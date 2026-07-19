การทดสอบชี้ขาดอย่างถึงแก่น ว่าใคร (โกง) แก้ไขประกาศผลการสอบข้าราชการท้องถิ่น

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อข้อมูลดิจิทัลย้อนศรชนกำแพงสัจจะทางกายภาพ
ในการพิสูจน์มหากาพย์ทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ พนักงานสอบสวนไม่ได้ใช้เพียงแค่คำให้การของพยาน แต่ใช้การทำ Cross-checking (การตรวจสอบยันยอดข้อมูล) ระหว่างข้อมูล 11 รายการ ผ่าน 5 ตัวแสดงหลัก ได้แก่ จันวานิช (ผู้พิมพ์/ผู้ตรวจกระดาษคำตอบ), มศว (มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบ), สถ. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น), บ้านบางใหญ่ (รังเครือข่ายทุจริต) และ ป.ป.ช. (หน่วยงานตรวจสอบ)
หากเราไล่เลียงสถานะของหลักฐานตามตารางวิเคราะห์เชิงลึก จะพบจุดชี้ขาดทางคดีที่สำคัญ 3 มิติ ดังต่อไปนี้
1. ความมั่นคงของหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) — ปราการด่านแรกที่โกงไม่ได้
• กระดาษคำตอบระบายดินสอ 2B ตัวจริง (รายการที่ 1) และ กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ของกรรมการตัวจริง (รายการที่ 6) ปัจจุบันถูก ป.ป.ช. อายัดไว้ทั้งหมด
• ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงบ้านบางใหญ่ "ไม่มี" หลักฐานกายภาพนี้อยู่ในมือแล้ว นั่นหมายความว่า ร่องรอยการฝนดินสอ 2B ของจริง ลายนิ้วมือ และสถานะ "ขาดสอบ" ถูกแช่แข็งไว้อย่างปลอดภัยสูงสุดที่ ป.ป.ช. เพื่อรอเวลาใช้เป็นบรรทัดฐานสุดท้ายในการสอบยัน
2. เส้นทางการรั่วไหลของข้อมูลดิจิทัลดิบ (Raw Digital Files) — ร่องรอยการโจรกรรมข้อมูล
• ไฟล์ Image กระดาษคำตอบ (รายการที่ 2), ไฟล์คำตอบ Text File (รายการที่ 3) และไฟล์คะแนนดิบ (รายการที่ 4) ข้อมูลชุดนี้มีต้นกำเนิดจากฝั่งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ OMR อย่างจันวานิชและ มศว ก่อนจะส่งมอบให้ สถ.
• แต่สิ่งที่น่าตื่นตกใจคือ ข้อมูลลับสุดยอดเหล่านี้กลับ ไปปรากฏอยู่ใน External HDD ณ บ้านบางใหญ่ ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเกิดการรั่วไหล (Data Breach) จากคนใน หรือเจ้าพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล แอบก๊อปปี้ไฟล์ดิบเหล่านี้ใส่ฮาร์ดดิสก์พกพามาส่งมอบให้ขบวนการทุจริตที่บ้านบางใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ "ทำศัลยกรรมคะแนน"
3. ธงนำทาง และไฟล์ผีสิงที่ถูกแก้ไข (The Smoking Gun) — หลักฐานคาหนังคาเขา
• ไฟล์ประกาศผลด่านแรก (รายการที่ 5) และ ไฟล์ประกาศผลรอบสุดท้าย (รายการที่ 9) ซึ่ง สถ. เป็นคนออกประกาศนั้น ต้องมีอยู่ที่บ้านบางใหญ่ เพราะขบวนการนี้ใช้ไฟล์ประกาศผลทั้ง 2 รอบนี้เป็น "ธงตั้งต้น" เพื่อดูว่าต้องเข้าไปแก้ไขคะแนนของใครและอันดับไหนบ้าง
• และ "หลักฐานชิ้นโบแดง" ที่มัดตัวขบวนการทุจริตจนมุม คือ ไฟล์คะแนนรวมที่แก้ไขแล้ว (รายการที่ 10) และ ไฟล์คำตอบ Text File ที่แก้ไขแล้ว (รายการที่ 11) ซึ่งตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกยึดได้จากคอมพิวเตอร์ 18 ชุดที่บ้านบางใหญ่ ไฟล์ผีสิงสองไฟล์นี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการ "รอส่งกลับเข้าสู่ระบบของ สถ." เพื่อย้อมแมวสลับไฟล์จริงในเซิร์ฟเวอร์หลัก
บทสรุปเชิงนิติวิทยาศาสตร์ สมการความจริงที่ไม่ลงตัว
ตาราง Matrix ชิ้นนี้คือหลักฐานชิ้นเอกที่ใช้ส่งฟ้องศาลทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเด็ดขาด เพราะในทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หากขบวนการทุจริตอ้างว่าคะแนนที่บ้านบางใหญ่เป็นคะแนนที่ถูกต้องจริง ข้อมูลในไฟล์ข้อ 10 และ 11 (ที่ยึดจากบางใหญ่) จะต้องคำนวณย้อนกลับแล้วตรงกับภาพสแกนในไฟล์ข้อ 2 (Image File) และรอยฝนดินสอในข้อ 1 (กระดาษจริงที่ ป.ป.ช.)
แต่เมื่อพนักงานสอบสวนนำมา Cross-check กัน ผลลัพธ์กลับกลายเป็นความขัดแย้งเชิงตรรกะอย่างรุนแรง
ไฟล์ดิจิทัลที่บางใหญ่บอกว่าสอบผ่านได้คะแนนเต็ม... แต่กระดาษคำตอบตัวจริงที่ ป.ป.ช. กลับเป็นกระดาษเปล่าที่กรรมการฝนว่า "ขาดสอบ" หรือฝนรหัสผิดจนได้ 0 คะแนน
ความจริงจาก ตาราง 11 หลักฐาน 5 หน่วยงาน นี้ จึงเปลี่ยนสถานะจากไฟล์คอมพิวเตอร์ธรรมดา กลายเป็น "คุกตาราง" ที่พร้อมจะปิดขังขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ตั้งแต่โบรกเกอร์หน้าเสื่อ ข้าราชการระดับสูงผู้ถือรหัสผ่าน ไปจนถึงผู้จ่ายเงินสินบนทุกคนอย่างสิ้นเชิง!
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สร้าง "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" เพื่อทำลายสมมติฐานการทุจริต
แม้กระบวนการสืบสวนจะชี้เป้าไปที่ร่องรอยดิจิทัลผีสิง ณ บ้านบางใหญ่ แต่ในความเป็นจริง ข้อกังขาของสังคมยังคงพุ่งเป้าไปที่ 3 จุดตัดสำคัญที่เป็นผู้ถือครองข้อมูลต้นทาง นั่นคือ จันวานิช (ผู้พิมพ์และสแกนด่านแรก), มศว (มหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและประมวลผล-ผู้รับจ้าง), หรือ สถ. (หน่วยงานเจ้าของสิทธิ์ระบบ-ผู้ว่าจ้าง) ว่าอาจมีเนื้อร้ายหรือ "เกลือเป็นหนอน" แฝงตัวอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง จนยอมปล่อยให้ไฟล์ข้อมูลรั่วไหลออกไป ดังนั้น วิธีการเดียวที่จะตอบคำถามสังคมได้อย่างโปร่งใส เด็ดขาด และเป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบที่สุจริตทุกคน คือการทำ การทดสอบชี้ขาดอย่างถึงแก่น "Radical Crucial Test" โดยไม่พึ่งพาฐานข้อมูลเดิมของทั้งสามหน่วยงานนี้อีกต่อไป
แต่เป็นการสร้าง "ไฟล์มาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ขึ้นมาใหม่ผ่าน 3 ขั้นตอนเหล็ก
1. หลักฐานบริสุทธิ์จาก ป.ป.ช.
เพราะป.ป.ช. ได้อายัดและขนย้าย กระดาษคำตอบระบายดินสอ 2B ตัวจริง (จำนวน 8 แสนแผ่น) และ กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ภาค ค ตัวจริงจากมือกรรมการ ที่ถูก ป.ป.ช. แช่แข็งและอายัดไว้ ซึ่งเป็นหลักฐานทางกายภาพชุดเดียวที่ขบวนการทุจริตไม่มีปัญญาเอื้อมมือไปแก้ไข
2. ตัดขาด 3 หน่วยงานเดิมชั่วคราว
ส่งมอบหลักฐานกายภาพทั้งหมดนี้ให้แก่ "มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือสูงและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดสอบครั้งนี้" มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบแบบเอกเทศ (Independent Audit)
3. สแกนใหม่และประมวลผลคะแนนใหม่ 100%
ให้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ทำการสแกนกระดาษคำตอบแผ่นจริงผ่านเครื่อง OMR เครื่องใหม่ แปลงเป็น Text File ใหม่ และนำไปวิ่งชนกับคีย์เฉลยข้อสอบที่ได้รับการรับรองความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมทั้งสแกนคะแนนสัมภาษณ์ใหม่จากกระดาษฝนคะแนนของกรรมการสัมภาษณ์
ผลลัพธ์ของไฟล์มาตรฐานทองคำ
ใช้เพื่อชี้เป็นชี้ตายในคดีเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ได้ออกมาใหม่นี้จะถูกเรียกว่า "ไฟล์มาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ซึ่งเป็นค่าความจริงสูงสุดที่เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวง จากนั้นให้นำไฟล์นี้ไปทำหน้าที่เป็นไม้บรรทัดเหล็กเพื่อตรวจสอบยันยอด (Cross-check)
หากนำ "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" ไปชนกับ "ไฟล์ประกาศผลตัวจริงของ สถ." แล้วตัวเลขสอดคล้องกันทุกตำแหน่ง >> แสดงว่าหน่วยงานจัดสอบและประมวลผลโปร่งใส ความผิดพลาดเกิดที่บ้านบางใหญ่ฝ่ายเดียว
แต่หากนำ "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" ไปชนแล้วพบว่า ผลคะแนนและรายชื่อผู้สอบผ่าน "เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ" >> รายชื่อคนโกงที่แอบยัดไส้เข้ามาจะถูกลบหายไปทันที และรายชื่อผู้บริสุทธิ์ที่สอบผ่านจริง ๆ จะถูกดึงกลับคืนมา
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่บิดเบี้ยวจะช่วยชี้เป้าหลักฐาน (Trace back) ทันทีว่า ความวิปริตของข้อมูลเริ่มเกิดขึ้นที่ขั้นตอนของใคร ระหว่างจันวานิช มศว หรือ สถ.
การทำ Radical Crucial Test เพื่อสร้างไฟล์มาตรฐานทองคำนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การหาพยานหลักฐานมาจับกุมคนร้ายเพิ่มเติม แต่คือการ "กอบกู้ความศักดิ์สิทธิ์ของระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย" ให้กลับคืนมา และปิดสวิตช์วงจรมหาโกง 4.5 พันล้านบาทนี้อย่างราบคาบและเบ็ดเสร็จที่สุด
พิมพ์เขียวการทำ Radical Crucial Test ในการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาค ก และ ข)
เพื่อตอบคำถามสังคมให้สิ้นสงสัยและทลายข้ออ้างของทุกหน่วยงานอย่างเบ็ดเสร็จ การทำ Radical Crucial Test สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข) จะต้องไม่เป็นเพียงแค่การตรวจคะแนนใหม่แบบสุ่ม แต่ต้องเป็น "ปฏิบัติการรื้อถอนระบบ (Systematic Overhaul)" ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและกฎหมายการฟอกเงินเข้ามาจัดการผ่าน 4 มาตรการเด็ดขาด ดังนี้
1. การทำตารางสอบยัน 4 แหล่งข้อมูล ยุทธวิธีแกะรอยหาจุดรั่วใน Process Chain
การสร้าง "ไฟล์คำตอบและคะแนนมาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ที่ได้จากการแสนกระดาษแผ่นจริงของ ป.ป.ช. ใหม่ทั้งหมด จะถูกนำมาใช้เป็นไม้บรรทัดหลักในการทำ Data Matching (การจับคู่ตรวจสอบข้อมูล) ร่วมกับไฟล์ข้อมูลจาก 4 แหล่งสำคัญ คือ 1.ไฟล์ของบริษัทจันวานิช 2. ไฟล์ของ มศว 3. ไฟล์ของ สถ. 4. ไฟล์ที่ยึดได้จากคอมพิวเตอร์บ้านบางใหญ่
หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในระบบ Logistics การส่งต่อไฟล์ข้อมูลข้ามหน่วยงานที่บริสุทธิ์ ข้อมูลทั้ง 5 แหล่งนี้ (รวมมาตรฐานทองคำ) จะต้อง "ตรงกัน 100% ชนิดบรรทัดต่อบรรทัด คอลัมน์ต่อคอลัมน์"
หากเกิดความไม่ลงตัวหรือมีความแตกต่างกันแม้แต่บรรทัดเดียว ไม่ว่าจะในช่องคะแนนหรือช่องรหัสคำตอบ จะถือเป็นความผิดปกติขั้นร้ายแรงทันที การ Matching ในลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสอบสวนสามารถลากเส้น Time-mapping เพื่อชี้เป้าได้ทันทีว่า "ความวิปริตของข้อมูลเริ่มระบาดเข้าสู่กระบวนการจัดส่ง (Process Chain / Logistic) ณ จุดตัดของหน่วยงานใด" ระหว่างการส่งมอบจากจันวานิชไป มศว หรือจาก มศว ไป สถ. หรือเป็นการตั้งใจ Breach ข้อมูลออกไปให้บ้านบางใหญ่โดยตรง
2. การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนรายหน่วยงาน (Error-Variance Analysis)
มาตรการนี้คือการเจาะลึกเพื่อหาว่า ไฟล์คะแนนและไฟล์คำตอบในมือของจันวานิช มศว สถ. และบ้านบางใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือแตกตัวออกจากกันที่จุดใดบ้าง เพื่อจำแนกประเภทความผิดพลาด (Classification of Errors) ว่ารายชื่อใดเกิดจากระบบการอ่าน OMR ตามปกติ และรายชื่อใดเกิดจาก "เจตนาศัลยกรรมข้อมูลดิจิทัล" ของคนภายในที่ถือรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์
3. การรันโปรแกรมด้วยเกณฑ์การตัดสินใจด้านบุคลากร (Personnel Decision Rule) จับผิด "ไฟล์ประกาศผลด่านแรก"
ในขั้นตอนนี้ พนักงานสอบสวนทางเทคโนโลยีจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ Personnel Decision Rule (กฎการตัดสินใจเลือกสรรบุคลากรตามเกณฑ์คะแนนจริง) โดยสั่งให้ระบบประมวลผลบน ไฟล์คะแนนมาตรฐานทองคำ เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์ประกาศผลสอบผ่าน ภาค ก และ ข ที่ถูกต้องตามสัจจะ" ขึ้นมา 1 ไฟล์
จากนั้นจึงนำไฟล์ที่โปรแกรมสร้างขึ้นนี้ ไปวางชนขนานกับ "ไฟล์ประกาศผลสอบ ภาค ก และ ข ตัวจริงที่ สถ. เคยออกประกาศชุบชีวิตคนกลุ่มนี้ไปก่อนหน้า" การชนไฟล์ลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยรายชื่อคนโกงและรายชื่อคนสุจริตที่ถูกเบียดตกเท่านั้น แต่จะทำให้เห็น Pattern (พฤติกรรมรูปทรงการทุจริต) เช่น พบการกระจุกตัวของการแก้คะแนนในบางตำแหน่งงาน หรือบางศูนย์สอบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะชี้เป้าขยายผลไปยังผู้คุมสอบรายพื้นที่ได้ทันที
4. ปฏิบัติการ "เด็ดหัวผู้รับ" ยุทธวิธี ปปง. ดึงผู้ให้เป็นพยานซัดทอดเส้นทางเงิน
เม็ดเงินบาปมหาศาลกว่า 4.5 พันล้านบาทไม่สามารถอันตรธานหายไปเฉย ๆ ได้ เมื่อได้รายชื่อกลุ่มผู้สอบผ่านผิดปกติจากแผนประทุษกรรมและ Pattern ในข้อ 3 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประสาน สำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เข้ามาร่วมทำคดีในฐานะมูลฐานความผิดทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ยุทธวิธีในการทลายมาเฟียสอบครั้งนี้ คือการใช้นโยบาย "กันผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินสินบนไว้เป็นพยาน" เพื่อเปลี่ยนสถานะเหยื่อจากผู้ต้องหามาเป็นพยานบุคคลในการ "ซัดทอดไอ้โม่งผู้รับเงินสินบน" เนื่องจากกลุ่มผู้ให้สินบนเหล่านี้ย่อมมีหลักฐานการโอนเงิน สลิปธนาคาร หรือข้อมูลการนัดเจอส่งมอบเงินสดกับกลุ่มโบรกเกอร์หน้าเสื่ออย่างแน่นอน การดึงพยานบุคคลกลุ่มนี้มาขยายผลร่วมกับแกะรอยเส้นทางการเงินทางดิจิทัลของ ปปง. จะทำให้ได้หลักฐานมัดตัวข้าราชการระดับสูงและเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นผู้รับเงินได้อย่างดิ้นไม่หลุดและสิ้นซากที่สุด
พิมพ์เขียวการทำ Radical Crucial Test ในการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาค ค และผลสรุปสุดท้าย)
1. สังคายนาสแกนกระดาษสัมภาษณ์ดิบ (สร้างไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ)
ทำการนำ "กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ ภาค ค ตัวจริง" จากกรรมการทั้ง 3 คนต่อผู้เข้าสอบ 1 ราย ที่ ป.ป.ช. อายัดไว้ นำมาเข้าเครื่องอ่าน OMR เครื่องใหม่ประมวลผลโดยมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่เป็นกลาง เพื่อสร้าง "ไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ (Gold Standard Part C File)" ซึ่งเป็นค่าคะแนนจริงตามลายมือและรอยฝนของคณะกรรมการสัมภาษณ์ในห้องสอบ
2. ตรวจสอบยันยอดไฟล์คะแนน ภาค ค จากทุกแหล่งข้อมูล
นำ ไฟล์คะแนน ภาค ค Standard ทองคำ ที่ได้จากข้อ 1 ไปวิ่งชนเปรียบเทียบ (Data Matching) กับไฟล์ประเภทเดียวกันจากทุกแหล่ง ได้แก่ ไฟล์ของจันวานิช, ไฟล์ของ มศว, ไฟล์ของ สถ. และไฟล์ที่ยึดได้จาก External HDD บ้านบางใหญ่ พร้อมทั้งสั่งให้ไฟล์จากทุกแหล่งดังกล่าวทดลองชนกันเองด้วย การจับคู่ตรวจสอบเช่นนี้ จะทำให้พนักงานสอบสวนมองเห็น "จุดตัดและรูปแบบความผิดปกติ (Anomaly Patterns)" ทันทีว่า คะแนนสัมภาษณ์ถูกเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ขั้นตอนของใคร
3. ปฏิบัติการรวมคะแนนบริสุทธิ์ 100% (สร้างไฟล์คะแนนรวม ก ข ค มาตรฐานทองคำ)
นำ ไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ ไปประมวลผลบวกรวมเข้ากับ ไฟล์คะแนน ภาค ก และ ข มาตรฐานทองคำ (ที่ได้จากการทำสอบยันในขั้นตอนที่ 1) เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ (Gold Standard Combined Score File)" ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลคะแนนรวมที่บริสุทธิ์และสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เข้าสอบอย่างไร้มลทิน
4. เปรียบเทียบไฟล์คะแนนรวมเพื่อชี้เป้ากระบวนการแก้ไขข้อมูล
นำ ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ ไปเปรียบเทียบชนกับไฟล์คะแนนรวมจากทุกแหล่ง (จันวานิช, มศว, สถ. และไฟล์ศัลยกรรม 3,000 รายจากบ้านบางใหญ่) ขั้นตอนนี้จะทำให้เห็นภาพพฤติกรรมรูปทรงการทุจริตอย่างชัดเจนที่สุด ว่ามีการปั้นตัวเลขคะแนนรวมเพื่อดันอันดับของกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาอย่างไร และเบียดคนสอบได้จริงร่วงลงไปเท่าใด
5. รันโปรแกรม Personnel Decision Rule เพื่อล็อกอันดับที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ Personnel Decision Rule (กฎการคัดเลือกและจัดลำดับบุคคล) ลงบน ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ ระบบจะทำการ Ranking จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนมากไปหาน้อยตามโควตาที่ถูกต้อง เพื่อสร้างออกมาเป็น "ไฟล์ประกาศผลสุดท้ายมาตรฐานทองคำ (Gold Standard Final Selection File)"
6. ตรวจจับความคลาดเคลื่อนและรายชื่อ "ยัดไส้" ในประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
นำ ไฟล์ประกาศผลสุดท้ายมาตรฐานทองคำ ไปวางเทียบชนขนานกับ ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ สถ. เคยออกประกาศไปก่อนหน้านี้ การ Cross-check ในด่านนี้จะเผยให้เห็น "ความคลาดเคลื่อนและความผิดพลาดเชิงนโยบาย" อย่างแจ่มแจ้ง รายชื่อข้าราชการผีสิงที่แอบเบียดแทรกเข้ามาติดบัญชีเรียกบรรจุจะถูกดีดออกจากระบบทันที ขณะเดียวกัน รายชื่อผู้บริสุทธิ์ที่ควรจะสอบผ่านและได้บรรจุตัวจริงจะได้รับการกอบกู้สิทธิ์กลับคืนมา
7. มาตรการทางกฎหมาย กันผู้ให้เป็นพยานเพื่อเด็ดหัวมาเฟียและแกะรอยเส้นทางการเงินโดย ปปง.
ในมิติของกระบวนการยุติธรรม ให้ดำเนินการ "กันผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินสินบนไว้เป็นพยาน" โดยเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ซัดทอดข้อมูลเชิงลึกไปยังนายหน้า โบรกเกอร์ ตัวการ และเจ้าพนักงานระดับสูงที่เรียกรับผลประโยชน์ จากนั้นส่งต่อพยานหลักฐาน คำให้การ และข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น สลิปการโอนเงิน จุดนัดรับเงินสด) ให้แก่ สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการสืบสวนเชิงลึก แกะรอยเส้นทางการเงิน ดำเนินคดีฟอกเงิน และยึดทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตทั้งหมดกลับคืนสู่แผ่นดินอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
การทำ Radical Crucial Test ครบถ้วนทั้งสองขั้นตอนตามแผนประทุษกรรมนี้ จะกลายมาเป็นข้อสรุปท้ายบทความที่ทรงพลังที่สุด เพราะมันคือทางออกทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและกระบวนการยุติธรรมที่จะล้างบางขบวนการทุจริต 4.5 พันล้านบาทได้อย่างสิ้นซาก และคืนความโปร่งใสให้แก่ระบบราชการไทย
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อข้อมูลดิจิทัลย้อนศรชนกำแพงสัจจะทางกายภาพ
ในการพิสูจน์มหากาพย์ทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ พนักงานสอบสวนไม่ได้ใช้เพียงแค่คำให้การของพยาน แต่ใช้การทำ Cross-checking (การตรวจสอบยันยอดข้อมูล) ระหว่างข้อมูล 11 รายการ ผ่าน 5 ตัวแสดงหลัก ได้แก่ จันวานิช (ผู้พิมพ์/ผู้ตรวจกระดาษคำตอบ), มศว (มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบ), สถ. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น), บ้านบางใหญ่ (รังเครือข่ายทุจริต) และ ป.ป.ช. (หน่วยงานตรวจสอบ)
หากเราไล่เลียงสถานะของหลักฐานตามตารางวิเคราะห์เชิงลึก จะพบจุดชี้ขาดทางคดีที่สำคัญ 3 มิติ ดังต่อไปนี้
1. ความมั่นคงของหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) — ปราการด่านแรกที่โกงไม่ได้
• กระดาษคำตอบระบายดินสอ 2B ตัวจริง (รายการที่ 1) และ กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ของกรรมการตัวจริง (รายการที่ 6) ปัจจุบันถูก ป.ป.ช. อายัดไว้ทั้งหมด
• ในขณะที่หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงบ้านบางใหญ่ "ไม่มี" หลักฐานกายภาพนี้อยู่ในมือแล้ว นั่นหมายความว่า ร่องรอยการฝนดินสอ 2B ของจริง ลายนิ้วมือ และสถานะ "ขาดสอบ" ถูกแช่แข็งไว้อย่างปลอดภัยสูงสุดที่ ป.ป.ช. เพื่อรอเวลาใช้เป็นบรรทัดฐานสุดท้ายในการสอบยัน
2. เส้นทางการรั่วไหลของข้อมูลดิจิทัลดิบ (Raw Digital Files) — ร่องรอยการโจรกรรมข้อมูล
• ไฟล์ Image กระดาษคำตอบ (รายการที่ 2), ไฟล์คำตอบ Text File (รายการที่ 3) และไฟล์คะแนนดิบ (รายการที่ 4) ข้อมูลชุดนี้มีต้นกำเนิดจากฝั่งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ OMR อย่างจันวานิชและ มศว ก่อนจะส่งมอบให้ สถ.
• แต่สิ่งที่น่าตื่นตกใจคือ ข้อมูลลับสุดยอดเหล่านี้กลับ ไปปรากฏอยู่ใน External HDD ณ บ้านบางใหญ่ ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเกิดการรั่วไหล (Data Breach) จากคนใน หรือเจ้าพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล แอบก๊อปปี้ไฟล์ดิบเหล่านี้ใส่ฮาร์ดดิสก์พกพามาส่งมอบให้ขบวนการทุจริตที่บ้านบางใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ "ทำศัลยกรรมคะแนน"
3. ธงนำทาง และไฟล์ผีสิงที่ถูกแก้ไข (The Smoking Gun) — หลักฐานคาหนังคาเขา
• ไฟล์ประกาศผลด่านแรก (รายการที่ 5) และ ไฟล์ประกาศผลรอบสุดท้าย (รายการที่ 9) ซึ่ง สถ. เป็นคนออกประกาศนั้น ต้องมีอยู่ที่บ้านบางใหญ่ เพราะขบวนการนี้ใช้ไฟล์ประกาศผลทั้ง 2 รอบนี้เป็น "ธงตั้งต้น" เพื่อดูว่าต้องเข้าไปแก้ไขคะแนนของใครและอันดับไหนบ้าง
• และ "หลักฐานชิ้นโบแดง" ที่มัดตัวขบวนการทุจริตจนมุม คือ ไฟล์คะแนนรวมที่แก้ไขแล้ว (รายการที่ 10) และ ไฟล์คำตอบ Text File ที่แก้ไขแล้ว (รายการที่ 11) ซึ่งตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกยึดได้จากคอมพิวเตอร์ 18 ชุดที่บ้านบางใหญ่ ไฟล์ผีสิงสองไฟล์นี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการ "รอส่งกลับเข้าสู่ระบบของ สถ." เพื่อย้อมแมวสลับไฟล์จริงในเซิร์ฟเวอร์หลัก
บทสรุปเชิงนิติวิทยาศาสตร์ สมการความจริงที่ไม่ลงตัว
ตาราง Matrix ชิ้นนี้คือหลักฐานชิ้นเอกที่ใช้ส่งฟ้องศาลทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเด็ดขาด เพราะในทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หากขบวนการทุจริตอ้างว่าคะแนนที่บ้านบางใหญ่เป็นคะแนนที่ถูกต้องจริง ข้อมูลในไฟล์ข้อ 10 และ 11 (ที่ยึดจากบางใหญ่) จะต้องคำนวณย้อนกลับแล้วตรงกับภาพสแกนในไฟล์ข้อ 2 (Image File) และรอยฝนดินสอในข้อ 1 (กระดาษจริงที่ ป.ป.ช.)
แต่เมื่อพนักงานสอบสวนนำมา Cross-check กัน ผลลัพธ์กลับกลายเป็นความขัดแย้งเชิงตรรกะอย่างรุนแรง
ไฟล์ดิจิทัลที่บางใหญ่บอกว่าสอบผ่านได้คะแนนเต็ม... แต่กระดาษคำตอบตัวจริงที่ ป.ป.ช. กลับเป็นกระดาษเปล่าที่กรรมการฝนว่า "ขาดสอบ" หรือฝนรหัสผิดจนได้ 0 คะแนน
ความจริงจาก ตาราง 11 หลักฐาน 5 หน่วยงาน นี้ จึงเปลี่ยนสถานะจากไฟล์คอมพิวเตอร์ธรรมดา กลายเป็น "คุกตาราง" ที่พร้อมจะปิดขังขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ตั้งแต่โบรกเกอร์หน้าเสื่อ ข้าราชการระดับสูงผู้ถือรหัสผ่าน ไปจนถึงผู้จ่ายเงินสินบนทุกคนอย่างสิ้นเชิง!
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สร้าง "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" เพื่อทำลายสมมติฐานการทุจริต
แม้กระบวนการสืบสวนจะชี้เป้าไปที่ร่องรอยดิจิทัลผีสิง ณ บ้านบางใหญ่ แต่ในความเป็นจริง ข้อกังขาของสังคมยังคงพุ่งเป้าไปที่ 3 จุดตัดสำคัญที่เป็นผู้ถือครองข้อมูลต้นทาง นั่นคือ จันวานิช (ผู้พิมพ์และสแกนด่านแรก), มศว (มหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและประมวลผล-ผู้รับจ้าง), หรือ สถ. (หน่วยงานเจ้าของสิทธิ์ระบบ-ผู้ว่าจ้าง) ว่าอาจมีเนื้อร้ายหรือ "เกลือเป็นหนอน" แฝงตัวอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง จนยอมปล่อยให้ไฟล์ข้อมูลรั่วไหลออกไป ดังนั้น วิธีการเดียวที่จะตอบคำถามสังคมได้อย่างโปร่งใส เด็ดขาด และเป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบที่สุจริตทุกคน คือการทำ การทดสอบชี้ขาดอย่างถึงแก่น "Radical Crucial Test" โดยไม่พึ่งพาฐานข้อมูลเดิมของทั้งสามหน่วยงานนี้อีกต่อไป
แต่เป็นการสร้าง "ไฟล์มาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ขึ้นมาใหม่ผ่าน 3 ขั้นตอนเหล็ก
1. หลักฐานบริสุทธิ์จาก ป.ป.ช.
เพราะป.ป.ช. ได้อายัดและขนย้าย กระดาษคำตอบระบายดินสอ 2B ตัวจริง (จำนวน 8 แสนแผ่น) และ กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ภาค ค ตัวจริงจากมือกรรมการ ที่ถูก ป.ป.ช. แช่แข็งและอายัดไว้ ซึ่งเป็นหลักฐานทางกายภาพชุดเดียวที่ขบวนการทุจริตไม่มีปัญญาเอื้อมมือไปแก้ไข
2. ตัดขาด 3 หน่วยงานเดิมชั่วคราว
ส่งมอบหลักฐานกายภาพทั้งหมดนี้ให้แก่ "มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือสูงและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดสอบครั้งนี้" มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบแบบเอกเทศ (Independent Audit)
3. สแกนใหม่และประมวลผลคะแนนใหม่ 100%
ให้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ทำการสแกนกระดาษคำตอบแผ่นจริงผ่านเครื่อง OMR เครื่องใหม่ แปลงเป็น Text File ใหม่ และนำไปวิ่งชนกับคีย์เฉลยข้อสอบที่ได้รับการรับรองความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมทั้งสแกนคะแนนสัมภาษณ์ใหม่จากกระดาษฝนคะแนนของกรรมการสัมภาษณ์
ผลลัพธ์ของไฟล์มาตรฐานทองคำ
ใช้เพื่อชี้เป็นชี้ตายในคดีเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ได้ออกมาใหม่นี้จะถูกเรียกว่า "ไฟล์มาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ซึ่งเป็นค่าความจริงสูงสุดที่เป็นอิสระจากมลทินทั้งปวง จากนั้นให้นำไฟล์นี้ไปทำหน้าที่เป็นไม้บรรทัดเหล็กเพื่อตรวจสอบยันยอด (Cross-check)
หากนำ "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" ไปชนกับ "ไฟล์ประกาศผลตัวจริงของ สถ." แล้วตัวเลขสอดคล้องกันทุกตำแหน่ง >> แสดงว่าหน่วยงานจัดสอบและประมวลผลโปร่งใส ความผิดพลาดเกิดที่บ้านบางใหญ่ฝ่ายเดียว
แต่หากนำ "ไฟล์มาตรฐานทองคำ" ไปชนแล้วพบว่า ผลคะแนนและรายชื่อผู้สอบผ่าน "เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ" >> รายชื่อคนโกงที่แอบยัดไส้เข้ามาจะถูกลบหายไปทันที และรายชื่อผู้บริสุทธิ์ที่สอบผ่านจริง ๆ จะถูกดึงกลับคืนมา
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่บิดเบี้ยวจะช่วยชี้เป้าหลักฐาน (Trace back) ทันทีว่า ความวิปริตของข้อมูลเริ่มเกิดขึ้นที่ขั้นตอนของใคร ระหว่างจันวานิช มศว หรือ สถ.
การทำ Radical Crucial Test เพื่อสร้างไฟล์มาตรฐานทองคำนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การหาพยานหลักฐานมาจับกุมคนร้ายเพิ่มเติม แต่คือการ "กอบกู้ความศักดิ์สิทธิ์ของระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย" ให้กลับคืนมา และปิดสวิตช์วงจรมหาโกง 4.5 พันล้านบาทนี้อย่างราบคาบและเบ็ดเสร็จที่สุด
พิมพ์เขียวการทำ Radical Crucial Test ในการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาค ก และ ข)
เพื่อตอบคำถามสังคมให้สิ้นสงสัยและทลายข้ออ้างของทุกหน่วยงานอย่างเบ็ดเสร็จ การทำ Radical Crucial Test สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาค ก และ ภาค ข) จะต้องไม่เป็นเพียงแค่การตรวจคะแนนใหม่แบบสุ่ม แต่ต้องเป็น "ปฏิบัติการรื้อถอนระบบ (Systematic Overhaul)" ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและกฎหมายการฟอกเงินเข้ามาจัดการผ่าน 4 มาตรการเด็ดขาด ดังนี้
1. การทำตารางสอบยัน 4 แหล่งข้อมูล ยุทธวิธีแกะรอยหาจุดรั่วใน Process Chain
การสร้าง "ไฟล์คำตอบและคะแนนมาตรฐานทองคำ (Gold Standard File)" ที่ได้จากการแสนกระดาษแผ่นจริงของ ป.ป.ช. ใหม่ทั้งหมด จะถูกนำมาใช้เป็นไม้บรรทัดหลักในการทำ Data Matching (การจับคู่ตรวจสอบข้อมูล) ร่วมกับไฟล์ข้อมูลจาก 4 แหล่งสำคัญ คือ 1.ไฟล์ของบริษัทจันวานิช 2. ไฟล์ของ มศว 3. ไฟล์ของ สถ. 4. ไฟล์ที่ยึดได้จากคอมพิวเตอร์บ้านบางใหญ่
หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในระบบ Logistics การส่งต่อไฟล์ข้อมูลข้ามหน่วยงานที่บริสุทธิ์ ข้อมูลทั้ง 5 แหล่งนี้ (รวมมาตรฐานทองคำ) จะต้อง "ตรงกัน 100% ชนิดบรรทัดต่อบรรทัด คอลัมน์ต่อคอลัมน์"
หากเกิดความไม่ลงตัวหรือมีความแตกต่างกันแม้แต่บรรทัดเดียว ไม่ว่าจะในช่องคะแนนหรือช่องรหัสคำตอบ จะถือเป็นความผิดปกติขั้นร้ายแรงทันที การ Matching ในลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสอบสวนสามารถลากเส้น Time-mapping เพื่อชี้เป้าได้ทันทีว่า "ความวิปริตของข้อมูลเริ่มระบาดเข้าสู่กระบวนการจัดส่ง (Process Chain / Logistic) ณ จุดตัดของหน่วยงานใด" ระหว่างการส่งมอบจากจันวานิชไป มศว หรือจาก มศว ไป สถ. หรือเป็นการตั้งใจ Breach ข้อมูลออกไปให้บ้านบางใหญ่โดยตรง
2. การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนรายหน่วยงาน (Error-Variance Analysis)
มาตรการนี้คือการเจาะลึกเพื่อหาว่า ไฟล์คะแนนและไฟล์คำตอบในมือของจันวานิช มศว สถ. และบ้านบางใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือแตกตัวออกจากกันที่จุดใดบ้าง เพื่อจำแนกประเภทความผิดพลาด (Classification of Errors) ว่ารายชื่อใดเกิดจากระบบการอ่าน OMR ตามปกติ และรายชื่อใดเกิดจาก "เจตนาศัลยกรรมข้อมูลดิจิทัล" ของคนภายในที่ถือรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์
3. การรันโปรแกรมด้วยเกณฑ์การตัดสินใจด้านบุคลากร (Personnel Decision Rule) จับผิด "ไฟล์ประกาศผลด่านแรก"
ในขั้นตอนนี้ พนักงานสอบสวนทางเทคโนโลยีจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ Personnel Decision Rule (กฎการตัดสินใจเลือกสรรบุคลากรตามเกณฑ์คะแนนจริง) โดยสั่งให้ระบบประมวลผลบน ไฟล์คะแนนมาตรฐานทองคำ เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์ประกาศผลสอบผ่าน ภาค ก และ ข ที่ถูกต้องตามสัจจะ" ขึ้นมา 1 ไฟล์
จากนั้นจึงนำไฟล์ที่โปรแกรมสร้างขึ้นนี้ ไปวางชนขนานกับ "ไฟล์ประกาศผลสอบ ภาค ก และ ข ตัวจริงที่ สถ. เคยออกประกาศชุบชีวิตคนกลุ่มนี้ไปก่อนหน้า" การชนไฟล์ลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะเปิดเผยรายชื่อคนโกงและรายชื่อคนสุจริตที่ถูกเบียดตกเท่านั้น แต่จะทำให้เห็น Pattern (พฤติกรรมรูปทรงการทุจริต) เช่น พบการกระจุกตัวของการแก้คะแนนในบางตำแหน่งงาน หรือบางศูนย์สอบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะชี้เป้าขยายผลไปยังผู้คุมสอบรายพื้นที่ได้ทันที
4. ปฏิบัติการ "เด็ดหัวผู้รับ" ยุทธวิธี ปปง. ดึงผู้ให้เป็นพยานซัดทอดเส้นทางเงิน
เม็ดเงินบาปมหาศาลกว่า 4.5 พันล้านบาทไม่สามารถอันตรธานหายไปเฉย ๆ ได้ เมื่อได้รายชื่อกลุ่มผู้สอบผ่านผิดปกติจากแผนประทุษกรรมและ Pattern ในข้อ 3 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประสาน สำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) เข้ามาร่วมทำคดีในฐานะมูลฐานความผิดทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ยุทธวิธีในการทลายมาเฟียสอบครั้งนี้ คือการใช้นโยบาย "กันผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินสินบนไว้เป็นพยาน" เพื่อเปลี่ยนสถานะเหยื่อจากผู้ต้องหามาเป็นพยานบุคคลในการ "ซัดทอดไอ้โม่งผู้รับเงินสินบน" เนื่องจากกลุ่มผู้ให้สินบนเหล่านี้ย่อมมีหลักฐานการโอนเงิน สลิปธนาคาร หรือข้อมูลการนัดเจอส่งมอบเงินสดกับกลุ่มโบรกเกอร์หน้าเสื่ออย่างแน่นอน การดึงพยานบุคคลกลุ่มนี้มาขยายผลร่วมกับแกะรอยเส้นทางการเงินทางดิจิทัลของ ปปง. จะทำให้ได้หลักฐานมัดตัวข้าราชการระดับสูงและเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นผู้รับเงินได้อย่างดิ้นไม่หลุดและสิ้นซากที่สุด
พิมพ์เขียวการทำ Radical Crucial Test ในการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาค ค และผลสรุปสุดท้าย)
1. สังคายนาสแกนกระดาษสัมภาษณ์ดิบ (สร้างไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ)
ทำการนำ "กระดาษฝนคะแนนสัมภาษณ์ ภาค ค ตัวจริง" จากกรรมการทั้ง 3 คนต่อผู้เข้าสอบ 1 ราย ที่ ป.ป.ช. อายัดไว้ นำมาเข้าเครื่องอ่าน OMR เครื่องใหม่ประมวลผลโดยมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่เป็นกลาง เพื่อสร้าง "ไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ (Gold Standard Part C File)" ซึ่งเป็นค่าคะแนนจริงตามลายมือและรอยฝนของคณะกรรมการสัมภาษณ์ในห้องสอบ
2. ตรวจสอบยันยอดไฟล์คะแนน ภาค ค จากทุกแหล่งข้อมูล
นำ ไฟล์คะแนน ภาค ค Standard ทองคำ ที่ได้จากข้อ 1 ไปวิ่งชนเปรียบเทียบ (Data Matching) กับไฟล์ประเภทเดียวกันจากทุกแหล่ง ได้แก่ ไฟล์ของจันวานิช, ไฟล์ของ มศว, ไฟล์ของ สถ. และไฟล์ที่ยึดได้จาก External HDD บ้านบางใหญ่ พร้อมทั้งสั่งให้ไฟล์จากทุกแหล่งดังกล่าวทดลองชนกันเองด้วย การจับคู่ตรวจสอบเช่นนี้ จะทำให้พนักงานสอบสวนมองเห็น "จุดตัดและรูปแบบความผิดปกติ (Anomaly Patterns)" ทันทีว่า คะแนนสัมภาษณ์ถูกเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ขั้นตอนของใคร
3. ปฏิบัติการรวมคะแนนบริสุทธิ์ 100% (สร้างไฟล์คะแนนรวม ก ข ค มาตรฐานทองคำ)
นำ ไฟล์คะแนน ภาค ค มาตรฐานทองคำ ไปประมวลผลบวกรวมเข้ากับ ไฟล์คะแนน ภาค ก และ ข มาตรฐานทองคำ (ที่ได้จากการทำสอบยันในขั้นตอนที่ 1) เพื่อสร้างเป็น "ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ (Gold Standard Combined Score File)" ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลคะแนนรวมที่บริสุทธิ์และสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เข้าสอบอย่างไร้มลทิน
4. เปรียบเทียบไฟล์คะแนนรวมเพื่อชี้เป้ากระบวนการแก้ไขข้อมูล
นำ ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ ไปเปรียบเทียบชนกับไฟล์คะแนนรวมจากทุกแหล่ง (จันวานิช, มศว, สถ. และไฟล์ศัลยกรรม 3,000 รายจากบ้านบางใหญ่) ขั้นตอนนี้จะทำให้เห็นภาพพฤติกรรมรูปทรงการทุจริตอย่างชัดเจนที่สุด ว่ามีการปั้นตัวเลขคะแนนรวมเพื่อดันอันดับของกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาอย่างไร และเบียดคนสอบได้จริงร่วงลงไปเท่าใด
5. รันโปรแกรม Personnel Decision Rule เพื่อล็อกอันดับที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ Personnel Decision Rule (กฎการคัดเลือกและจัดลำดับบุคคล) ลงบน ไฟล์คะแนนรวม ภาค ก, ข และ ค มาตรฐานทองคำ ระบบจะทำการ Ranking จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนมากไปหาน้อยตามโควตาที่ถูกต้อง เพื่อสร้างออกมาเป็น "ไฟล์ประกาศผลสุดท้ายมาตรฐานทองคำ (Gold Standard Final Selection File)"
6. ตรวจจับความคลาดเคลื่อนและรายชื่อ "ยัดไส้" ในประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
นำ ไฟล์ประกาศผลสุดท้ายมาตรฐานทองคำ ไปวางเทียบชนขนานกับ ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ สถ. เคยออกประกาศไปก่อนหน้านี้ การ Cross-check ในด่านนี้จะเผยให้เห็น "ความคลาดเคลื่อนและความผิดพลาดเชิงนโยบาย" อย่างแจ่มแจ้ง รายชื่อข้าราชการผีสิงที่แอบเบียดแทรกเข้ามาติดบัญชีเรียกบรรจุจะถูกดีดออกจากระบบทันที ขณะเดียวกัน รายชื่อผู้บริสุทธิ์ที่ควรจะสอบผ่านและได้บรรจุตัวจริงจะได้รับการกอบกู้สิทธิ์กลับคืนมา
7. มาตรการทางกฎหมาย กันผู้ให้เป็นพยานเพื่อเด็ดหัวมาเฟียและแกะรอยเส้นทางการเงินโดย ปปง.
ในมิติของกระบวนการยุติธรรม ให้ดำเนินการ "กันผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินสินบนไว้เป็นพยาน" โดยเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ซัดทอดข้อมูลเชิงลึกไปยังนายหน้า โบรกเกอร์ ตัวการ และเจ้าพนักงานระดับสูงที่เรียกรับผลประโยชน์ จากนั้นส่งต่อพยานหลักฐาน คำให้การ และข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น สลิปการโอนเงิน จุดนัดรับเงินสด) ให้แก่ สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการสืบสวนเชิงลึก แกะรอยเส้นทางการเงิน ดำเนินคดีฟอกเงิน และยึดทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตทั้งหมดกลับคืนสู่แผ่นดินอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
การทำ Radical Crucial Test ครบถ้วนทั้งสองขั้นตอนตามแผนประทุษกรรมนี้ จะกลายมาเป็นข้อสรุปท้ายบทความที่ทรงพลังที่สุด เพราะมันคือทางออกทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและกระบวนการยุติธรรมที่จะล้างบางขบวนการทุจริต 4.5 พันล้านบาทได้อย่างสิ้นซาก และคืนความโปร่งใสให้แก่ระบบราชการไทย