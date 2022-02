เรื่องย่อซีรีส์จีน "นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า - Word of Honor" [2021]

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

: Word Of Honor / A Tale of the wanderers: 山河令(Shanhe ling): นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า: ดัดแปลงจาก Tian Ya Ke (เทียนหยาเค่อ) หรือ Faraway Wanderers โดย Priest (พีต้า): เซียวฉู" (Xiao Chu): มิตรภาพลูกผู้ชาย: Garyw sing , Jones Ma: YOUKU: จางเจ๋อฮั่น (ZhangZhehan) ผู้รับบท โจวจื่อซู , กงจวิ้น (GongJun - Simon Gong) ผู้รับบท เวินเค่อสิง: ครั้งแรก วันที่ 22 กุมภาพันธ์- 9 เมษายน 2021 ทาง TrueID: ล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Asian More (120)หมายเหตุ : นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า ยืนหนึ่งครองแชมป์อันดับ1 จากเว็บไซต์ Douban (โต้วป่าน)แกนหลักเป็นเรื่อง "นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า" คือ เหล่าชาวยุทธต่างต้องการคลังสมบัติลับของแผ่นดินที่ว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองจะเป็นอมตะ โดยต่างแย่งชิง "ผลึกแก้วหลิวหลีเจี่ย" กุญแจที่เกี่ยวพันกับการเปิดคลังสมบัติลับนั้น แบ่งออกเป็น 5 ชิ้น ให้ 5 สำนักใหญ่สมาคมทะเลสาบแบ่งกันดูแลโจวจื่อซู (จางเจ๋อฮั่น) สมาชิกคฤหาสน์สี่ฤดู หัวหน้าหน่วยเทียนชวงที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรสังหารของอ๋องที่หวังชิงตำแหน่งฮ่องเต้คนต่อไป หลังเข่นฆ่าผู้คนไปมากมาย ในที่สุดเขาก็อยากล้างมือจากวงการ แต่การถอนตัวออกจากเทียนชวงนั้นต้องรับโทษทัณฑ์ ด้วยการแทง "ตะปูเจ็ดทวารสามสารท" เพื่อมิให้เปิดเผยความลับของหน่วยเทียนชวง อานุภาพของ "ตะปูเจ็ดทวารสามสารท" จะทำให้ผู้นั้นหมดพลังยุทธ์ สิ้นชีวิตใน 3 ปี เป็นเหมือนซากศพที่มีลมหายใจ สิ้นประสาทสัมผัสทั้งปวง พูดไม่ได้ ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ยิน และปิดกั้นการมองเห็น โจวจื่อซูเลือกใช้วิธีตอกตะปูครั้งละตัวทุก 3 เดือน แทนจะตอก 7 ดอกในคราวเดียว เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และยังใช้พลังยุทธ์ได้เพียงครึ่งเดียว แต่พิษร้ายยังคงความเจ็บปวดทรมาน และตายใน 3 ปีเช่นกันระหว่างที่จื่อซูปลอมตัวเป็นคนพเนจร เขาได้พบกับ เวินเค่อสิง (กงจวิ้น ) ประมุขหุบเขาผีชิงหยา ผู้ดื้อรั้น สง่างาม ทันทีที่เจอกันครั้งแรกเวินเค่อสิงก็รู้ทันทีว่าจื่อซู คือ ผู้มีทักษะยุทธ์ รูปร่าง ใบหน้างดงามซุกซ่อนในคราบชายพเนจร นับแต่นั้นเวินเค่อสิงจึงตามติดจื่อซูไม่ห่างกาย พร้อมกับไขปมในอดีตของตัวเอง ที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในยุทธภพแบบไม่เต็มใจเท่าไรนักสุดท้าย คลังสมบัติที่แท้จริงคือ ที่เก็บเครื่องมือ-คู่มือการเกษตร ! เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์ทั้งปวงอยู่ดีมีสุขในชีวิต และเป็นอมตะในการดำรงชีวิต !