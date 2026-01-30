เรื่องย่อซีรีส์ “7 ประจัญบาน”
บทประพันธ์ : ส.อาสนจินดา
บทโทรทัศน์ : แพรพริมา
กำกับการแสดง : โอริเวอร์ บีเวอร์
ผลิต : บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
ผู้จัด : โอริเวอร์ บีเวอร์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
เมืองชายแดนชื่อ “ผาหมอก” กลายเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะที่รัฐบาลผลักดัน แต่ภายใต้ภาพลักษณ์ทันสมัยนั้นกลับซุกซ่อนอาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ตั้งแต่คอลเซ็นเตอร์, เว็บพนัน, ค้ามนุษย์ ไปจนถึงการฟอกเงินระดับชาติ
เมื่อหน่วยสายลับที่เคยถูกส่งเข้าไปทำภารกิจลับถูกฆ่ายกทีม เหลือเพียงเบาะแสที่ฝากไว้ให้ พันเอกพานทอง (สุเมธ องอาจ) อดีตนายทหารผู้กล้าหาญ เขาจึงรวบรวม 7 บุรุษตกอับจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นอดีตทหาร, ตำรวจ, สายลับ หรือแฮกเกอร์ ให้รวมทีมภายใต้รหัสลับ ! “7 ประจัญบาน” ได้แก่ จ่าดับ จำเปาะ (อารักษ์ อมรศุภศิริ), ดั่น มหิทธา (ณัฐพล ไรยวงค์), กล้า ตะลุมพุก (วรากร ศวัสกร), อัคคี เมฆยันต์ (ชาคริต บุญสิงห์), เหมาะ เชิงมวย (ธนากร ศรีบรรจง), ตังกวย แซ่ลี้ (บุรันช์รัตน์ หอมบุตร) และ จุก เบี้ยวสกุล (กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน) โดยไม่มีใครในรัฐบาลล่วงรู้ แต่ละคนในทีมมีอดีตพังพินาศ มีบาดแผลในใจ และไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นฮีโร่ได้อีก
ทว่า ความหวังครั้งสุดท้ายของชาติกลับอยู่ในมือของพวกเขา 7 ประจัญบานต้องแฝงตัวเข้าไปในเมืองผาหมอกแบบไม่เปิดเผยตัวจริง โดยมีจ่าดับเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติการปลอมตัว แทรกซึม สืบหา และทำลายเครือข่ายอาชญากรรมจากภายใน โดยมี ดวงเนตร (ณัฐฌา บุญปอง) ลูกสาวของพานทอง ที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้ว เป็นสายลับตัวจริงที่ฝังตัวลึกอยู่ในศูนย์กลางองค์กรศัตรู ระหว่างภารกิจ พวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูร้ายที่มากด้วยเล่ห์เหลี่ยม ความสูญเสีย ความขัดแย้งในทีม และการทรยศจากคนที่ไว้ใจ พวกเขาต้องร่วมมือกันตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือ “ฟีนิกซ์” รหัสลับของผู้ควบคุมเมืองผาหมอก ซึ่งในท้ายที่สุดถูกเปิดเผยว่าแท้จริงคือ “ศรีวง” นักธุรกิจใจบุญที่เคยได้รับการเชิดชูจากรัฐ แม้จะไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของ 7 ประจัญบาน และไม่มีเหรียญกล้าหาญมอบให้ แต่พวกเขาเลือกจะเงียบ และพร้อมกลับมาอีกครั้งหากชาติยังต้องการ!
รายชื่อนักแสดง
อารักษ์ อมรศุภศิริรับบทจ่าดับ จำเปาะ
ณัฐพล ไรยวงค์รับบทดั่น มหิทธา
วรากร ศวัสกรรับบทกล้า ตะลุมพุก
ชาคริต บุญสิงห์รับบทอัคคี เมฆยันต์
ธนากร ศรีบรรจงรับบทเหมาะ เชิงมวย
บุรันช์รัตน์ หอมบุตรรับบทตังกวย แซ่ลี้
ขอแนะนำ กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสินรับบทจุก เบี้ยวสกุล
ณัฐฌา บุญปองรับบทดวงเนตร
ปาณิชดา แสงสุวรรณรับบทมุกดา
ปัณชญา สุวรรณกูฏรับบทขิม
พรชดา วราพชระรับบทนภา
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์รับบทศรีวง
สุเมธ องอาจรับบทพันเอก พานทอง
ศรัณยู ประชากริชรับบทอาหรับ ดำเหมาะ
ชลัฏ ณ สงขลารับบทเทียงมน
วาเนสซ่า บีเวอร์รับบทเจ้ห่าน
ฐปนัท สัตยานุรักษ์รับบทนที
อัศนัย เทศทะวงศ์รับบทเลขาตึ๋ง
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์รับบทแพรวพรรณ
โสภิศา ทรัพย์เหมรับบทบิวตี้
ฉัตรวัต รัตนวงศ์รับบทแจ๊ค
ปีเตอร์ ไมอ๊อคชิรับบทเซอร์เกย์
ประกาศิต โบสุวรรณรับบทผู้กององอาจ
ทศพล ศิริวัฒน์รับบทท่านปรเมศ
นาตยา จันทร์รุ่งรับบทพิศมัย
นรเทพ เชาวน์วิวัฒน์รับบทเถ้าแก่
ธนา ศรีสุขรับบทการ์ด
