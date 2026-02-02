เรื่องย่อละคร “พลอยน้ำเพชร”
บทประพันธ์ : บุตรรัตน์ บุตรพรม
บทโทรทัศน์ : บุตรรัตน์ บุตรพรม, พิไลพร เทพศิริ และ ณัฐธชัย พุ่มฉัตร
กำกับการแสดง : พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ และ คมกริช สุวรรณเวียง
ผลิต : ช่อง one31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
นงนุช (จอย ศิริลักษณ์) แม่ค้าปากตลาดฐานะยากจนที่กำลังหลังชนฝา เพราะ สมเดช (พลพล พลกองเส็ง) สามีป่วยหนัก เธอจึงทำทุกทางเพื่อหาเงินมารักษา รวมถึงการรับจ้าง “อุ้มบุญเถื่อน” ให้กับ น้ำเพชร (หน่อย บุษกร) หญิงวัยกลางคนที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้ แต่โชคชะตากลับพลิกผัน ทำให้แม่ลูกต้องพลัดพรากกันในที่สุด! ส่งผลให้ พลอย (เบลล์ นิภาดา) เด็กสาวที่เกิดจากการอุ้มบุญต้องเติบโตมาในสลัมกับนงนุช โดยไม่รู้ว่าแม่ที่เลี้ยงเธอมาไม่ใช่แม่ที่แท้จริง พลอยเป็นเด็กกตัญญู สู้ทุกงานเพื่อครอบครัว โดยมี กล้าตะวัน (ตงตง กฤษกร) ชายหนุ่มที่อุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสคอยให้การช่วยเหลือ ในขณะที่น้ำเพชรพยายามสืบหาลูกสาวที่พลัดพราก จนรู้ว่าพลอยคือลูกแท้ๆ ของเธอ น้ำเพชรจึงคอยให้การช่วยเหลือพลอยเท่าที่จะช่วยได้ โดยไม่ได้เปิดเผยความจริงให้พลอยรู้ เมื่อนงนุชรู้ว่าน้ำเพชรร่ำรวย สัญชาตญาณของคนที่เจอความลำบากมาทั้งชีวิตและเห็นเงินเป็นพระเจ้า เธอบวกลบคูณหารถึงผลประโยชน์ นงนุชจึงตัดสินใจใช้พลอยเป็นเครื่องมือเรียกร้องผลประโยชน์ ศึกระหว่างแม่แท้ๆ กับแม่อุ้มบุญที่เลี้ยงดูพลอยมาตั้งแต่เกิดจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมีพลอยเป็นตัวกลางของความขัดแย้ง ศึกครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
กฤษกรกนกธรรับบทกล้าตะวัน
เบลล์นิภาดารับบทพลอย
เพชรปรัชญาเหลืองเดชานุรักษ์รับบทร.ต.ท.ภูสิทธิ์
เฌอมารินท์โคลรับบทจอมขวัญ
ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองรับบทอนุวัฒน์
บุษกรวงศ์พัวพันธ์รับบทน้ำเพชร
ศิริลักษณ์ผ่องโชครับบทนงนุช
พล-พลพลพลกองเส็งรับบทสมเดช
จารุณีสุขสวัสดิ์รับบทคุณหญิงมาลิณี
วิชุดาพินดั้มรับบทวีณา
เพ็ญเพ็ชรเพ็ญกุลรับบทแจ็คกี้
ตี๋ดอกสะเดารับบทจ่ายอด
ธนายงว่องตระกูลรับบทพรชัย
จรรยาธนาสว่างกุลรับบทภาวดี
ภัสร์ดารินทร์ปริญญารักษ์รับบทแก้วตา
ปรัตถกรคัยนันทน์รับบทปกรณ์
นัท ภัคนัทรับบทณิริน
เพชรคฑาวุธรับบทพิชา
