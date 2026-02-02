รูปภาพละคร “พลอยน้ำเพชร”
บทประพันธ์ : บุตรรัตน์ บุตรพรม
บทโทรทัศน์ : บุตรรัตน์ บุตรพรม, พิไลพร เทพศิริ และ ณัฐธชัย พุ่มฉัตร
กำกับการแสดง : พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ และ คมกริช สุวรรณเวียง
ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000010875
