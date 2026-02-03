เรื่องย่อละคร “ลางปริศนา”
บทประพันธ์ : คีตา
บทโทรทัศน์ : คำคะนึง
กำกับการแสดง : คณวัชร สังวริบุตร
ผลิต : บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
บุญสิตา หรือ กล้วย (ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์) เติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้า “บ้านแสงวันใหม่” ของ ตวงพร หรือ แม่ต้อย (สุปราณี เจริญผล) ซึ่งแม่ต้อยรู้ดีถึงลางพิเศษของกล้วย จึงสอนให้กล้วยระมัดระวังในความคิด การคบหาผู้คน แม่ต้อยมีลูกแท้ๆ ชื่อว่า สุรีพร หรือ ส้ม (ศศินา พนมธรนิจกุล) ทั้งกล้วยและส้มรักใคร่สนิทสนมกันมากราวกับเป็นพี่น้องกันจริงๆ
หลังจากเรียนจบ กล้วยได้เข้าไปทำงานเป็นสถาปนิกปรับปรุงสวนให้กับ วาณี (ดวงใจ หทัยกาญจน์) เจ้าของห้างวาณิชย์ โดยสั่งให้กล้วยจัดสวนใหม่และรื้อซุ้มกุหลาบที่ปิดตายด้วย วรัช (ธันวา สุริยจักร) หลานชายคนเดียวของวาณีกลับมาจากต่างประเทศ เพราะ วิชาญ (สุพจน์ จันทร์เจริญ) ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต ทำให้วรัชได้เจอกับกล้วยครั้งแรก ระหว่างที่กล้วยกำลังจะรื้อซุ้มกุหลาบ วรัชโกรธมากลากกล้วยออกไป แต่ทันทีที่วรัชสัมผัสตัวกล้วย กล้วยก็เกิดเห็นภาพลางบางอย่างขึ้นมา เป็นภาพหญิงสาวที่ร้องไห้โอดครวญขอความช่วยเหลือ จนกล้วยต้องสะบัดตัวหนี วรัชเข้าใจผิดคิดว่ากล้วยเล่นตัว กล้วยเลยบอกว่าเห็นบางสิ่งเกาะติดตัววรัชอยู่ หัดคิดดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลบ้าง สิ่งที่กล้วยพูดทำให้เขาคิดถึงภาพความฝันที่เขาเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโต แต่ไม่มีใครเชื่อ จนกล้วยมาทัก
วรัชให้ อานนท์ (ธนากร ศรีบรรจง) ทนายคนสนิทช่วยสืบประวัติของกล้วย กลัวว่ากล้วยเป็นพวกลวงโลก ซึ่งอานนท์บอกว่ากล้วยมีประวัติแค่เป็น “คนเห็นผี” เท่านั้น อานนท์เลยแนะนำให้วรัชไปขอความช่วยเหลือจากกล้วยเพื่อช่วยสืบเรื่องแม่ที่เขาอยากรู้ เพราะวิธีปกติไม่ได้ผล ลองพึ่งเรื่องไสยศาสตร์ดูบ้างไม่น่าเสียหาย วรัชเหมือนจะไม่เชื่อแต่ก็ตัดสินใจให้กล้วยช่วยคลี่คลายเรื่องราวของผู้หญิงในความฝัน
ในงานทำบุญครบรอบ 100 วันของวิชาญ กล้วยได้มีโอกาสมาช่วยงาน แล้วมาเจอกับ จิรสิน (พูลภัทร อัตถปัญญาพล) โจทย์เก่า เพราะจิรสินคิดว่ากล้วยเป็นคนฆ่า ลักขณา (เมณิษา ชุมสายสกุล) น้องสาวของเขา จิรสินเลยตามจองล้างจนกล้วยต้องคอยอยู่ให้พ้นทางจิรสิน แต่สุดท้ายก็ดันมาเจอกันอีกครั้ง ซึ่งจิรสินเป็นหลานของ อนงค์ (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) ที่แต่งงานกับ ศรุต (สวิช เพชรวิเศษศิริ) เพื่อนสนิทของวิชาญ ทันทีที่เห็นหน้าศรุตกับอนงค์ ลางพิเศษของกล้วยก็ทำงานทันที กล้วยเห็นภาพอดีตที่เกิดขึ้นสั้นๆ ในหัวว่าทุกคนอาจเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่คิด
ด้านจิรสินต้องแกล้งทำดีกับวาณีเพราะต้องการแก้แค้นให้ครอบครัวที่ แพรวิไล (สิรินทร์ ก่อเกียรติ) ลูกสาวบุญธรรมของวาณีมาทำลายครอบครัวเขา อนงค์บอกกับหลานชายว่าให้ใจเย็นๆ เพราะตอนนี้ตระกูลวาณิชย์ใกล้พังเต็มทีแล้ว การตายของวิชาญก็ไม่ได้ป่วยตาย แต่เป็นเพราะสาเหตุที่มีเงื่อนงำบางอย่าง
กล้วยเครียดหนักกับสิ่งที่ได้รับรู้จากลางปริศนาเกี่ยวกับตระกูลวาณิชย์ เลยคิดจะลาออก แต่แม่ต้อยห้ามไว้ เพราะอยากให้กล้วยช่วยวรัชคลี่คลายเรื่องแม่ให้สำเร็จ พลังแปลกๆ ในตัวกล้วยจะได้หายไปตามที่หลวงพ่อเคยทักเอาไว้ กล้วยตัดสินใจกลับไปทำงานต่อ และช่วยวรัชคลี่คลายเรื่องแม่อย่างจริงจัง ระหว่างนั้น อมีนา (ชมพูนุท พึ่งผล) คู่แข่งทางธุรกิจของวรัชก็เข้ามาก่อกวน จนได้มาเจอกับกล้วย ซึ่งอมีนาและกล้วยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน กล้วยเป็นที่รักของทุกคนจนอมีนาหมั่นไส้อิจฉา อีกทั้ง เดชบดินทร์ (สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย) แฟนหนุ่มของเธอยังแอบชอบกล้วยอีกด้วย อมีนาแทบคลั่งที่เจอกล้วยอีกครั้ง
กล้วยเดินหน้าคลี่คลายปมปริศนาเพื่อปลดปล่อยทุกคนรวมถึงตัวเธอเอง วาณีเห็นวรัชกับกล้วยสนิทสนมกันมาก วรัชเลยโกหกไปว่ากำลังคบหากับกล้วย เพราะไม่อยากให้วาณีรู้ว่ากำลังช่วยกันสืบเรื่องแม่อยู่ โดยทั้งคู่สืบหาหญิงสาวในฝันของวรัช มีอานนท์เป็นกองหนุนคอยสืบเรื่องต่างๆ ให้ จนรู้ว่าผู้หญิงที่ตามติดตัววรัชอยู่คนนั้นชื่อ อำภา (ธัญสินี พรมสุทธิ์) อดีตลูกสะใภ้ที่วาณีไม่เคยยอมรับ วรัชปักใจเชื่อไปว่าอำภาคือแม่ของตัวเอง แล้วกล้วยก็ได้พบลางปริศนาใหม่ว่าอำภาอาจมีชู้ กล้วยไม่กล้าบอกวรัชเพราะกลัวว่าจะเสียใจ แต่วรัชเค้นจนกล้วยต้องเล่า วรัชเสียใจมาก กล้วยต้องหาสารพัดวิธีมาปลอบ จนวรัชเรียกสติคืนมาได้และเริ่มรู้สึกดีกับกล้วยมากขึ้น
กล้วยกับวรัชช่วยกันสืบต่อไป จนไปเจอปมปริศนาที่ซับซ้อนมากในอดีต งานนี้กล้วยจะช่วยวรัชคลี่คลายปมเรื่องแม่ได้สำเร็จหรือไม่ และพลังแปลกๆ ของกล้วยจะถูกปลดปล่อยได้ไหม ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ธันวา สุริยจักรรับบทวรัช วาณิชย์ (รัช)
ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์รับบทบุญสิตา จิตพิทักษ์ (กล้วย)
ธนากร ศรีบรรจงรับบทอานนท์
ศศินา พนมธรนิจกุลรับบทสุรีพร (ส้ม)
พูลภัทร อัตถปัญญาพลรับบทจิรสิน
สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัยรับบทเดชบดินทร์
ชมพูนุท พึ่งผลรับบทอมีนา
สิรินทร์ ก่อเกียรติรับบทแพรวิไล
ดวงใจ หทัยกาญจน์รับบทวาณี
ปราบ ยุทธพิชัยรับบทสุพล
สวิช เพชรวิเศษศิริรับบทศรุต
สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยารับบทอนงค์
ธัญสินี พรมสุทธิ์รับบทอำภา
สุพจน์ จันทร์เจริญรับบทวิชาญ
สุปราณี เจริญผลรับบทตวงพร(แม่ต้อย)
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์รับบทชาติชาย
เมณิษา ชุมสายสกุลรับบทลักขณา
