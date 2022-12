เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The First Responders” [2022]

ชื่อเรื่อง : The First Respondersชื่อเกาหลี : 소방서 옆 경찰서แนวซีรีส์ : ดรามาการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : พัคซูจิน (ผลงานกำกับซีรีส์ The Nokdu Flower, Joseon Exorcist)คนเขียนบท : คิมจีอึน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Lie After Lie)ผู้ผลิต : Studio S ในเครือช่อง SBS และ Mega Monsterออกอากาศในเกาหลีทาง : ช่อง SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 2 ซีซัน, ซีซัน ละ 12 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : ซีซั่น 1 เริ่มตอนแรก 12 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : Disney Plus Hotstar Thailand ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21.45 น. (โดยประมาณ ตามไทย)ด้วยความใจร้อนบุ่มบ่าม และนิสัยมุทะลุของเขา ที่ดันเกิดบันดาลโทสะถึงขั้นลงไม้ลงมือกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง ที่หน้าศาล แถมถูกสื่อมวลชนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัยการทำร้ายร่างกาย แต่แล้วคำสำนึกผิดที่หมวดจินโฮอุตส่าห์เขียนใส่กระดาษ เอาไปฝึกท่องไว้พูดต่อหน้าคณะกรรมการนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ก็ลืมสิ้น เมื่อนึกถึงความเลวระยำของผู้ต้องหา โพล่งต่อหน้าคณะกรรมการว่า เจออีกก็จะจัดการมันอีก ส่งผลทำให้เขาถูกเบื้องบนสั่งย้ายไปประจำการยังสถานีตำรวจแทวอน ย่านชานเมืองภาระหน้าที่รับผิดชอบของจินโฮแกแตกต่างไปจากเดิม เนื่องด้วยมีบันทึกข้อตกลงการทำงานระหว่างสน.และหน่วยดับเพลิงเมืองแทวอน โฮแกได้พบกับ บงโดจิน (รับบทโดย ซนโฮจุน) หนุ่มนักผจญเพลิงไฟแรง ผู้มุ่งมั่นในการช่วยชีวิตคน รวมทั้ง ซงซอล (รับบทโดย กงซึงยอน) แพทย์หญิงประจำหน่วยกู้ภัย จิตใจงดงาม นิสัยโอบอ้อมอารี คอยรักษาทั้งบาดแผลทางกายและดูแลจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายหมวดจินโฮแก จาก หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ร่วมงานกับหนุ่มพนักงานดับเพลิงโดจิน กับ หมอซงซอล ทีมกู้ภัยและทีมแพทย์จาก สถานีดับเพลิงแทวอน เพื่อไขคดีลักพาตัวถูกกักขังและบาดเจ็บสาหัสในการทำงานวันแรกของเขาที่สถานีตำรวจแทวอนในเวลาต่อมา หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ช่วยกันพยายามยับยั้งการฆ่าตัวตายของ แต่คดีนี้จินโฮแก กลับพบว่ามีอะไรที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น เมื่อปิดคดีฆ่าตัวตายลงได้ ก็เกิดเหตุขับรถชนเด็กคนหนึ่งแล้วหนี แม้คนขับรถจะถูกจับได้แล้ว แต่ความจริงที่น่าตกใจกำลังรอพวกเขาอยู่ นอกจากนี้โฮแกได้เริ่มใช้ปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ เพราะความซับซ้อนของคดี เขาต้องหยุดยั้งเหตุอันตรายที่อาจทำให้คนมากมายต้องเสียชีวิตหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ยังได้ร่วมงานกันอีกหลายเคส เมื่อมีสายแจ้งรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น การลักพาตัว อัคคีภัย การก่อการร้าย รวมไปถึงเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงที่ยากจะรับมือรับชม The First Responders ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง Disney Plus Hotstar Thailand ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21.45 น. (โดยประมาณ ตามไทย)WONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : www.hotstar.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ SBS Drama, Disney Plus Hotstar Thailand, hancinema.net