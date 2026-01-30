“เป้ อารักษ์” นำทีมบู๊ยับ! ในซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ประเดิมเดือดปนฮา 5 ก.พ.นี้

ซีรีส์ “7 ประจัญบาน” พร้อมลงจอ “เป้ อารักษ์” นำทีมนักแสดงพร้อมประจันหน้าด้วยจังหวะแสบซ่าเฉพาะตัว ชวนแฟนๆ ดูความสนุก บู๊ปนฮา ในเวอร์ชั่นใหม่ ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ประเดิมอีพีแรก วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 7HD
แฟนๆ ช่อง 7HD เตรียมรับชมความสนุกยุคใหม่ กับซีรีส์แอ็กชั่น คอเมดี้ “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ กับทีมแก๊งกู้ชาติพันธุ์ใหม่ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, บิว ณัฐพล ไรยวงค์, แชป วรากร ศวัสกร, โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, โหน ธนากร ศรีบรรจง, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร และนักแสดงน้องใหม่ กาย กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน จาก TSM Management ร่วมด้วย การ์ตูน ณัฐฌา บุญปอง, แจมมี่ ปาณิชดา แสงสุวรรณ, อ๋อม ปัณชญา สุวรรณกูฎ, มะเหมี่ยว พรชดา วราพชระ และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
“7 ประจัญบาน” ในเวอร์ชั่นซีรีส์นี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากบทประพันธ์ของ ส.อาสนจินดา เขียนบทโทรทัศน์โดย แพรพริมา และมีผู้จัด โอริเวอร์ บีเวอร์ นั่งแท่นผู้กำกับ จับ 7 นักแสดงหนุ่ม มารับบทกลุ่มอดีตตำรวจ ทหาร ข้าราชการตกอับ 7 คน ที่ถูกดึงเข้าไปปฏิบัติภารกิจลับ พร้อมสวมโค้ดเนม “7 ประจัญบาน” ตำนานฮีโร่รุ่นเก๋าสมัยสงครามโลก เพื่อเข้าไปสอดแนม ถล่มอาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ที่ทุกคนต้องลุยด้วยไหวพริบ ศรัทธา ความบ้า และความเพี้ยนเฉพาะตัว ก่อนประเทศจะตกอยู่ในเงื้อมมือคนชั่ว
งานนี้หนึ่งใน 7 นักแสดงหนุ่ม ที่ทำให้แฟนๆ หลายคนร้องว้าว! ตั้งแต่เปิดตัว อย่าง เป้ อารักษ์ ที่รีเทิร์น ช่อง 7HD ในรอบหลายปี มาเป็นตัวแทนชวนแฟนๆ ติดตามชมว่า
“สวัสดีครับ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD ในรอบหลายปี ก็ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากครับ แล้วก็รู้สึกว่าการร่วมงานกับค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ของพี่เวอร์ ทำงานสนุกมาก รู้สึกอบอุ่น แล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆ นักแสดงรุ่นใหม่ด้วย เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมาก เวอร์ชั่นนี้พวกเราทั้ง 7 คนจะต้องทำภารกิจลับบางอย่างโดยใช้ชื่อของวีรบุรุษรุ่นเก๋า 7 ประจัญบานมาเป็นชื่อโค้ดเนมของตัวเอง ซึ่งผมจะใช้ชื่อโค้ดเนมว่า จ่าดับ จำเปาะ ครับ แม้ว่า 7 ประจัญบานเวอร์ชั่นนี้จะไม่เหมือนเดิม เรียกว่าเป็นพล็อตใหม่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แต่มันก็ยังมีบรรยากาศลักษณะบางอย่างที่ยังเหมือนเดิม คือความตลก ความกวน ความทะลึ่งตึงตัง ความสนุกเฮฮาที่ยังคงอยู่ เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข เลยอยากให้ทุกคนที่ได้ดูมีความสุขไปด้วย และอยากให้ทุกคนเปิดใจรอชมกันนะครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ได้ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
