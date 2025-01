เรื่องย่อซีรีส์ “ทฤษฎี 21 วัน”

CLUB FRIDAY THE SERIES : HOT LOVE ISSUE - THEORY OF LOVE “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก !”: ศิวรัฐ หาญพานิช: ไชยณรงค์ แต้มพงษ์ (เค): โรแมนติก ดราม่า: CHANGE2561: สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย: ทุกวันศุกร์ เวลา 21:15 น. ทางช่องวัน31 และเวลา 22:15 น. รับชมย้อนหลังทาง Viu (วิว): ตอนแรก วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568CLUB FRIDAY THE SERIES ซีรีส์เรื่องจริงของความรักที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลนาฏราชสาขาละครชุดยอดเยี่ยมถึง 6 ครั้ง ได้รวบรวมทฤษฎีความรักที่ผู้คนในปี 2025 ยังคงพูดกันอยู่ เกิดเป็นซีซั่นใหม่ THEORY OF LOVE ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก!!” เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ความรักผ่านเรื่องจริงของคนที่เข้ามาพูดคุยกับ พี่อ้อยพี่ฉอด ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 12 เรื่อง, 12 อารมณ์, 12 ทฤษฎีความรัก ตลอดปี 2025ซึ่งแต่ละทฤษฎี ล้วนเป็นที่รู้จัก ถูกพูดถึง และใช้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คนที่ใช้ได้ผลก็คงเชื่อว่าทฤษฎีนั้นเป็นจริง ส่วนคนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลก็คงจะเถียงว่าไม่จริงเพราะแต่ละคู่ แต่ละความรักความสัมพันธ์ ยังมีรายละเอียด และองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายจนเป็นความท้าทายว่า มีทฤษฎีไหนบ้างไหมที่จะใช้ได้กับทุกความรัก?ทฤษฎีทางจิตวิทยามีการค้นพบว่าการทำสิ่งใดซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลา 21วัน สามารถช่วยเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของคนได้ เช่น การลดน้ำหนัก การตื่นเช้า การออกกำลังกาย ต่อมาถูกนำมาใช้กับเรื่องความรัก จนกลายเป็น ทฤษฎี 21วัน ที่เชื่อว่า หากคิดจะจีบใครให้จีบติดต่อกัน 21 วันแล้วจะสำเร็จพาย (ฟรัง นรีกุล เกตุประภากร) ติวเตอร์สาวที่เพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมาหลายปีเพราะแฟนมีนิสัยชอบทำร้ายร่างกาย พายบังเอิญมาเจอกับบอส (ท๊อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ) ครูสอนเต้นที่ต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพราะพ่ออย่างบารมี (ดอม เหตระกูล) ไม่ยอมรับ แถมยังชอบทุบตีทำร้ายบอสในเวลาที่ไม่พอใจด้วยความที่ทั้งคู่เผชิญประสบการณ์เลวร้ายในอดีตมาคล้ายๆ กันทำให้เกิดความเห็นใจและพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการทดลองใช้ทฤษฎี 21 วัน เพื่อจะดูว่าจะรักกันได้ไหม? รวมถึงจะช่วยให้พายลืมแฟนเก่า และ บอส ลืมเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อที่กำลังจะแต่งงานอย่าง ยูโร (ป็อป ภัทรพล วัลลภศิริ) ได้หรือไม่"ทฤษฎี 21 วัน" เปลี่ยนแปลง “ตัวตน” เป็น “คนใหม่” เมื่อทฤษฎีถูกทดสอบ... คำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ?! ติดตามชมพร้อมกันใน ใน CLUB FRIDAY THE SERIES : HOT LOVE ISSUE “- THEORY OF LOVE “ไม่มีทฤษฎีไหนใช้ได้กับทุกความรัก !” ตอน ทฤษฎี 21 วันฟรัง นรีกุล เกตุประภากร : พายท๊อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ : บอสป็อป ภัทรพล วัลลภศิริ : ยูโรดอม เหตระกูล : บารมี