รูปภาพซีรีส์ “7 ประจัญบาน”
บทประพันธ์ :ส.อาสนจินดา
บทโทรทัศน์ : แพรพริมา
กำกับการแสดง : โอริเวอร์ บีเวอร์
ผลิต : บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
ผู้จัด : โอริเวอร์ บีเวอร์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000009699
