรื่องย่อซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR”
บทประพันธ์ : ธัญลักษณ์ จุลพงษ์
บทโทรทัศน์ : ศิวรัฐ หาญพานิช
กำกับการแสดง : โอ๋ กฤษฎา เตชะนิโลบล
ผลิต : CHANGE2561
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทาง oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) หญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นซุป’ตาร์ชื่อดัง จึงทำตัวเป็นนักล่ารางวัลจากสารพัดเวทีประกวด และสมัครเข้าไปอยู่ตามโมเดลลิ่งเพื่อแคสติ้งเป็นดารา แม้ไม่เคยได้ไปถึงดวงดาว แต่วันหนึ่งก็ไม่เคยย่อท้อ คิดแต่เพียงว่าจะต้องดังให้ได้! จนเมื่อวันหนึ่งเรียนจบ พ่อกับแม่เริ่มเอือมระอากับการใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายและการใช้เงินไปวันๆ ของเธอ จึงยื่นคำขาดว่าต้องกลับไปช่วยงานธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวที่ต่างประเทศ และประกาศขายบ้านที่วันหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไทย เพื่อบีบบังคับให้วันหนึ่งกลับไปซบอกพ่อแม่
คนที่มาซื้อบ้านของวันหนึ่งก็คือ วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) หรือวิน อดีตซุป’ตาร์ชื่อดังของเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อน แต่เพราะดันมีคลิปหลุดของเธอกับผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เกิดเป็นข่าวเสียหาย วินหนีไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกหลายปี ก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยแบบเงียบๆ โดยซื้อบ้านที่พ่อแม่ของวันหนึ่งประกาศขาย
เมื่อวินเข้าไปอยู่ในบ้าน กลับรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในบ้านด้วยตลอดเวลา ทำให้คนกลัวผีขึ้นสมองอย่างเธอหวาดผวาหนัก จนสุดท้ายก็จับได้ว่าผีนั้นจริงๆ แล้วก็คือวันหนึ่ง ซึ่งแม้พ่อแม่จะขายบ้านไปแล้วแต่เธอก็ไม่มีที่ไป ยังแอบเข้ามาอยู่ในบ้านโดยไม่ให้วินรู้ เมื่อถูกจับได้ วันหนึ่งอ้อนเรียกร้องความสงสาร ใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง ตลอดจนขู่ว่าจะเอาเรื่องที่วินกลับมาไปบอกนักข่าว จนวินต้องยอมให้วันหนึ่งอยู่ร่วมบ้านกันในที่สุด
เมื่อวินและวันหนึ่งอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน จากจุดเริ่มต้นที่เหมือนไม่ชอบกัน แต่เมื่อนานไปทั้งคู่ต่างเห็นมุมน่ารักของกันและกัน จนวินเริ่มสับสนในความห่วงใยและใส่ใจที่ตนมีให้กับวันหนึ่ง จนบางครั้งก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงวันหนึ่ง และทุ่มเทเวลาให้กับวันหนึ่งมากกว่า เมย์ (จีนี่ อรนลิน) ซุป’ตาร์ชื่อดังซึ่งเป็นแฟนเก่าที่วินเคยต้องเลิกกันไป เพราะครอบครัวของเมย์ต้องการให้เมย์แต่งงานกับผู้ชายฐานะดีที่ครอบครัวหาไว้ให้ แต่วินก็ไม่เคยลืมเมย์ ในขณะเดียวกัน วินก็รู้อยู่แก่ใจว่าวันหนึ่งก็มีคนที่คอยดูแลอยู่ นั่นคือ มีดี (เฟย์ อภิสรา) คุณหมอที่ทั้งน่ารักและแสนดี เป็นเพื่อนสนิทที่แอบชอบวันหนึ่งมาตลอด
แต่แล้วอยู่ๆ วินก็เลือกจะหนีหัวใจตัวเองและหนีไปจากวันหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่าง วันหนึ่งจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้วินกลับมา เรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร? ความฝันในการเป็นซุป’ตาร์ของวันหนึ่งจะสำเร็จหรือไม่? ต้องติดตามชม
คาแร็กเตอร์ตัวละคร
ลิลลี่ ลฎาภา รับบท วิน ปวีณ์ / วิน
อดีตซุป’ตาร์ชื่อดังที่หันหลังให้วงการบันเทิงไป 3 ปี เพราะถูกใส่ความให้มีเรื่องฉาวคลิปหลุดจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ แต่เมื่อตัดสินใจกลับมาเมืองไทยอีกครั้งก็มีเหตุให้ต้องอยู่ร่วมบ้านกันกับวันหนึ่ง แม้บุคลิกจะดูนิ่งขรึม ไม่ชอบความวุ่นวาย แต่เมื่อเจอเข้ากับความสดใสของวันหนึ่งก็ทำให้วินตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว
เบลเล่ จิรัชญา รับบท วันหนึ่ง
หญิงสาวเรียนจบใหม่ไร้พรสวรรค์ที่มีความฝันอยากเป็นซุป’ตาร์ ออกตามล่าความฝันมาตลอดชีวิตผ่านการแคสต์งานและเวทีประกวดมานับร้อยแต่ก็ลงเอยเป็นได้แค่ตัวประกอบ เป็นคนสดใส น่ารัก มองโลกในแง่บวก และมุ่งมั่นตั้งใจจริงแม้ว่าครอบครัวจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
เฟย์ อภิสรา รับบท มีดี
คุณหมอเพื่อนสนิทที่แอบคิดไม่ซื่อกับวันหนึ่ง คอยตามตื๊อวันหนึ่งตลอดเวลา แม้จะรู้ดีว่าเป็นได้แค่เพื่อนแต่ก็ไม่ยอมแพ้ มีดีเป็นคนขวานผ่าซาก ปากจัด ไม่เคยยอมลดละให้ใครแม้แต่ซุป’ตาร์อย่างเมย์
จีนี่ อรนลิน รับบท เมย์
ซุป’ตาร์สาวสวยสุดเพอร์เฟกต์อดีตคนรักของวิน ภายนอกดูเชิดหยิ่งเพราะถูกรายล้อมไปด้วยคนเอาอกเอาใจ แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนจิตใจดี พูดตรงแบบไม่เกรงใจใคร และเป็นคู่กัดของมีดี ที่เมื่อเจอกันครั้งใดก็เป็นอันต้องปะทะฝีปากกันอยู่เสมอ
เบนซ์ อัทธ์ธนิน รับบท ทอม
ดาราสมทบที่ไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงจึงหันไปทำธุรกิจส่วนตัว เป็นเพื่อนสนิทของวินที่คอยช่วยเหลือ และเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนอยู่เสมอ รักใครรักจริง และทำได้ทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรัก
ดุจดิว กิตติพงษ์ รับบท หวานหวาน
ผู้จัดการดาราตัวท็อปที่มองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง และสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อตัวเองโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองทำจะไปทำร้ายใคร
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์