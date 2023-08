เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The First Responders ซีซั่น 2” [2023]

• เชื่อเรื่องสากล : The First Responders Season 2ชื่อเรื่องเกาหลี : 소방서 옆 경찰서 그리고 국과수 | so-bang-seo yeop gyeong-chal-seo geu-ri-go guk-gwa-suชื่อเรื่องไทย : -แนวซีรีส์ : ดราม่า, สืบสวนสอบสวนการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : ชินกยองซู (ผลงานกำกับซีรีส์ The Nokdu Flower)ผู้เขียนบท : มินจีอึน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Partners for Justice)ผู้ผลิต : Studio S และ Mega Monsterจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง SBS และ Disney Plus Hotstar Koreaวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 4 สิงหาคม - 9 กันยายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Disney Plus Hotstar Thailand ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย)ผู้หมวดจอมระห่ำ ประจำทีมสืบสวนภูมิภาคสถานีตำรวจแทวอน มีคนกล่าวถึงเขาว่า หากไม่เป็นตำรวจผู้แสนเก่งกาจฉลาดล้ำ เขาจะต้องเป็นอาชญากรชั้นเซียน ทั้งสมองอันเฉียบแหลมและจิตวิญญาณของนักสู้ ไม่มีอะไรหยุดเขาได้หากกำลังจดจ่อกับสิ่งใดมักจะกัดไม่ปล่อย จนกว่าจะปิดคดีสำเร็จ อันเป็นที่มาของฉายา หมาจินโด และด้วยนิสัยมุทะลุบ้าระห่ำถูกแฉผ่านสื่อ ทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจมัวหมอง เขาจึงถูกลดขั้นและเด้งไปดัดนิสัยปรับวินัยที่สน.ชานเมืองอย่างแทวอน และได้เผชิญการไล่ล่านักวางเพลิงต่อเนื่องโรคจิตกับทีมนักดับเพลิงหนุ่มนักดับเพลิงหน้านิ่ง บุคลิกดูเหมือนคนเย็นชา แต่เป็นคนจิตใจดี ภาคภูมิใจในอาชีพ และภารกิจช่วยชีวิตผู้คน มุ่งมั่นศรัทธาในหน้าที่การงานเหนือกว่าสิ่งอื่นใด วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับไฟไหม้และเปลวเพลิงอย่างเชี่ยวชาญ และมักเป็นแนวหน้าคนแรกที่กระโจนสู่อันตรายด้วยความห่วงใยผู้ประสบภัยมากกว่าชีวิตตัวเอง แอบรักซงซอล หมอหญิงในทีมกู้ภัยแพทย์หญิงประจำทีมกู้ชีพ สถานีดับเพลิงแทวอน เป็นคนใจเย็น จิตใจดี รอบคอบ ช่างสังเกต ใส่ใจทุกรายละเอียดในเหตุการณ์ร้าย และอารมณ์อ่อนไหวหัวหน้าทีมนิติวิทยาศาสตร์ ที่ถูกเรียกตัวกลับมาร่วมงาน กับทีมดับเพลิงและตำรวจเมืองแทวอนคังกีดุง รับบทเป็น กงมยองพิล ตำรวจสายสืบคู่หูของจินโฮแกจองจินอู รับบทเป็น ชเวกีซู นักดับเพลิง คู่หูของบงโดจินซอฮยอนชุล รับบทเป็น แบ็คชัม ผู้กำกับสน.แทวอนอูมีฮวา รับบทเป็น ด๊กโกชุน หัวหน้าสถานีดับเพลิงแทวอนโจซึงยอน รับบทเป็น จินชอลจุงแบ็คอึนฮเย รับบทเป็น อูซัมชุนจีอู รับบทเป็น บงอันนาจอนกุกฮวาน รับบทเป็น มาจุงโดอีโดย็อบ รับบทเป็น มาแทฮวาโจฮีบง รับบทเป็น ยังจียองคิมมินซอ รับบทเป็น คิมฮยอนซอชาซองเจ รับบทเป็น ยังจุนแทยุนซ็อกฮยอน รับบทเป็น โจดูชิลชเววอนยอง รับบทเป็น ฮายองดู (บทบาทรับเชิญพิเศษ)เป็นการไปพบกับนักโทษ ฮายองดู (รับบทโดย ชเววอนยอง) เจ้าของฉายา กระรอกไฟย่านบงโอ มือวางเพลิงต่อเนื่องคนแรกของเกาหลีใต้ เพื่อสอบถามหาเบาะแส และร่องรอยของคนวางเพลิงต่อเนื่องที่ยังหายตัวไปอย่างลอยนวลในสภาพร่างกายที่โดนไฟไหม้ระดับสามทั่วร่างกาย ถูกไฟคลอกจนใบหน้าเละเสียโฉม กลายเป็นแผลเป็นทั่วบริเวณซีกหน้าด้านขวาและตาบอดไปหนึ่งข้าง แต่ฮายองดูซึ่งร้องขอไม้ขีดไฟเป็นข้อแลกเปลี่ยนการเข้าพบครั้งนี้ ก็ยังปากดีใส่หมาโดจินแต่จินโฮแกก็ยังพอได้ข้อมูลเป็นเบาะแสเพื่อสืบหาตัวตนคนร้ายอยู่บ้างว่า จอมวางเพลิงโรคจิตรายนี้อาจ เป็นคนที่สูญเสียบางอย่างไป หรือไม่ไฟก็พรากบางอย่างที่สำคัญมากไปจากเขา และมือวางเพลิงยังได้เห็นพลังทำลายล้างอันมหาศาลของเปลวเพลิวจึงหันมาบูชาไฟ นอกจากนี้เป็นคนที่คุ้นเคยกับไฟ หรือคนที่มีความแค้นกับนักดับเพลิง คนร้ายน่าจะมีแผลเป็นจากการถูกไฟไหม้ แผลเป็นจากไฟไหม้คือชะตากรรมของพวกนักวางเพลิงเจ้าของฉายาหมาโดจินพยายามถามถึงลายเซ็นของคนร้ายรายนี้ ก็ได้คำตอบว่า มองจากที่คนร้ายสามารถกำหนดเวลาจุดไฟได้หลายแห่งพร้อมๆ กัน เขาคนนี้ต้องรู้เวลาที่จะดับเพลิงได้อีกด้วย จึงมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายรายนี้ น่าจะเป็นนักดับเพลิงอีกต่างหาก และว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมัน อาจเป็นนักดับเพลิง ก็ได้ฮายองดู ยังกวนตรีนต่อและเยาะเย้ยจินโฮแกอีกว่า คนร้ายรายนี้ น่าจะนำหน้าตำรวจและนักดับเพลิงอยู่หลายก้าวมาก หรืออาจนำไปไกลถึงขั้นเอื้อมจับไม่ถึงว่าซั่น ซึ่งท้ายที่สุดคนร้ายวางเพลิงรายนี้จะลากทุกคนลงนรกไปด้วยกันซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมัน คนร้ายอาจเป็น นักดับเพลิง หรือเป็น ตำรวจ ก็ได้ ที่สำคัญนักวางเพลิงในตำนานบอกว่า คนร้ายจะเริ่มวางแผนทำให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณพื้นใหญ่โตมากขึ้น รุนแรงมากขึ้น และความเสียหายมากขึ้นเป็นทวีคูณ ดูมันพูดออกจากเรือนจำไม่นาน จินโฮแก เกือบโดนไฟเผาทั้งเป็นจนสิ้นชื่อตำรวจปากหมา ขณะที่เขาโรยตัวเข้าไปหาเบาะแสและหลักฐานในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารจอดรถในย่านมูยองเมืองแทวอน พร้อมกับ บงโดจิน (รับบทโดย ซนโฮจุน) นักดับเพลิงประจำหน่วยดับเพลิงเมืองแทวอน ซึ่งเป็นแนวหน้าเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้ทีมดับเพลิงในเวลาต่อมา หมวดจินโฮแก เริ่มสืบหาร่องรอยกับตำรวจคู่หู กงมยอลพิล (รับบทโดย คังกีดุง) จากแฟ้มคดีเก่า นอกจากนี้ยังไปขอความช่วยเหลือจาก ตำรวจจากท้องที่สน.มาจุง ที่เคยทำพลาดมาจับกุมเขา ให้ไถ่โทษโดยการช่วยสะกดรอยและตามสืบนักดับเพลิงคนหนึ่งที่เขาสงสัยในทางลับด้วย และกำชับว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ขณะเดียวกัน จินชอลจุง (รับบทโดย โจซึงยอล) อดีตหัวหน้าอัยการ ซึ่งถูกเบื้องบนเด้งไปเป็นหัวหน้าสถาบันยุติธรรม แถมลูกชายก็ยังถูกเด้งไปทำงานชานเมือง ด้วยฝีมือการหักหลังของ มาแทฮวา (รับบทโดย อีโดย็อบ) และทนายตัวแสบ ยังจุนแท (รับบทโดย ชาซองเจ) ซึ่งรับเงินจากมาแทฮวาถึงสามหมื่นสี่พันล้านวอน ทำให้ จินชอลจุง ประกาศจะหาทางเอาคืน มาแทฮวากับยังแทจุนให้ได้ส่วนทางด้าน บงโดจิน ก็ได้พบหลักฐานในอาคารจอดรถเมืองแทวอน ที่ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในที่เกิดเหตุครั้งล่าสุด จนเกือบทำให้เขากับจินโฮแกเกือบโดนย่างสด พบว่าคนร้ายใช้คัตเตอร์ตัดท่อซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจองมิลการค้าเป็นผู้นำเข้า ซึ่งมีบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาจุงระหว่างนั้น ก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 2 จุด คือที่ ศูนย์การค้าใต้ดินมูยอง และ โกดังในนิคมอุตสาหกรรมมาจุง ทีมดับเพลิงสถานีแทวอนเลยต้องแบ่งกำลังเป็นสองชุด โดย บงโดจิน กับคู่หู ชเวกีซู (รับบทโดย จองจินอู) ไปที่นิคมอุตสาหหรรม ส่วน ด๊กโกชุน (รับบทโดย อูมีฮวา) หัวหน้าสถานีดับเพลิงแทวอน กับ หมอซงซอล (รับบทโดย กงซึงยอน) แพทย์หญิงประจำหน่วยกู้ชีพ จะนำทีมแยกไปที่ศูนย์การค้าและแล้วก็เป็นจริงดังที่นักโทษฮายองดู บอกกับจินโฮแกเอาไว้ว่า คนร้ายอาจมีเป้าหมายเป็นนักดับเพลิงก็ได้ เพราะไม่นานนักนัก อาคารศูนย์การค้าใต้ดินมูยอง ก็เกิดพังถล่มลงมา และมี หมอซงซอล ซึ่งนำทีมกู้ชีพลงไปช่วยผู้ประสบภัยที่ชั้นใต้ดินของอาคาร โดยไม่รอกำลังเสริมและติดอยู่ในนั้น ขณะเข้าไปช่วยไรเดอร์ส่งอาหาร ชเวดูจุน ซึ่งสลบอยู่ โดยยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย ทีมตำรวจสน.แทวอน นำโดย ผู้กำกับ แบ็คซัม (รับบทโดย ซอฮยอนชุล) สนธิกำลังเข้าช่วยเหลือจินโฮแก พร้อมด้วย นักผจญเพลิงจึงต้องแข่งกับเวลาพยายามหาทางเข้าไปช่วยเหลือหมอสาวและผู้ประสบภัย ในขณะที่ฝั่ง บงโดจินกับกีซู แม้จะเจอกับอุปสรรค แต่ก็เร่งระงับเหตุเพลิงไหม้ให้ได้ และตัดสินใจฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ติดอยู่ข้างใน จนได้พบเห็นลายเซ็นคนวางเพลิงเป็นสัญลักษณ์รูปดาวในนั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็ถึงหู จินโฮแกWONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : www.hotstar.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ SBS Drama, Disney Plus Hotstar Thailand, hancinema.netอ่านเรื่องย่อซีซั่น 1 https://mgronline.com/drama/detail/9650000114716