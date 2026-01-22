เรื่องย่อซีรีส์ “วิวาห์ปฐพี - The Earth”
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
แนวซีรีส์ : Girl Love
ผลิต : นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569
ท่ามกลางผืนดินสามไร่ที่เคยอบอุ่นในวัยเยาว์ ชะตากรรมพา “โรส” (มิ้ม ปัณฑิตา) หวนกลับสู่ จ.เชียงราย พร้อมข่าวร้าย อุบัติเหตุปริศนาที่ทำให้พ่อของเธอหลับใหลอยู่บนเตียงคนไข้ และคำสั่งเสียสุดท้ายที่ฝากให้ “ดิน” (แอปเปิ้ล ลาภิสรา) ดูแลเธอแทนทุกสายตา ทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวโรสเต็มไปด้วยอันตราย ทั้งแรงกดดันให้แต่งงาน การคุกคามจากอำนาจมืด และความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินที่ทุกคนอยากครอบครอง
ดิน ผู้หญิงเงียบขรึม อบอุ่น และมั่นคง เลือกปกป้องโรสด้วยการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่คำสัญญา จากความทรงจำเล็กๆ ในวัยเด็ก สู่การยืนอยู่เคียงข้างในวันที่โลกทั้งใบไม่ปลอดภัย เมื่อทางรอดเดียวคือ “การแต่งงาน” ที่เริ่มต้นจากแผนลวง วิวาห์ปลอมจึงเกิดขึ้นเพื่อหลอกสายตาศัตรู…แต่กลับหลอกหัวใจตัวเองไม่ได้
จากวันเตรียมงานแต่ง สายตาที่เผลอมองกันนานเกินไป คืนเข้าหอที่เต็มไปด้วยความเขินอาย การดูแลกันในวันที่อ่อนแอ ไปจนถึงค่ำคืนที่ต้องนอนข้างกันในฐานะ “สามีภรรยาจำเป็น” ทุกช่วงเวลาเล็กๆ ค่อยๆ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกเลือนราง ความห่วงใยกลายเป็นความคิดถึง ความใกล้ชิดกลายเป็นความรักที่ไม่กล้าเอ่ย
แต่แล้วภัยร้ายก็รุกคืบ ทั้งกระสุน เพลิงไฟ การทรยศจากคนใกล้ตัว และแผนการที่พร้อมทำลายทุกอย่าง ดินยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องโรส ขณะที่โรสเองก็เริ่มรู้ว่า สิ่งที่เธอกลัวจะเสียไปที่สุด ไม่ใช่ผืนดินหรือมรดกใดๆ แต่คือผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเธอมาตลอด
ในวันที่หัวใจเริ่มชัดเจน โลกกลับโหดร้ายยิ่งกว่าเดิม ความรักถูกทดสอบด้วยเลือด น้ำตา และการตัดสินใจที่เจ็บปวด เมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปง วิวาห์ที่เริ่มจากคำหลอกกำลังเดินมาถึงทางแยกสำคัญ จะจบลงแค่หน้าที่ที่หมดความจำเป็น หรือจะก้าวต่อไปในนามของ “ความรักจริง”
และหากวันหนึ่งต้องปล่อยมือกันเพื่อพิสูจน์หัวใจของตัวเอง…ความคิดถึงจะพาทั้งคู่กลับมาหากันได้หรือไม่ หรือวิวาห์ปฐพีจะเป็นเพียงความทรงจำหวานละมุน ที่ไม่มีวันย้อนคืน? เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ลาภิสรา อินทรสูต (แอปเปิ้ล)รับบทกษมา วาทินวณิช (ดิน)
ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม (มิ้ม)รับบททิพปภา อมรจินดา (โรส)
ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม (น๊อต)รับบทวสุ มหัทธนกร
ปิยะ วิมุกตายน (เอ็กซ์)รับบทพ่อเลี้ยง วสุพล มหัทธนกร
ณัฐสินี เจริญสิทธิทรัพย์ (มิ้น)รับบทมดแดง
พัชร์สิตา เพิงคง (เฟม)รับบทแก้ว
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ (หนู)รับบทพ่อเลี้ยง ทีปกร อมรจินดา
เอก โอรี (เดย์)รับบทลุงกล้า
รชยา รักกสิกรณ์ (เอ๋)รับบทป้าจันทร์
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล (แจ๊บ)รับบทพ่อเลี้ยง กษิดิษ วาทินวณิช
