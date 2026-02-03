“ธันวา - กานต์” ประกบคู่ครั้งแรก ในละครดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” ลงจอ 4 ก.พ.นี้

เคมีใหม่ต้องดู “ธันวา สุริยจักร” ประกบคู่ “กานต์ ณัฐชา” ครั้งแรก ในละครดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” เมื่อเธอต้องใช้สัมผัสพิเศษตามสืบเพื่อแก้ปริศนาสุดอันตรายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลับครอบครัวของเขา ร่วมลุ้นระทึกพร้อมกัน 4 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 7HD
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000011038
ช่อง 7HD พร้อมส่งละครหลังข่าวภาคค่ำเรื่องใหม่ ลางปริศนาแนวดราม่าลึกลับ ผลงานจากค่ายคุณภาพ ดาราวิดีโอที่เสิร์ฟคู่เคมีใหม่ ธันวา สุริยจักรประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง ได้แก่ โหน ธนากร ศรีบรรจง, สไมล์ ศศินา พรมธรนิจกุล, พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล, นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ และ ลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญฯลฯ
ลางปริศนาบทประพันธ์ของ คีตา บทโทรทัศน์โดย คำคะนึง กำกับการแสดงโดย คณวัชร สังวริบุตร เล่าเรื่องราวของ บุญสิตาหรือ กล้วย (กานต์ ณัฐชา) หญิงสาวกำพร้าผู้มีสัมผัสพิเศษ และลางบอกเหตุล่วงหน้า ด้วยโชคชะตาทำให้เธอได้เข้าไปช่วยเหลือ รัชหรือ วรัช (ธันวา สุริยจักร) ทายาทมหาเศรษฐีหนุ่ม ซึ่งกำลังตามหาความจริงเรื่องแม่ที่หายตัวไป เธอจำต้องสวมบทเป็นคนรักกำมะลอเพื่อตบตาคุณย่าของเขาไม่ให้สงสัย การสืบหาความจริงท่ามกลางอันตรายก่อเกิดเป็นความผูกพันระหว่างทั้งคู่ แต่ยิ่งเข้าใกล้ความจริงพวกเขากลับยิ่งค้นพบความลับที่มืดดำ ร่วมติดตามภารกิจของการใช้ “ลาง” ตามสืบเพื่อแก้ “ปริศนา” ทั้งหมดไปด้วยกัน
โดย ธันวาได้เผยความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้ว่า “สำหรับลางปริศนา จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวน บทสนุกดีครับ เป็นแนวละครที่ผมมองว่าแฟนละครช่อง 7HD น่าจะชอบ เพราะเป็นละครที่ทุกคนดูไปต้องลุ้นไป อยากรู้คำตอบว่าความจริงเป็นอย่างไร แล้วในเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ ต้นเหตุเกิดมาจากอะไร นอกจากนี้เรื่องราวยังเข้มข้น มีทั้งดราม่าระหว่างย่ากับหลาน มีเรื่องซับซ้อนมากๆ สนุกทุกตอน ครบทุกรสชาติแน่นอนครับ”
ขณะที่ กานต์ เปิดใจว่า “สำหรับลางปริศนา ในมุมมองของกานต์เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าดูจากทีเซอร์จะเห็นว่า เป็นแนวสืบสวนสอบสวน เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว แต่ว่าความสนุกของเรื่องนี้ คือมันจะแฝงความคอเมดี้ลงไปในทุกตัวละครเลยค่ะ เนื้อเรื่องเข้มข้น แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นแนวเครียดซีเรียสทั้งเรื่อง กานต์รับบท กล้วย ตัวละครนี้ตอนเล่นสนุกมากค่ะ เพราะว่าจะมีความแบบโก๊ะๆ เปิ่นๆ และยังมีสัมผัสพิเศษที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ซึ่งนอกจากการทำการบ้านเรื่องบทแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมใจก็คือ กานต์เป็นคนกลัวผีค่ะ แล้วในเรื่องนี้กล้วยจะเห็นผีตลอด ตอนที่ถ่ายทำพี่ที่มาแต่งเป็นผี คือทีมเขาแต่งออกมาได้เนียนและน่ากลัวจริงๆ ส่วนการร่วมงานกับพี่ธันวา เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ พี่ธันวาเป็นคนเก่ง จะมีคำแนะนำให้ในด้านการแสดง ทำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น กานต์อยากให้ทุกคนรอดูและสนุกไปด้วยกัน ฝากลางปริศนาด้วยนะคะ กานต์เชื่อว่าละครเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ลุ้นไปกับการตามหาความจริง ติดตามชมไปด้วยกันนะคะ”
ติดตามความสนุกในละคร “ลางปริศนา” ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
