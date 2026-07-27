เนวินได้ฟ้องร้องเสรีพิศุทธ์ : จุดเริ่มต้นและจุดจบ

ที่ดินเขากระโดงเนื้อที่ 5,083 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำไม้และหินมาใช้ในกิจการของการรถไฟฯ
แต่ต่อมาได้มีผู้เข้ามาอยู่อาศัยและนำไปออกเอกสารสิทธิถือครองจากกรมที่ดินเป็นจำนวนมาก และในจำนวนนี้มีคนในตระกูลชิดชอบรวมอยู่ด้วย
การรถไฟฯ ได้ฟ้องร้องทวงคืนที่ดินผืนนี้จากผู้ครอบครองที่ดิน และศาลได้ตัดสินให้การรถไฟฯ ชนะกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับไปเป็นของการรถไฟฯ ดังนั้น จากคำตัดสินของศาลจึงทำให้ผู้อยู่ในที่ดินแปลงนี้ทุกรายกลายเป็นผู้บุกรุก โดยมีเอกสารสิทธิถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกรมที่ดินจะต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิและคืนให้แก่การรถไฟฯ
แต่กรมที่ดินไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาล ดังนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย สส.หนึ่งเดียวของพรรคได้ดำเนินการทวงคืนที่ดินคืนให้แก่การรถไฟฯ
แต่การทวงคืนที่ดินเขากระโดงของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มิได้เป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากว่าเวลานี้เขาได้ถูกนายเนวิน ชิดชอบ หนึ่งในจำนวนผู้ถือครองที่ดินเขากระโดง ได้ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการกล่าวหาด้วยคำอันเป็นเท็จ
แต่เมื่อได้รับหมายศาลดูเหมือนว่าจำเลยมิได้สะทกสะท้านแต่อย่างใด ตรงกันข้ามพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้แสดงความพอใจที่ตนเองจะได้ขออำนาจศาลเรียกเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารสิทธิการถือครอง และใบขออนุญาตก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น เพื่อนำพิสูจน์ในศาลว่าทำไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ และที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไม่แสดงอาการวิตกกังวล เฉกเช่นนักการเมืองอื่น เมื่อได้รับหมายศาลก็จะต้องหาทนายไปติดต่อขอยอมความ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ามีเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นอดีต ผบ.ตร.และเคยมีผลงานในการปราบปรามและดำเนินคดีทำให้คนดังเข้าคุกมาแล้วหลายราย จึงมั่นใจในหลักฐานที่ตนเองมีอยู่
2. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เคยเป็นมือปราบและเก่งกาจในการสอบสวน จึงน่าจะจงใจให้ตนเองถูกฟ้องเข้าทำนองการวางกับดักสิงโต โดยเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ เพื่อหลอกให้ผู้ที่ตนเองกำลังสอบสวนหลงกลมาติดกับดัก ด้วยการฟ้องร้องตนเองเพื่อตนเองจะได้อาศัยอำนาจศาลขอเอกสารที่ผู้ฟ้องอ้างว่ามีอยู่ และถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมาพิสูจน์ในศาล
3. ประกอบกับประธานศาลฎีกาได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับคดีที่มีการฟ้องในทำนองปิดปากของบรรดานักการเมืองที่กระทำต่อผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจน เป็นแนวทางการพิจารณาตัดสินสำหรับคดีที่จำเลยกระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งถ้าดูตามแนวทางนี้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีโอกาสชนะคดีด้วยการยกฟ้อง
ดังนั้น การที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตกเป็นจำเลยก็จะทำให้คดีที่ดินเขากระโดงในส่วนที่คนในตระกูลชิดชอบถือครองเริ่มต้น และดำเนินต่อไปจนจบ และถ้าผลปรากฏว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ชนะคดีก็แปลว่า ผู้อาศัยในที่ดินแปลงนี้ทุกรายที่อ้างว่ามีเอกสารสิทธิถือครองก็เป็นอันจบลง และกรมที่ดินก็จะต้องเพิกถอนกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินทั้ง 5,083 ไร่ ก็จะเป็นของการรถไฟฯ ตามคำสั่งศาล ส่วนว่าจะมีคดีต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาล