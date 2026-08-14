100 วันพิธีศพ “น้าชาติ”!!! (ตอน6)

“สอดแนมการเมือง”
โดย “ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
งานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ น้าชาติ-พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ จัดอย่างต่อเนื่อง 100 วันที่บ้านราชครู ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 14 สิงหาคม 2541
ผมเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของน้าชาติ จึงต้องต้อนรับแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลน้าชาติทุกวัน
ค่ำคืนหนึ่ง.. ผมได้พูดคุยกับแขกสูงวัยท่านหนึ่ง ที่อุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐม ท่านผู้สูงวัยได้พูดด้วยความชื่นชมอย่างสุดซึ้งถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักดุจพ่อของแผ่นดิน ถึงการมีเส้นทางยกระดับถนนบรมราชชนนี ที่ส่งผลให้การจราจรที่เคยแออัดติดขัดในจุดนั้น บรรเทาความแออัดลง ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกจากกรุงเทพมหานครสู่นครปฐมสะดวกรวดเร็วมากขึ้น..
คืนนั้น.. ผมนั่งคิดเงียบๆ อยู่ในมุมหนึ่งของบ้านราชครู ระหว่างพิธีสวดพระอภิธรรมศพ น้าชาติอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17 ผู้ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูงดุจญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ด้วยความอาลัย.. ผมรู้สึกเหมือนว่า น้าชาติที่จากไปชั่วนิรันดร์เป็นเพียงแค่ “ความฝัน”
ในยามที่เกิดสถานการณ์อันเลวร้าย ผมนึกถึงคำพูดติดปากของน้าชาติ ที่มักใช้ตอบนักข่าวด้วยท่าทีสบายๆ จนกลายเป็นที่จดจำ “No Problem! ไม่มีปัญหา!” ที่ถูกแผลงเพี้ยนเสียงเป็น “โน พลอมแพลม!”
เกี่ยวกับคำกล่าวนี้ น้าชาติเคยบอกผม พี่โต้ง และคุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เจ้าสัวคนสนิทผู้เป็นเพื่อนรุ่นน้องว่า..
“ที่ผมพูดเช่นนั้น แม้สถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหน ในฐานะผู้นำชาติ ก็ต้องยิ้มและวางตนสงบ ไม่ตื่นตระหนกตกใจ ต้องยืดอก ไม่สร้างความกังวลให้กับประชาชน ด้วยคำว่า โน พร็อบแบลม! ไม่มีปัญหา!
เพราะถ้าผมบอกว่า มีปัญหาประชาชนก็จะยิ่งตื่นตระหนกตกใจวุ่นวายไปกันใหญ่..จริงไหมล่ะ?”
ส่วน “วรรคทอง” ที่ติดปากผู้คน เกิดขึ้นหลังวันเกิดปีหนึ่งคือ
“ก่อนพูดเราเป็นนายมัน.. พูดไปแล้ว.. คำพูดจะกลายเป็นนายของเรา”
จริง!อย่างแน่แท้! แน่นอน!ต้องบอกกันตรงๆ ไม่อ้อมค้อมว่า บรรดา “นักการเมืองเผด็จการทหาร”กับ “นักการเมืองเผด็จการรัฐสภา”ที่ส่วนใหญ่เข้าสภาด้วยการซื้อเสียง!ทุกรัฐบาลล้วนชอบประกาศยืนยันด้วยท่วงท่าเสแสร้ง ชนิดเอาเป็นเอาตาย เอาจริงเอาจังว่า..
“ทุกรัฐบาลพร้อมต่อต้านการคอร์รัปชั่น!”
แต่ในทางเป็นจริง.. บรรดา “นักการเมืองแทบทุกตัวคนเหล่านั้น” มักมีทั้งการโกง การซื้อเสียงผ่านการเลือกตั้งสามานย์ เพื่อเข้าสภาไปเป็นผู้แทนราษฎรร่วมสมคบกัน คอร์รัปชั่นโกงเงินชาติ
บางคนเข้าไปเป็น นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล แทนที่จะมุ่งมั่นบริหารราชการแผ่นดิน สร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน
ทว่า.. วันๆ กลับสาละวนร่วมทำงานกับ “ข้าราชการชั่ว” สมคบกันคอร์รัปชั่นโกงเงินงบประมาณแผ่นดิน!
พูดโกหกหลอกลวงประชาชนอย่างหน้าด้านๆ ต่อหน้าต่อตา ทั้งๆ ที่ได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์ พระมหากษัตริย์ ว่า
“จะเป็นนักการเมืองที่รับใช้ชาติกับประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต!!!”
คำปฏิญาณตนของนักการเมืองต่อหน้าพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง กลับกลายเป็นเรื่อง“ลิงหลอกเจ้า”!!!
การคอร์รัปชั่นทำลายชาติ เป็นปัญหาระดับโลก เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจขยะแขยง เป็นปัญหาที่ “ในหลวงรัชกาลที่9” มีพระราชดำรัสถึงหลายต่อหลายครั้ง อาทิ “ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป” “ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ
และไม่ทุจริตเสียเอง”
ป๋าเปรม-พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษกล่าวเป็นที่จดจำว่า“เราต้องกล้าหาญพอที่จะไม่ยกมือไหว้คนโกง คนโกงชาติบ้านเมือง ไม่ว่าเขาเป็นใคร”
ประชาชนคนไทยทุกคนล้วนประณามสาปแช่งพฤติกรรมของบรรดา “นักการเมืองชั่ว” กับ “ข้าราชการชั่ว” และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมโกงเงินชาติ ให้ตกนรกขุมลึกที่สุด!!!
น้าชาติ เคยบอกผมกับพี่โต้งลูกชายสุดที่รัก อย่างตรงไปตรงมาหลายครั้งว่า..
“ตราบใดที่การเลือกตั้งของไทย ยังต้องใช้เงินซื้อเสียง ยังต้องใช้นโยบายโกหกหลอกประชาชนด้วยประชานิยม อย่าหวังเลยว่า การคอร์รัปชั่นจะสูญหายไปจากพวกนักการเมืองไทย!!!”
เลือกตั้งใช้เงินซื้อเสียง คือ ต้นเหตุของการคอร์รัปชั่นไทยโต้ง-ชัช.. พ่อบอกตรงๆ เลยนะว่า นี่คือ..ต้นเหตุที่แท้จริงของความไม่มั่นคงปลอดภัยของชาติและสถาบันสำคัญของชาติ กับประชาชนไทยในวันนี้และวันหน้า!!!”
พี่โต้ง อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณบุตรชายคนเดียวของน้าชาติ-ท่านผู้หญิงบุญเรือน เคยคุยกับผมว่า อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวอดีตนายกฯ ที่โกงชาติ แม้จะมีเครือข่ายในอำนาจรัฐอย่างมากมายมหาศาล ก็ยังถูกทำรัฐประหารโดยนายทหารนามสกุล “พระจันทร์อร่อย” ผู้ที่โกหกประชาชนอย่างหน้าด้านๆ ว่า “รัฐบาลรัฐประหารของเขาจะปฏิรูปชาติ!”
และตลอด9 ปี เขาได้ประกาศย้ำ ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ว่า “การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็น “วาระแห่งชาติ”!
นั่นเป็นเรื่องของ “รัฐบาลเผด็จการทหารกับพรรคพวก” ที่ทำหน้าซื่อตาใสโกหกหลอกลวงประชาชนทั้งชาติ โดย “นายทหารเผด็จการจอมกะล่อน” ผู้นั้น ไม่เคยทำการปฏิรูปชาติอย่างจริงจังเลย.. ส่งผลให้เศรษฐกิจ การเมือง กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสังคมไทยในวันนี้ จมดิ่งอยู่ในวังวนวงจรอุบาทว์อันชั่วช้าเลวทราม ดุจดั่งอยู่ใน
“อุโมงค์ที่ไร้แสงสว่างที่ปลายทาง”!!!
ผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรยุคนี้! ได้สะท้อนภาพว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพ!
ด้วยบุคคลที่เป็นผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ ได้สะท้อนให้ประชาชนเห็นแล้วว่า “ไร้ความจริงใจ-ไร้ความรักชาติกับประชาชนอย่างแท้จริง คนส่วนใหญ่ในสภาเหล่านี้ไร้คุณภาพ!!!”
ประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหามากมาย ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่มีมาเนิ่นนาน และได้ต่อยอดทับถมจนยากจะแก้ไข ซึ่งหัวหน้าคณะรัฐประหารรับทราบปัญหานี้ดี ได้ใช้เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำรัฐประหาร
การรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นโอกาสทองของชาติไทยที่จะแก้ไขต้นเหตุปัญหาสำคัญต่างๆ ทั้งด้านนิติธรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำในสังคมฯ
ดังนั้น เมื่อหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศกร้าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า “รัฐบาลรัฐประหารจะปฏิรูปชาติ”ผู้คนต่างยกมือท่วมหัวโมทนาสาธุแซ่ซร้อง ยกมือสนับสนุนรัฐบาลรัฐประหารกันอย่างท่วมท้น
ทว่า.. อดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรัฐประหาร บริหารประเทศต่อเนื่องร่วม9 ปี กลับไม่ได้ใช้โอกาสดีที่หาได้ยากยิ่งนั้น ปฏิรูปชาติ ขจัดปัญหาต่างๆ วันนี้ชาติไทยเราจึงยังคงเป็นประเทศที่อ่อนแอ นิติธรรมบกพร่อง ขาดเสถียรภาพ สังคมไทยไร้สุข ไร้อนาคตที่สดใส ฯ
เมื่อ “การปฏิรูปชาติ” กลับกลายเป็นเรื่องโกหกของ “ชายชาติทหารเผด็จการอกสามศอกคนนั้น” ที่เล่นตามบทพระเอกจอมโกหก ในภาพยนตร์ชีวิตจริงเรื่อง “มวยล้มต้มคนไทยทั้งชาติจนเปื่อย” อย่างสมบทบาทจนสมควรได้รับรางวัลดาราแสดงนำ “ตุ๊กตาส้นตีนทอง”!!!!!
เมื่อไร้การปฏิรูปชาติ นักการเมืองไทย จึงยังคงไร้อุดมการณ์ ไร้คุณภาพ ไร้คุณธรรม!!!!
นักการเมืองไทย ได้สูญสิ้นความเป็นมนุษย์อันประเสริฐ ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน!!!!!