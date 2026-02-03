รูปภาพละคร “ลางปริศนา”
บทประพันธ์ : คีตา
บทโทรทัศน์ : คำคะนึง
กำกับการแสดง : คณวัชร สังวริบุตร
ผลิต : บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000011038
