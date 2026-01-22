รูปภาพซีรีส์ “วิวาห์ปฐพี - The Earth”

เรื่องย่อซีรีส์ “วิวาห์ปฐพี - The Earth”
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
แนวซีรีส์ : Girl Love
ผลิต : นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569
อ่านเรื่องย่อ >> https://mgronline.com/drama/detail/9690000007049
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์